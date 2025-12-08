Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en noviembre

Puerto Rico hace historia al confirmarse como sede de la FIFA Series 2026

El arbitraje y las bases del fútbol femenino reciben un gran impulso en Paraguay y Bolivia

México, Venezuela y El Salvador apuestan por la educación y el desarrollo de talentos

Con un total de 211 federaciones miembro, la FIFA brinda apoyo financiero y logístico a través de una variedad de programas diseñados para promover el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este apoyo es esencial para la realización de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el deporte en todos los rincones del planeta.

A continuación, repasamos algunos de los trabajos más notables que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Estas actividades, enfocadas en hacer crecer y fortalecer el juego, muestran el compromiso y la dedicación de las federaciones miembro para impulsar el fútbol, convirtiéndolo en algo verdaderamente global.

Bolivia: Fortaleciendo la gestión estratégica de los clubes

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sigue dando pasos firmes hacia la profesionalización integral de su fútbol nacional. En el marco del programa FIFA Essential Courses, la federación inauguró en La Paz el "Workshop de Operación Estratégica y Operativa en el Contexto Deportivo".

El evento, celebrado los días 24 y 25 de noviembre, reunió a los principales tomadores de decisiones de los 16 clubes de la División Profesional, incluyendo presidentes, secretarios generales y asesores legales. De la mano de los consultores de la FIFA Pedro Correia y Luis Manfredi, los asistentes profundizaron en pilares fundamentales como la gobernanza, las operaciones y la gestión financiera, adquiriendo herramientas clave para elevar el nivel administrativo del fútbol boliviano.

Además de la gestión administrativa, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) puso el foco en el terreno de juego organizando la segunda edición del Festival de Fútbol Femenino en el departamento de Potosí, en un estadio que fue renovado con fondos del programa Forward de la FIFA e inaugurado en 2021. Impulsada por la División de Fútbol Femenino de la FIFA, esta iniciativa busca descentralizar el desarrollo del deporte y fortalecer las bases en todas las regiones del país.

El evento reunió a más de 95 niñas provenientes de distintas escuelas de fútbol de Potosí y de la provincia de Uncía, quienes disfrutaron de una jornada de aprendizaje técnico y valores deportivos. Con la participación de autoridades de la FBF y de la asociación local, el festival reafirmó el objetivo de incentivar la integración y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

Paraguay: Impulso a la excelencia en el arbitraje femenino

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en estrecha colaboración con la FIFA, clausuró con éxito el Curso FIFA RAP Élite Femenino en sus instalaciones. Esta capacitación intensiva tuvo como objetivo potenciar las competencias técnicas, físicas y reglamentarias de las árbitras nacionales, dotándolas de mejores herramientas para la alta competición.

Bajo la guía de las instructoras de la FIFA Regildenia Moura (Brasil) y Ana Leite (Uruguay), las participantes abordaron aspectos cruciales del arbitraje moderno, tales como la lectura de juego, el posicionamiento táctico y la toma de decisiones. La entrega de certificados marcó el cierre de unas jornadas fundamentales para seguir elevando el nivel del arbitraje femenino en el país.

Paralelamente a la formación arbitral, la APF reafirmó su compromiso con las bases organizando un vibrante Festival de Fútbol Femenino con el respaldo de la FIFA. El evento reunió a decenas de niñas y jóvenes de diversas escuelas y academias para disfrutar de una jornada centrada en el juego, la creatividad y el aprendizaje.

La actividad contó con unas invitadas de lujo: las jugadoras mundialistas de la Albirroja Sub-17, quienes compartieron campo con las niñas, convirtiéndose en una fuente de inspiración directa. Esta iniciativa busca no solo desarrollar habilidades motrices, sino también inculcar valores esenciales como el trabajo en equipo y la inclusión, cimentando el futuro del fútbol femenino en el país.

Puerto Rico: Anfitrión histórico de la FIFA Series 2026

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) ha marcado un hito sin precedentes al recibir la confirmación oficial para albergar la FIFA Series 2026. Este anuncio convierte a la isla, por primera vez en su historia, en sede de un torneo oficial de la FIFA, consolidando su posición en el mapa futbolístico internacional.

La FIFA Series, diseñada para ofrecer rodaje competitivo a selecciones de diferentes confederaciones, permitirá a Puerto Rico enfrentarse a nuevos rivales en casa. Iván Rivera, presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, manifestó su satisfacción por esta designación, destacando el valor institucional y deportivo del logro: “Estamos satisfechos porque seguimos haciendo gestiones que nos ponen en el contexto mundial del fútbol. Jugar históricamente un FIFA Series no solo nos pone en los ojos del mundo, sino que nos compromete en un nivel superior de organización pre mundialista y que seguramente nos abre nuevas puertas, con mayor responsabilidades”.

Venezuela: Formando a los líderes deportivos del mañana

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) reafirmó su compromiso con la excelencia académica y la gestión profesional al recibir a los estudiantes de la 16.ª promoción del Diplomado Internacional en Gestión Deportiva FIFA/CIES. Esta iniciativa es fruto del Convenio de Cooperación Estratégica firmado en 2023 entre la FVF, la Universidad Metropolitana (UNIMET) y el CIES, diseñado para elevar el nivel de capacitación en la industria.

Durante la jornada formativa, directivos clave de la federación compartieron su experiencia en áreas críticas como el liderazgo institucional, la macroeconomía del fútbol, la tributación y la seguridad de datos.

México: El fútbol llega a las aulas de Coahuila

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) continúa su ambicioso recorrido por los 32 estados de la república para implementar el programa FIFA Football for Schools. En su reciente parada en Saltillo, Coahuila, la iniciativa entregó 3,000 balones que beneficiarán directamente a 150 escuelas públicas de la región.

Este esfuerzo es el resultado de una estrecha colaboración entre la FMF, la FIFA y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el objetivo común de integrar el deporte en la formación educativa. Gracias a esta entrega, miles de niños, niñas y jóvenes tendrán acceso a herramientas que fomentan no solo la actividad física, sino también el desarrollo integral y los valores dentro del entorno escolar.

El Salvador: Potenciando el talento