La FIFA fue fundada bajo la forma jurídica de asociación, de conformidad con los arts. 60 y ss. del Código Civil suizo. De acuerdo con el art. 2 de sus estatutos, el objetivo de la FIFA es mejorar constantemente el fútbol y promoverlo en el mundo, especialmente a través de programas juveniles y proyectos de desarrollo. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro y como tal está obligada a destinar la totalidad de sus beneficios, reservas y fondos a este propósito. La FIFA es una asociación y, por tanto, no reparte dividendos. En caso de disolución de la FIFA, sus fondos no se distribuirán, sino que serán transferidos al tribunal supremo del país en el que se localiza su sede. El tribunal supremo los invertirá en bonos del Estado hasta la refundación de la federación. El objetivo de la FIFA es mantener un sólido nivel de reservas para así cubrir el riesgo inherente que conlleva la Copa Mundial de la FIFA™ y financiar las actividades no comerciales, en especial las futuras actividades destinadas al desarrollo y los diferentes eventos de la FIFA.