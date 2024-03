La Fundación FIFA, la Federación de Fútbol de Belice (FFB) y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del país suscribieron en julio de 2023 un memorando de acuerdo por el que las tres entidades se comprometen a promover la calidad de la educación. Para ello, se elaboró un proyecto que combina educación y fútbol y amplía el programa Football for Schools de la FIFA, que se puso en marcha en Belice en 2022. Los firmantes del documento—Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Sergio Chuc, presidente de la Federación de Fútbol de Belice, y Francis Fonseca, ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del país—se comprometieron a movilizar recursos y financiación y a compartir experiencias a través del Programa de Educación Digital y en beneficio de 10 000 alumnos de primaria de comunidades vulnerables. A la firma también asistió Isha Johansen, miembro del Consejo de la FIFA y del patronato de la Fundación FIFA. Tras formalizarse el acuerdo en la Casa de Cultura de la avenida Dra. Dame Minita Gordon Drive de Ciudad de Belice, el Sr. Macri declaró: «Me llena de orgullo y emoción que hoy hagamos oficial esta colaboración en Belice. Gracias al programa Football for Schools, mantenemos un estrecho vínculo con este magnífico país, y este compromiso es prueba de ello. No nos cabe duda de que unir el fútbol con la educación ofrece grandes oportunidades y permite que los estudiantes adquieran aptitudes y habilidades fundamentales para la sociedad de hoy en día y el trabajo del futuro». Y añadió: «Gracias al Programa de Educación Digital, estamos seguros de que podemos contribuir a la Visión 2020-2023 de la FIFA para cambiar positivamente la sociedad a través del fútbol. Con este objetivo en mente, queremos utilizar el poder y el alcance del deporte rey para motivar a la próxima generación de jóvenes de Belice. Quiero agradecer al presidente Chuc y al ministro Fonseca su esfuerzo y apoyo para llegar a donde estamos. Espero que mantengamos esta colaboración tan fructífera durante muchos años».