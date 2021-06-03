México usa los fondos de la FIFA para apoyar al fútbol femenino durante la pandemia

Como respuesta a la pandemia de COVID-19, la FIFA presentó un plan de apoyo mediante el que se pusieron 1.500 millones de USD a disposición de la comunidad global del fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A. C. (FMF) ha decidido destinar la mayor parte de los fondos de la FIFA para apoyar al fútbol femenino, en particular, al funcionamiento de la Liga MX Femenil, y para ayudar a las selecciones nacionales, incluida la aplicación de los protocolos sanitarios y la realización de las pruebas de la COVID-19.

"Creemos que el fútbol femenino tiene un gran potencial, y era importante que, para paliar el impacto de la pandemia en las finanzas de los clubes, la FMF, tras recibir el apoyo de la FIFA, destinará estos fondos al fomento del crecimiento y el fortalecimiento del fútbol femenino", declaró el secretario general de la FMF, Íñigo Riestra.

"Estamos agradecidos por la ayuda recibida. Nos ha ayudado a cubrir gastos y a apoyar a nuestras jugadoras y al club para realizar pruebas e implantar protocolos de seguridad a fin de evitar los contagios y mantener unas buenas condiciones sanitarias", comentó Claudia Carrión, Directora Deportiva del Club América Femenil.

"Es genial poder volver a jugar. Todas lo necesitábamos. Esperemos que todo siga así; el fútbol nos permite estar sanas y nos hace felices", afirmó Ximena Ríos, jugadora del Club América.

Debido a la situación actual, los partidos de la Liga MX Femenil se disputan sin aficionados en las gradas. "Nos encantaría ver a la afición en el estadio, su apoyo durante los partidos es muy importante. Pero también sabemos que, en estos momentos, la gente debe permanecer en casa y usar mascarillas. Si cuidamos los unos de los otros, los aficionados volverán pronto", declaró Claudia Carrión.

En los últimos años, la FMF ha aprovechado todos los programas de la FIFA. Gracias al apoyo de la FIFA al desarrollo en todo el mundo, la FMF está usando los fondos del programa Forward de la FIFA para mejorar el centro nacional de alto rendimiento en Ciudad de México, donde entrenan todas las selecciones nacionales del país.

Además, Mónica Vergara, recién nombrada directora técnica de la selección femenil mayor, estuvo entre las primeras participantes en el Programa de mentores para entrenadoras de la FIFA, durante el cual su mentora fue Jill Ellis, seleccionadora femenina de EE. UU. en aquel momento.