Se inaugura en Central Park la primera de los 26 minicampos de FIFA Arena que se instalarán en Nueva York

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, inauguró una minicancha en Central Park junto a Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, y Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York

El terreno de juego permanecerá en Central Park durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ofrecerá actividades y la posibilidad de jugar gratis a más de 5000 niños y niñas de los cinco distritos y otras zonas

El 19 de julio, 50 000 personas se darán cita en Central Park para seguir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en pantallas gigantes durante un acto gratuito organizado por Global Citizen

Jornada histórica para la FIFA en Nueva York con la inauguración oficial en Central Park de la primera de los 26 minicampos del proyecto FIFA Arena que se instalarán en la ciudad y el anuncio de un gran evento gratuito para seguir la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en pantallas gigantes.

Ambos anuncios se dieron a conocer durante una ceremonia celebrada en el emblemático establecimiento Tavern on the Green, a la que asistieron Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, y Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen.

El acto también contó con la presencia de Betsy Smith, presidenta y directora ejecutiva de Central Park Conservancy, Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Organizador de Nueva York Nueva Jersey, y George Weah, FIFA Legend. Weah, expresidente de la República de Liberia y Jugador Mundial de la FIFA en 1995, también ejerce como capitán honorífico del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas.

Las FIFA Legends Roberto Baggio, Marco Materazzi, Christian Vieri y Youri Djorkaeff, este último asesor sénior de la FIFA en materia de fútbol, también participaron en la celebración, y brindaron su apoyo a una iniciativa que proporciona un entorno seguro en el corazón de la ciudad para que los jóvenes practiquen este deporte.

«Todos sabemos que el mundo necesita una ocasión para unirse y reunirse. Eso es lo que hace la Copa Mundial (de la FIFA). Queremos unir el mundo. Queremos reunir a personas de todo el mundo con alegría, felicidad y hermandad. Nueva York representa exactamente estos valores», declaró el presidente de la FIFA.

Infantino describió la apertura de la minicancha del proyecto FIFA Arena como el momento en el que realmente comenzó la transformación de Nueva York en una ciudad de fútbol, y añadió que Central Park es ahora una zona de fútbol.

En referencia al papel de Nueva York como escenario de la final del certamen, el presidente de la FIFA habló del singular lugar que ocupa la ciudad en el mundo: «Nueva York es una ciudad muy internacional, donde conviven personas de 200 nacionalidades. Todo el mundo debería sentirse orgulloso de sus orígenes y mostrarlo abiertamente. Precisamente para eso sirve la Copa Mundial», explicó.

También anunció la construcción de 26 minicampos en Nueva York como parte de la iniciativa FIFA Arena. Se trata de una gran inversión destinada a fomentar el fútbol en la urbe dentro de un proyecto que busca crear infraestructuras accesibles, seguras y sostenibles en todo el mundo, en especial en áreas en las que la infancia y las comunidades tienen un acceso limitado a dotaciones deportivas de calidad.

«En 2026, construiremos 26 campos del proyecto FIFA Arena en Nueva York para ofrecer a estos niños oportunidades de jugar en un entorno seguro, de compartir emociones con sus compañeros, tanto de Nueva York como de todo el mundo, y de ser felices».

El recinto FIFA Arena de Central Park. gestionado por Street Soccer USA en colaboración con la FIFA, estará abierto al público del 10 de junio al 18 de julio. De 10:00 a 14:00 h se podrán organizar partidos espontáneos o reservarlo con antelación. De 16:00 a 20:00 h se organizarán actos temáticos y sesiones para la comunidad. Se espera que en ella jueguen más de 5000 niños y niñas de 80 centros escolares, centros recreativos y organizaciones comunitarias de los cinco distritos.

Los socios que usará el minicampo incluyen a Street Soccer USA, la Federación Estadounidense de Fútbol y la Asociación Americana del Corazón, junto a iniciativas de la FIFA que cubrirán campañas de salud, el programa Football for Schools y actos con FIFA Legends, entre otras.

La activación durará hasta el 18 de julio y se articulará en torno a seis temas semanales dedicados, por este orden, al fútbol mundial, los distritos de la ciudad, la juventud, la cultura y el arte, la comunidad y una celebración de clausura.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, manifestó su deseo de que el minicampo sea el punto de partida de grandes carreras futbolísticas. «Espero sinceramente que, en 2028, en vísperas de la Copa Mundial, cuando a la próxima gran figura de la sección masculina de Estados Unidos le pregunten dónde comenzó su trayectoria, pueda decir “Aquí mismo, en esta cancha en Central Park”», afirmó.

Se inaugura en Central Park la primera de los 26 minicampos de FIFA Arena que se instalarán en Nueva York 02:06

La FIFA Legend George Weah, cuyo hijo, Timothy, ha sido convocado por Estados Unidos, compartió con los presentes el significado del programa FIFA Arena para las comunidades de todo el mundo.

«Esta es una iniciativa importante. Los proyectos que la FIFA lleva a cabo en comunidades como esta, o como la mía, son importantes, y no solo para el fútbol, sino para el progreso de la humanidad».

Weah, que tuvo una ilustre carrera en clubes como el París Saint-Germain y el AC Milan, instó a que el torneo refleje los valores más importantes del fútbol. «Esperemos disfrutar de un torneo respetuoso, sin racismo. Esa es la impronta del fútbol: unidad y amistad».

Mamdani e Infantino también tuvieron la ocasión de jugar un rato sobre el minicampo con niños del programa Soccer Streets.

Además de la inauguración del recinto FIFA Arena, el otro hito de la jornada fue el anuncio del evento al que acudirán 50 000 personas para ver la final en pantallas gigantes. Las entradas para este acontecimiento gratuito, por cortesía de Global Citizen, se distribuirán por sorteo y el 20 % se reservarán para ONG locales y organizaciones futbolísticas juveniles.

«Vamos a organizar la fiesta más grande para el partido más grande del mundo aquí, en Central Park, ¿y saben cuánto costará? Nada, será gratis— apuntó la gobernadora Hochul—. Justo aquí, en Great Lawn, no hay un sitio mejor que el lugar al que vienen todos los neoyorquinos en verano, y donde ahora podrán disfrutar del gran partido en primera fila».

El acto, financiado con seis millones de USD por parte de Empire State Development y 3.5 millones de USD por parte de la Ciudad de Nueva York, también contará con actuaciones en vivo y puestos locales de comida.

Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, destacó el significado de ambos anuncios para la organización. Global Citizen también producirá el primer espectáculo del descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA™, que estará dirigido por Chris Martin, de Coldplay, y protagonizado por Shakira, Madonna y BTS.

Tanto la gobernadora Hochul como el alcalde Mamdani reiteraron su compromiso para garantizar que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sea accesible para todos los neoyorquinos.

«El partido más emblemático del torneo más emblemático del mundo hay que verla en el parque más emblemático del planeta y con el skyline más emblemático como telón de fondo», concluyó Mamdani.