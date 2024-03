Incorporarme a la FIFA ha sido la mejor decisión de mi vida. Me siento tremendamente orgullosa de haber sido la primera mujer y la primera persona de fuera de Europa que ha ocupado el puesto de secretaria general, así como de haber ayudado a transformar la organización, que ahora goza del respeto de los líderes mundiales y es un socio muy valioso de numerosas agencias de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. La invitación de la FIFA para ocupar el cargo en 2016 fue inesperada y me sorprendió enormemente. Nunca me hubiera imaginado que iba a dejar las Naciones Unidas después de 21 años para trabajar al servicio del fútbol. No resultó fácil, especialmente al principio. Bajo el liderazgo del nuevo presidente, Gianni Infantino, logramos transformar por completo la organización para aumentar la productividad y la eficiencia. También trabajamos para asegurarnos de que la totalidad de los ingresos se destinaran a donde debían llegar, al crecimiento y el desarrollo del fútbol en todo el mundo. Una de las primeras decisiones fue dividir la estructura organizativa de la FIFA en dos pilares: uno dedicado a asuntos administrativos y financieros, y otro, al desarrollo del fútbol y la organización de competiciones. Cada pilar estaría encabezado por un secretario general adjunto. Asimismo, establecimos la División de Fútbol Femenino y la División de Desarrollo Técnico (que ha evolucionado hasta convertirse en la División de Desarrollo del Fútbol Mundial), creamos la figura de director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento, y mejoramos los programas a disposición de las 211 federaciones miembro de la FIFA. En la actualidad, la FIFA es una organización mucho más diversa que antes de mi llegada. De hecho, contamos con empleados de más de 70 nacionalidades y las mujeres constituyen más de un 40 % del personal.