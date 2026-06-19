En los FIFA Fan Festivals™ se ofrece formación para reconocer los síntomas de un paro cardíaco y practicar la reanimación cardiopulmonar

La FIFA cuenta con la colaboración de la Asociación Estadounidense del Corazón para llevar a cabo la campaña

Esta iniciativa demuestra que el fútbol puede contribuir a mejorar la salud en todo el mundo

Los aficionados que asistan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrán la oportunidad de aprender a practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP), gracias a una iniciativa que demuestra que el mayor acontecimiento deportivo de la historia puede aportar beneficios para la salud.

En Estados Unidos, más de 350.000 personas al año sufren paros cardíacos fuera de un hospital. Las posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente si se les practica inmediatamente la RCP, un procedimiento de urgencia sencillo que se realiza cuando el corazón deja de latir y puede salvar vidas.

La Subdivisión de Medicina de la FIFA y la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) han aunado fuerzas para enseñar a los aficionados que asisten al Mundial a reconocer los síntomas de paro cardíaco, practicar la reanimación cardiopulmonar y comprender que reaccionar a tiempo puede salvar vidas.

Durante la competición, la unidad móvil de reanimación cardiopulmonar del colectivo Nation of Lifesavers de la AHA está presente en los FIFA Fan Festivals™ de Atlanta, Georgia, Dallas, Texas y Filadelfia. Desde allí se ofrecerá formación a miles de aficionados que acudan de todas partes del mundo. Esta unidad también estará en la zona de aficionados del Bronx, en Nueva York Nueva Jersey.

Los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aprenden a efectuar la reanimación cardiopulmonar 03:00

"Si logramos que la gente vea lo fácil que es practicar la reanimación cardiopulmonar, lo seguirán haciendo el resto de su vida. No tendrán miedo de intervenir cuando sea necesario", afirmó el director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA, Andrew Massey, en el FIFA Fan Festival™ de Dallas.

"Vamos a demostrarles que es muy sencillo para que transmitan el mensaje a sus vecinos, amigos y familiares. De este modo, la sensibilización no acabará en sesiones como estas, sino que se seguirá difundiendo la información sobre la RCP".

El Sr. Massey explicó que el fútbol —y, en particular, la Copa Mundial de la FIFA™, que cuenta con más de 6000 millones de seguidores en todo el planeta— ofrece la oportunidad ideal para transmitir el mensaje.

"El fútbol abre muchas puertas y nos da la posibilidad de ayudar a la gente a mejorar su salud y disfrutar de la competición —afirmó—. Todos los niños quieren ser futbolistas. Todos tienen héroes que están jugando el Mundial. Estoy encantado de que aprovechemos el interés por el fútbol para promover iniciativas como la RCP, que son positivas para la salud de todos. Además, hace del mundo un lugar más seguro y de los estadios una experiencia más agradable y segura".

En 2023, durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda™, la FIFA puso en marcha su primera campaña para promover la salud cardíaca, en colaboración con la ONG australiana Heartbeat of Football. Los aficionados que visitaron el FIFA Fan Festival™ de Sídney/Gadigal se pudieron someter a análisis gratuitos de azúcar en sangre, presión arterial y colesterol, obtuvieron los resultados de forma inmediata y recibieron formación en primeros auxilios relacionada con paros cardíacos. Además, como complemento a la labor de la FIFA, varias confederaciones y federaciones miembro han llevado a cabo campañas de RCP para sensibilizar sobre la importancia de esta técnica.

En 2025, la FIFA dio comienzo a la iniciativa «Heart Heroes United» con un vídeo destinado a enseñar a los jóvenes cómo actuar si ven a alguien sufrir un paro cardíaco, y también ha implementado un programa de sensibilización sobre la salud cardíaca en las 211 federaciones miembros de la FIFA. La AHA también acudirá al minicampo del proyecto FIFA Arena, ubicado en Central Park (Nueva York) para transmitir el mismo mensaje a los más de 5000 niños que participarán en la iniciativa.

"Cuanta más gente participe en las actividades de promoción de la salud mejor, sobre todo en las relacionadas con reanimación cardiopulmonar —afirmó Massey—. Esperemos que gracias a esta campaña cada vez más personas trabajen para que el fútbol sea más saludable y que todo el mundo sepa practicar la reanimación cardiopulmonar".

Nancy Brown, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense del Corazón, dio las gracias a la FIFA por su colaboración y por proporcionar una «plataforma extraordinaria».

"En otras ocasiones ya hemos comprobado la inmensa repercusión de colaborar con organizaciones como la FIFA. Cuando conseguimos combinar el entusiasmo que genera una plataforma como la FIFA e integrar la formación en RCP en las competiciones, los resultados son impresionantes —señaló—. Estamos muy orgullosos de colaborar con la FIFA, ya que gracias a ello hemos formado a miles y miles de personas en esta técnica que puede salvar vidas".

Este programa del FIFA Fan Festival™ forma parte de la estrategia actual de la Subdivisión de Medicina de la FIFA de crear un legado duradero en materia de salud y bienestar vinculado a las competiciones de la FIFA, de manera que su repercusión fuera de los terrenos de juego llegue a las comunidades de todo el mundo.