Las federaciones miembro de la FIFA, en foco en diciembre

Paraguay y Bolivia continúan trabajando en el desarrollo de su fútbol femenino

El Salvador aprovecha a pleno el Programa de Desarrollo de la Talentos de la FIFA

Venezuela implementa el Programa Football for Schools de la FIFA

Con un total de 211 federaciones miembro, la FIFA brinda apoyo financiero y logístico a través de una variedad de programas diseñados para promover el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este apoyo es esencial para la realización de proyectos e iniciativas que buscan mejorar el deporte en todos los rincones del planeta.

A continuación, repasamos algunos de los trabajos más notables que se han llevado a cabo en las últimas semanas. Estas actividades, enfocadas en hacer crecer y fortalecer el juego, muestran el compromiso y la dedicación de las federaciones miembro para impulsar el fútbol, convirtiéndolo en algo verdaderamente global.

Paraguay y Bolivia invierten en fútbol femenino

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) realizó en diciembre el último Festival de Fútbol Femenino de la FIFA del año, del que participaron cientos de niñas. El evento se llevó a cabo en el Centro de Alto Rendimiento para el Desarrollo de las Divisiones Formativas y Fútbol Infantil, un complejo financiado en parte con fondos del Programa Forward de la FIFA.

Por su parte, la Federación Boliviana de Fútbol impulsa el crecimiento del fútbol femenino desde todos sus ángulos. Por un lado, sostuvo un seminario de capacitación para los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales femeninas absoluta y sub-19, con presencia de un especialista de la FIFA.

Por el otro, organizó con éxito el tercer Festival de Fútbol Femenino de la FIFA, en el cual participaron más de 80 niñas en la ciudad de Tarija.

El Salvador acentúa el desarrollo de sus talentos

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) mantiene firme su objetivo de aprovechar al máximo el Programa de Desarrollo de Talentos (TDS, según sus siglas en inglés). En ese marco, llevó a cabo una jornada de entrenamiento con los profesores participantes del Curso de Entrenadores Licencia "A" de Concacaf.

Además, se disputaron juegos interescuadras que permitieron evaluar el progreso, desempeño y crecimiento de los futuros futbolistas.

Venezuela implementa Football for Schools

Tras su lanzamiento oficial en el mes de octubre, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio inicio en diciembre a la fase de implementación del programa Football for Schools de la FIFA. El hito representa un avance significativo en el propósito de integrar el fútbol como herramienta pedagógica y formativa dentro del sistema educativo nacional venezolano.

La implementación se desarrolló en tres centros educativos, y participaron de las jornadas 79 docentes de Educación Física, provenientes de 65 instituciones, quienes trabajaron directamente con grupos de niños y niñas de entre 8 y 12 años.

Nicaragua apuesta por el futsal

Con el objetivo de progresar en una modalidad cada vez más popular en la región, la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) organizó un curso FIFA para entrenadores de futsal.

El instructor fue el prestigioso entrenador español José Venancio López Hierro, quien fue seleccionador de su país en cuatro Copas Mundial de Futsal de la FIFA (2008, 2012, 2016 y 2021); además, en la última edición de este torneo condujo a la selección de Uzbekistán (en 2024).

Guatemala capacita a sus árbitras

La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) llevó a cabo una edición del Curso FIFA RAP Élite Femenino, que reunió a 32 árbitras y árbitras asistentes con el objetivo de actualizar y unificar criterios. Entre los instructores estuvo John Piti, oficial de Desarrollo de la FIFA.

Reconocimientos varios

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) destacó el hecho de que el entrenador de su selección absoluta femenina, Ángelo Marsiglia, participa activamente del Programa de Mentores para Entrenadoras de la FIFA.

Marsiglia es mentor de Ana Patricia Aguilar Córdoba, entrenadora de la selección femenina sub-20 de Costa Rica, a quien visitó durante el mes de diciembre como parte de las actividades del programa.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevó a cabo su gala anual de entrega de escarapelas de la FIFA para sus arbitras y árbitros.

"Es un orgullo tener el equipo del que dispone la Federación en el ámbito arbitral", afirmó Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) resaltó la participación de sus distintos equipos arbitrales tanto en competiciones internacionales como en varios cursos de la FIFA, considerando el último trimestre de 2025 como "un período altamente positivo para el desarrollo arbitral del país".