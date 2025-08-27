Supercopa FMF: desarrollo y futuro de la mano de FIFA Forward

Por segundo año consecutivo, se celebró con éxito la Supercopa FMF, un torneo juvenil clave para el desarrollo del talento varonil y femenil en México

Paralelamente, se completó la remodelación de la cancha 2 del Centro de Alto Rendimiento de la FMF

Ambos proyectos fueron impulsados con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) celebró en sus instalaciones de Toluca una nueva edición de la Supercopa FMF, un torneo que se ha consolidado como pilar del desarrollo juvenil en el país.

Con el firme respaldo del Programa Forward de la FIFA, este evento no solo fomenta la competición al más alto nivel en categorías juveniles, sino que también impulsa la mejora de infraestructuras clave para el futuro del fútbol mexicano.

El torneo, que se desarrolló en dos fases durante los meses de julio y agosto de 2025, reunió a las y los futbolistas más prometedores de México en las categorías Sub-13 y Sub-15. La competición masculina se llevó a cabo del 12 al 17 de julio, mientras que la femenina se disputó del 5 al 10 de agosto.

En la rama varonil, la Selección de México Sub-13 y la Selección de Jalisco Sub-15 se alzaron con los títulos. Por su parte, en la rama femenil, la Selección Nacional de México Sub-15 y el equipo de El Camino Sub-13 se coronaron campeonas, subrayando el creciente impulso del fútbol femenino en el país.

Por otro lado, junto con asegurar el crecimiento del talento juvenil, la FMF continua reforzando su infraestructura. Tal como lo hiciera en 2023 con la inversión en la primer cancha híbrida construida con recursos Forward en las Américas, en 2025 la FMF estrenará la recién remodelada cancha de césped natural número 2 en su Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Con una inversión total de 105.785 USD, se realizó una exhaustiva renivelación del terreno y se modernizó integralmente el sistema de riego, reemplazando los antiguos cañones por aspersores centrales de última generación. Estas mejoras sustanciales garantizan ahora una superficie de juego de primer nivel que beneficiará directamente a todas las selecciones nacionales en sus entrenamientos y concentraciones, proporcionando las condiciones óptimas para el desarrollo de su máximo potencial.

Una plataforma para todo el talento mexicano

La competición destacó por la diversidad de sus participantes. En cada categoría, reúne a selectivos de distintas procedencias: equipos de Selecciones Nacionales, combinados del Sector Amateur, selecciones estatales y equipos como "El Camino", conformado por talento mexicano proveniente de visorias en Estados Unidos. El formato consiste en una fase de grupos donde todos se enfrentan entre sí, avanzando los dos mejores a la "Final de Oro", mientras que el tercer y cuarto lugar compiten en la "Final de Plata”.

Cabe mencionar que, para la edición 2025 de esta competición, las selecciones del sector amateur se formaron a partir de visorias realizadas durante la Olimpiada Juvenil de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México (CONADE). El proceso comenzó en tres fases macroregionales, en las que participaron los 32 estados de México. De estas competencias surgieron 16 equipos que avanzaron a la fase final, la cual se celebró en Colima a principios de junio de este año. Visores de las selecciones nacionales juveniles de México estuvieron presentes en todas las etapas para identificar a los nuevos talentos de cada categoría.

Al respecto, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, destacó el valor de la competencia: “Este torneo ha sido muy exitoso para la detección de talentos, en especial de jugadoras destacadas para integrarse a la selección nacional. Agradezco a todas las jugadoras y a los padres de familia por estar presentes en esta competencia. Las invito a seguir creciendo y entrenando para convertirse en las mejores. El futuro del futbol femenino mexicano está en muy buenas manos”.

Esta visión es compartida por Jimena Rojas, seleccionadora sub-15 de México, quien destacó los beneficios de la organización y el formato del torneo: “La verdad es que seguimos muy complacidos con la organización, siempre todos los detalles son considerados y pues eso nos permite venir y competir. Además de eso, tenemos la oportunidad de tener jugadoras de otros países; mexicanas que residen fuera. Eso nos da la oportunidad de seguir sumando en beneficio de la selección nacional”.

Este torneo nacional, combinado con la inversión en infraestructura, es una pieza clave en la estrategia de la FMF para nutrir a las futuras selecciones nacionales con la vista puesta en competiciones como la Copa Mundial de la FIFA 2026™, a realizarse en su país en conjunto con Canadá y Estados Unidos, así como en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, a realizarse en Brasil.

El respaldo del Programa Forward de la FIFA ha sido fundamental en esta alianza, creando no solo oportunidades para la actual generación, sino construyendo un legado de excelencia y desarrollo sostenible para el futuro del fútbol mexicano.