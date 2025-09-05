Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en agosto

México impulsa el talento juvenil con la Super Copa FMF y renueva sus infraestructuras gracias al Programa Forward de la FIFA

Con un total de 211 federaciones miembro, la FIFA brinda apoyo financiero y logístico a través de una variedad de programas diseñados para promover el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este apoyo es esencial para la realización de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el deporte en todos los rincones del planeta.

A continuación, repasamos algunos de los trabajos más notables que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Estas actividades, enfocadas en hacer crecer y fortalecer el juego, muestran el compromiso y la dedicación de las federaciones miembro para impulsar el fútbol, convirtiéndolo en algo verdaderamente global.

Paraguay: Fuerte impulso en un mes lleno de actividades

Con el objetivo de profesionalizar la gestión en el fútbol femenino, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) llevó a cabo con gran éxito el Seminario de Formación en Gestión y Administración. La iniciativa estuvo dirigida a capacitar a las futuras líderes del deporte, entregando herramientas clave para el desarrollo y la sostenibilidad de la disciplina en el país.

De forma complementaria, la APF culminó un importante programa de formación. Este proyecto fue diseñado para potenciar y desarrollar las habilidades de mujeres que ya ocupan roles de liderazgo dentro del ecosistema del fútbol paraguayo, creando una red de apoyo y conocimiento compartido.

En el ámbito del fútbol base, la APF también realizó una jornada de aprendizaje y diversión a través del fútbol en el colegio Elizardo Aquino de la ciudad de Luque, donde se encuentra el FIFA Arena. El evento reunió a niñas para fomentar los valores del deporte y promover un estilo de vida activo desde una edad temprana.

Paraguay: Culmina en el país un Seminario TDS de la FIFA

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), de la mano de la FIFA, y contando con la participación de la CONMEBOL, cerró con éxito su Seminario del Programa de Desarrollo del Talento (TDS), que durante cuatro jornadas reunió a especialistas, responsables y directores en un espacio de intercambio de conocimientos y buenas prácticas para potenciar el fútbol formativo, tanto femenino como masculino.

El Programa TDS, impulsado por la FIFA, tiene como objetivo garantizar oportunidades equitativas para el desarrollo de jugadores y jugadoras en todo el mundo, priorizando la formación integral y la detección temprana del talento.

México: Talento juvenil e infraestructura de primer nivel

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) impulsó el futuro del talento juvenil y la mejora de su infraestructura con el apoyo del Programa Forward de la FIFA. Durante agosto, culminó con éxito la segunda edición de la Super Copa FMF, un torneo clave para el desarrollo de las categorías Sub-13 y Sub-15, tanto varonil como femenil. De forma paralela, la FMF finalizó la remodelación de la cancha 2 de su Centro de Alto Rendimiento (CAR), que ahora cuenta con una superficie de primer nivel gracias a la modernización del terreno y su sistema de riego. Ambas iniciativas son fundamentales en la estrategia del país para nutrir a sus futuras selecciones nacionales.

Venezuela: Tecnología de punta para el arbitraje

En su compromiso por fortalecer el arbitraje nacional, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) implementó un moderno simulador VAR. Esta herramienta tecnológica está destinada a la formación y el perfeccionamiento de los árbitros de la Liga FUTVE, permitiéndoles practicar antes de cada encuentro en un entorno controlado para mejorar la toma de decisiones durante los partidos.

España: Modernización y videoarbitraje en Primera Federación

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) continúa con la expansión de la tecnología en el arbitraje. Durante este mes, los árbitros de la categoría Primera Federación iniciaron su preparación para el uso del Sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés).

Honduras y Bolivia: Formación de élite para entrenadores de arqueros

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FFH), en colaboración con la FIFA, organizó un curso internacional de alto nivel para preparadores de arqueros de la categoría élite juvenil. La capacitación reunió a expertos y entrenadores para compartir metodologías avanzadas y potenciar el desarrollo de dicha posición en el campo de juego.

Por su parte, la ciudad boliviana de Cochabamba recibió el Curso de la FIFA para preparadores de arqueros durante los días 11 al 15 de agosto. Con el apoyo y la organización de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el programa buscó potenciar las competencias de los entrenadores de arqueros de los clubes de la División Profesional y de las Asociaciones Departamentales del país andino.

Durante estas tres jornadas, los participantes recibieron formación en técnicas modernas de entrenamiento, lectura de juego, el rol del arquero como primer pase y gestión emocional, con metodologías aplicables tanto en divisiones formativas como en el fútbol de alto rendimiento gracias a la presencia de dos instructores de reconocida trayectoria: Jörg Stiel (Suiza), exportero de la selección suiza y titular en la Euro 2004 y Fernando Brassard (Portugal), exguardameta formado en el Benfica, bicampeón de la Copa Mundial Sub-20 con Portugal (1989 y 1991).

Ecuador: Formación de élite para el arbitraje nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con el respaldo de la FIFA, continuó con la profesionalización de su arbitraje a través de un Curso FIFA RAP para Árbitros en Guayaquil. Este programa de formación de élite, dividido en dos grupos durante el mes de agosto, está diseñado para fortalecer la preparación y el desarrollo de los árbitros nacionales, impulsando la excelencia en las competiciones del país.

Panamá: Profesionalización de los entrenadores desde la base

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) dio un paso más en la profesionalización de sus entrenadores con la realización de un curso para la obtención de la Licencia C. Este programa de formación es fundamental para elevar el nivel táctico y pedagógico de los entrenadores que trabajan en las categorías base del país.

