El taller sobre gobernanza financiera celebrado en París se centra en la cooperación y la transparencia

Taller sobre gobernanza financiera celebrado en París, Francia, el 10 de diciembre de 2025

Participaron responsables financieros en representación de 23 asociaciones miembro europeas

Taller organizado como parte del nuevo programa FIFA Campus

De Accra, Ghana, Colombo, Sri Lanka y Yakarta, Indonesia a Manama, Baréin, Río de Janeiro, Brasil y Saly, Senegal, el apoyo de la FIFA a las federaciones miembro (FM) ha ido mucho más allá de la financiación. Cada año se celebran en todo el mundo talleres sobre gobernanza financiera para ayudar a las FM a mejorar sus estructuras, procesos y procedimientos de gobernanza financiera. El 10 de diciembre de 2025, le tocó el turno a París, Francia, de recibir a representantes de 23 FM europeas.

En línea con los anteriores talleres, el Programa FIFA Campus fue la fuerza impulsora detrás de este evento. Esta iniciativa abarca todas las actividades educativas relacionadas con el desarrollo de habilidades y la formación de los árbitros asistentes. El objetivo principal es garantizar el desarrollo sostenible del fútbol.

La lista de las 23 asociaciones miembros europeas participantes: : Andorra 🇦🇩, Armenia 🇦🇲, Azerbaiyán 🇦🇿, Bielorrusia 🇧🇾, Bélgica 🇧🇪, Bosnia y Herzegovina 🇧🇦, Francia 🇫🇷, Georgia 🇬🇪, República Irlanda 🇮🇪, Kazajistán 🇰🇿, Kosovo 🇽🇰, Letonia 🇱🇻, Luxemburgo 🇱🇺, Malta 🇲🇹, Montenegro 🇲🇪, Países Bajos 🇳🇱, Macedonia del Norte 🇲🇰, Noruega 🇳🇴, Cechia 🇨🇿, Romanía 🇷🇴, Eslovaquia 🇸🇰, Ucrania 🇺🇦, Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 “Su presencia aquí hoy demuestra lo mucho que valoran la buena gobernanza financiera. Quiero darles las gracias a todos”, afirmó Elkhan Mammadov, director de Federaciones Miembro de la FIFA, en su discurso de apertura. “En la FIFA, nuestra Visión es globalizar constantemente el fútbol. No se trata solo de un eslogan, sino de un esfuerzo a largo plazo y un objetivo que solo se puede alcanzar trabajando en equipo. Este taller encaja perfectamente con este enfoque”.

El Programa Forward de la FIFA, que es el programa de desarrollo futbolístico más grande del mundo, fue el tema central de la reunión de París. Se celebraron debates detallados en sesiones teóricas y prácticas, centrados en los principios clave de las directrices de gobernanza financiera de la FIFA: credibilidad, transparencia y responsabilidad, que fueron destacados por los distintos ponentes y expertos de la FIFA que asistieron al evento.

Taller sobre gobernanza financiera de la FIFA celebrado en París Previous 01 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 02 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 03 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 04 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 05 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 06 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 07 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 08 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 09 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 10 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 11 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 12 / 13 FIFA Paris Financial Workshop 13 / 13 FIFA Paris Financial Workshop Next

El Programa Forward de la FIFA, lanzado en 2016, proporciona financiación para proyectos orientados a las necesidades individuales de cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA. Durante el ciclo de cuatro años de FIFA Forward 3.0 (2023-2026), cada asociación puede recibir hasta 8 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento de siete veces con respecto a la asignación anterior a 2016. Esta considerable mejora se debe directamente al fortalecimiento de la gobernanza y la estabilidad financiera del organismo rector del fútbol mundial.

“Este taller ha demostrado la solidez de la colaboración entre nuestras asociaciones miembro europeas”, afirmó Tom Gorissen, director de Servicios a las Federaciones Miembro. “Al compartir abiertamente experiencias, retos y buenas prácticas, no solo estamos mejorando la preparación para las revisiones anuales de auditoría central, que forman parte integral del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, sino que también estamos reforzando la cultura general de gobernanza financiera”.

Estos intercambios contribuyen a garantizar que nuestras asociaciones miembro estén bien equipadas, alineadas y respaldadas para salvaguardar la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo sostenible del fútbol. Tom Gorissen Director de servicios a las Federaciones Miembro de la FIFA

Los asistentes recibieron una introducción práctica a una metodología desarrollada utilizando el Guía de gobernanza financiera de la FIFA. Entre los temas tratados figuraban el procedimiento de auditoría central, la información financiera, la elaboración del presupuesto y el control operativo, así como las mejores prácticas de la FIFA en materia de procesos de contratación pública y conflictos de intereses, que se abordaron mediante estudios de casos prácticos y debates en grupo. El diálogo resultó especialmente productivo, ya que se trata de cuestiones fundamentales a las que se enfrentan las asociaciones miembro europeas, independientemente de su tamaño.

“Este taller fue una gran oportunidad para conocer a mis homólogos de otras asociaciones y debatir con la FIFA información esencial sobre cuestiones de gobernanza financiera”, afirmó Martin Ivanko, director de proyectos de la Asociación Eslovaca de Fútbol. “El Programa Forward de la FIFA es un proyecto de desarrollo crucial en el mundo del fútbol, y es importante estar en sintonía y abordar las cuestiones financieras dentro del marco de buena gobernanza establecido por la normativa de la FIFA”.

“Agradezco mucho que la FIFA nos invite a todos al taller sobre cuestiones de gobernanza”, añadió Kai-Erik Arstad, director financiero de la Federación Noruega de Fútbol. “Siempre es muy útil estar al día de temas importantes, especialmente en lo que respecta a las mejores prácticas. El programa Forward es muy importante para nuestra asociación y, por último, quizá lo más importante sea reunirme con mis colegas para compartir nuestras experiencias”.

Estas iniciativas son beneficiosas para todas las partes y prometen continuar con eventos similares, tan agradables y productivos, que ya están programados en el calendario futbolístico de 2026.