Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en febrero

República Dominicana inaugura modernas instalaciones financiadas por el Programa Forward

FIFA Arena hace historia en Concacaf al instalar sus primeros minicampos comunitarios de fútbol base en Costa Rica y Puerto Rico

La FIFA continúa impulsando el desarrollo global con la presentación del calendario de la FIFA Series 2026™ y el envío de ayuda humanitaria a Jamaica

Con un total de 211 federaciones miembro, la FIFA brinda apoyo financiero y logístico a través de una variedad de programas diseñados para promover el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este apoyo es esencial para la realización de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el deporte en todos los rincones del planeta.

A continuación, repasamos algunos de los trabajos más notables que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Estas actividades, enfocadas en hacer crecer y fortalecer el juego, muestran el compromiso y la dedicación de las federaciones miembro para impulsar el fútbol, convirtiéndolo en algo verdaderamente global.

Colombia: Nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, hicieron la entrega oficial del nuevo Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla.

Esta moderna infraestructura, desarrollada en dos niveles sobre un área de 3.857 metros cuadrados y con una importante inversión, permitirá consolidar el concepto de concentración para las once selecciones nacionales. Cada espacio de esta instalación institucional ha sido planificado y diseñado estratégicamente para potenciar el rendimiento de los aproximadamente 250 integrantes, entre futbolistas y cuerpos técnicos, brindando todas las comodidades necesarias para su óptima preparación.

De esta manera, este proyecto complementa el desarrollo del complejo de las selecciones nacionales, que ya había recibido inversiones del Programa Forward de la FIFA, por ejemplo, para los campos de entrenamiento.

Dentro del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA (TDS, por sus sigla en inglés), la Federación Colombiana de Fútbol, en alianza con la FIFA, realizó con éxito el Seminario para Entrenadores de Arqueros Juveniles de Élite. En total, 24 entrenadores de arqueros de clubes profesionales colombianos participaron en la capacitación, dirigida por los instructores internacionales Ignacio Bordad (Uruguay) y Fernando Brassard (Portugal).

El programa combinó ponencias teóricas y prácticas en campo, abordando temas como metodologías de formación por etapas, principios técnico-tácticos, toma de decisiones y uso de analítica de datos. Un momento destacado fue la intervención de Alejandro Otamendi, entrenador de arqueros de la selección colombiana, quien compartió las metodologías de alto rendimiento aplicadas en el combinado nacional. Además, arqueros juveniles de Millonarios FC colaboraron como sparring en los ejercicios prácticos.

Panamá: Presentación del proyecto del Centro de Alto Rendimiento

El gran trabajo que viene realizando la Federación Panameña de Fútbol (FPF) está consolidando a Panamá como una potencia futbolística emergente en Centroamérica. Este crecimiento no solo se refleja en las destacadas actuaciones de sus selecciones nacionales sobre la cancha —las cuales les están valiendo para regresar a los grandes torneos—, sino también en los firmes esfuerzos institucionales para cimentar el futuro del deporte en el país.

Como muestra de esta ardua labor, la FPF realizó a principios de febrero una presentación institucional del proyecto de su nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) ante los miembros de la Subdivisión de Federaciones Miembro de las Américas de la FIFA. Esta iniciativa estratégica, que resultará vital para continuar con el magnífico desarrollo del fútbol panameño, cuenta con el firme respaldo del Programa Forward de la FIFA.

Calendario oficial de la FIFA Series 2026™

La FIFA ha presentado oficialmente el calendario de partidos de la FIFA Series 2026™, marcando un nuevo hito en la constante expansión de esta iniciativa. Este proyecto global ha sido concebido con el propósito de brindar mayores oportunidades competitivas e impulsar el desarrollo sostenido de las selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, alrededor del mundo.

En esta próxima edición, los aficionados podrán disfrutar de un intercambio futbolístico de gran atractivo, con la participación de diversas selecciones que habitualmente no se enfrentan. Representando a la Concacaf, equipos como Puerto Rico y Santa Lucía verán acción, mientras que por parte de la CONMEBOL participarán combinados de la talla de Chile, Venezuela y Brasil, garantizando encuentros de alto nivel internacional.

Jamaica: Asistencia humanitaria de la Fundación FIFA

Tras la devastación dejada a su paso por el huracán Melissa, la Fundación FIFA ha actuado para proporcionar ayuda humanitaria de emergencia a las comunidades afectadas en Jamaica. Trabajando en estrecha coordinación con la Federación Jamaicana de Fútbol (JFF), los esfuerzos de asistencia se han dirigido específicamente a los clubes, jugadores y familias de las zonas más golpeadas del país caribeño.

Para atender estas necesidades urgentes, la Fundación FIFA ha financiado la preparación de aproximadamente 1.000 paquetes de ayuda que contienen alimentos, material de limpieza, productos de aseo personal y otras provisiones básicas del hogar. Estos suministros vitales se están distribuyendo de manera eficiente a través de los espacios comunitarios y las redes solidarias consolidadas por los propios clubes locales.

Costa Rica: Pioneros del proyecto FIFA Arena en la Concacaf

El compromiso de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) por mejorar el futuro de la juventud ha dado un paso fundamental con la inauguración de los primeros minicampos en zonas vulnerables. Gracias al apoyo de la FIFA, Costa Rica ha hecho historia al convertirse en la primera nación de la Concacaf en unirse y materializar el proyecto global FIFA Arena.

Esta iniciativa, en la que la FCRF y la FIFA vienen trabajando desde finales de 2025, se inauguró oficialmente a principios de febrero en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Bolívar (Grecia) y en el Liceo de Santa Cruz (Guanacaste). Con la entrega de estas canchas, alrededor de 2.000 niños y niñas de escuelas, proyectos de fútbol base y clubes juveniles se verán directamente beneficiados.

Puerto Rico: FIFA Arena llega al Caribe

En la misma línea de desarrollo integral, la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) consolidó la llegada del programa FIFA Arena a la isla, convirtiéndose en el primer territorio del Caribe en inaugurar minicampos financiados por este ambicioso plan global, cuyo objetivo es construir 1.000 canchas en 1.000 escuelas. La gestión, liderada por el presidente de la FPF, Iván Rivera, posiciona al deporte rey como una herramienta clave de desarrollo social e inclusión.

Las nuevas instalaciones —que cuentan con césped sintético, dimensiones oficiales y equipamiento técnico— fueron inauguradas en un evento que reunió a autoridades educativas y locales, incluyendo al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Más allá de la infraestructura, el proyecto simboliza una visión clara: descentralizar el deporte, fortalecer la formación comunitaria y demostrar que el futuro del fútbol se construye desde la base con políticas sostenidas.

Honduras: Fortalecimiento de la salvaguardia y desarrollo de talentos

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) continúa fortaleciendo sus bases institucionales y deportivas mediante el trabajo conjunto con la FIFA. Recientemente, la federación recibió a la consultora de la FIFA en materia de salvaguardia, Ainhoa Azurmendi, para consolidar los procesos de protección y bienestar de los jugadores. Durante su visita, se realizaron reuniones estratégicas con la cúpula directiva de la FFH y recorridos por diversas instalaciones para garantizar entornos seguros.

A la par de estos esfuerzos, el Plan de Desarrollo del Talento (TDS, por sus siglas en inglés) sigue dando pasos firmes en el país. Con el acompañamiento técnico de la FIFA, la FFH se encuentra consolidando los procesos formativos en el fútbol menor a través de la captación de talento, las visorías a nivel nacional y el seguimiento continuo a las selecciones juveniles, reafirmando su compromiso con el futuro del balompié hondureño.

Ecuador: El talento estudiantil brilla a través de FIFA+

El fútbol base y estudiantil en Sudamérica sigue ganando proyección internacional. En un paso importante para aumentar su alcance y visibilidad, las finales de la Copa Nacional Intercolegial Marathon en Ecuador —organizada de manera conjunta por la Fundación Marathon y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)— fueron transmitidas de forma gratuita a través de la plataforma FIFA+. Esta iniciativa brindó una vitrina inmejorable para que el talento joven del país pudiera mostrarse ante una audiencia global.

República Dominicana: Infraestructura de élite en el CAR de San Cristóbal

En un momento decisivo para el crecimiento del deporte en el Caribe, la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol) y la FIFA han inaugurado oficialmente las renovadas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cristóbal. El evento contó con la destacada presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez; el miembro del Consejo de la FIFA, Rodolfo Villalobos; y representantes de la División de Federaciones Miembro de la FIFA y de la Concacaf.

Ejecutado a través de los ciclos 2.0 y 3.0 del Programa Forward, este proyecto representa una inversión estratégica diseñada para proporcionar condiciones de entrenamiento de estándar internacional. La pieza central de la transformación son los dos nuevos campos de césped natural, equipados con una avanzada ingeniería de suelos, sistemas de drenaje sostenible (SuDS) y riego automatizado. Al eliminar las antiguas barreras logísticas y climáticas, Fedofútbol garantiza la continuidad ininterrumpida de la preparación de sus selecciones nacionales y árbitros.

Uruguay: Impulso y análisis estratégico del fútbol amateur

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la FIFA organizaron de manera conjunta un importante evento centrado en el análisis del fútbol amateur a nivel mundial, poniendo especial énfasis en los datos y las conclusiones vinculadas a la realidad de esta categoría en territorio uruguayo.

Durante la jornada, se realizó una inmersión en el entorno del fútbol base desde una perspectiva global y se presentaron los resultados clave del informe específico del país. Para enriquecer el encuentro, se generaron espacios de discusión interactiva sobre los programas actuales y se llevaron a cabo sesiones prácticas en grupos reducidos con el personal de la federación, reafirmando el compromiso conjunto por fortalecer las bases del deporte en Uruguay.