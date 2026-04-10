Thailand nutzt FIFA Series 2026™ als Impuls für den Frauenfussball

Verbesserung der Infrastruktur in Thailand dank Ausrichtung der FIFA Series 2026

Das Land profitiert von verschiedenen FIFA-Programmen zur Fussballförderung

"Der Jugendarbeit in Thailand muss Priorität eingeräumt werden" - Nualphan Lamsam, Präsidentin des thailändischen Fussballverbands

Der Thailändische Fussballverband (FAT) und die FIFA sind eng miteinander verbunden, was sich in ihrer intensiven Zusammenarbeit zur kontinuierlichen Förderung und Weiterentwicklung des Fussballs im Land widerspiegelt. Der FAT setzt die verschiedenen FIFA-Förderprogramme systematisch im Breiten- und Leistungsfussball um und treibt damit die langfristige Entwicklung sowie die Professionalisierung voran. Mit der Ausrichtung der diesjährigen FIFA Series 2026™ kommt ein weiterer wichtiger Baustein hinzu. Es ist das erste FIFA-Turnier seit der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2012, die in Thailand ausgetragen wurde.

„Der thailändische Fussballverband möchte der FIFA dafür danken, dass sie das Potenzial des FAT und des Landes erkannt und ihm in diesem Jahr erstmals – und als erstem Land auf dem asiatischen Kontinent – die Rechte zur Ausrichtung der FIFA Series der Frauen übertragen hat“, sagt Madam Pang Nualphan Lamsam, Präsidentin des thailändischen Fussballverbands, gegenüber Inside FIFA.

„Zweifellos trägt die Ausrichtung der FIFA Series dazu bei, die Infrastruktur des thailändischen Fussballs in vielerlei Hinsicht zu verbessern und klare Vorteile zu schaffen. Dies gilt insbesondere für die Modernisierung von Trainingsanlagen und Spielstätten zur Erfüllung internationaler Standards sowie für die Möglichkeit, künftig weitere Fussballspiele auf internationalem Niveau auszurichten. Zudem hilft dies Mädchen in Thailand, Inspiration zu finden und ein stärkeres Interesse am Fussball zu entwickeln. Dass Thailand ein Frauenfussballturnier unter der Schirmherrschaft der FIFA ausrichten kann, zeigt ausserdem, dass der Frauenfussball im Land auch international anerkannt ist.“

Frauenfussball ist in Thailand nicht nur eine von vielen Sportarten, sondern bietet Mädchen, die ihre Träume und Hoffnungen in diesen Sport setzen, eine bedeutende Chance. Nualphan Lamsam Präsidentin des thailändischen Fussballverbands

Die Frauen-Nationalmannschaft Thailands, die bislang zweimal an einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft teilgenommen hat, empfängt in Ratchaburi die Teams aus Indonesien, der DR Kongo und Neukaledonien – Begegnungen, die laut Madam Pang selten zustande kommen und deren Erfahrungen von unschätzbarem Wert sind.

„Wie bereits erwähnt, ist dies eine wertvolle Gelegenheit, bei der die thailändische Frauen-Nationalmannschaft auf Gegnerinnen aus verschiedenen Kontinenten trifft. Zudem erwarten wir mit Spannung die Qualität der Turnierorganisation. Neben den gut vorbereiteten Trainingsplätzen und Spielstätten kommt diesmal auch die thailändische VAR-Technologie zur Unterstützung der Schiedsrichter zum Einsatz, um den Wettbewerb auf höchstem Niveau auszutragen“, erklärt sie.

Mittel aus dem FIFA-Forward-Programm haben maßgeblich zur Einführung des Video Assistant Referee (VAR) in Thailand beigetragen und werden nun für einen neuen Zweck eingesetzt. Neben der bisher begünstigten Thai League und der Nationalmannschaft der Männer wird der VAR nun auch bei Wettbewerben der Frauen-Nationalmannschaft eingesetzt.

„Wichtig ist auch, dass dies das Bewusstsein für den Frauenfussball in Thailand schärft und seine Popularität steigert. Dafür möchten wir der FIFA unter der Führung ihres Präsidenten Gianni Infantino für ihre Konzepte und ihre Vision danken, den Frauenfussball weltweit weiter voranzubringen.“

Davon profitiert auch der Verband, der mehrere FIFA-Programme zur Frauenförderung umsetzt. Diese verfolgen einen klaren strategischen Ansatz – sowohl bei der Entwicklung von Talenten im Jugend- und Breitensport als auch bei der Schaffung von mehr Bewusstsein und besseren Zugangsmöglichkeiten für Mädchen in Thailand. Ergänzend dazu erhöhen gezielte Kampagnen die Sichtbarkeit des Frauenfussballs und fördern die Teilnahme. Auch das FIFA-Programm Football for Schools trägt zur frühen Talententwicklung und zur Gleichberechtigung bei.

„Jedes Projekt der FIFA ist wichtig und trägt zur Entwicklung des Frauenfussballs in Thailand bei. Eines der wichtigsten Projekte ist jedoch das FIFA-Talentförderprogramm, da es einen direkten Nutzen für die Jugend hat. Es hilft thailändischen Mädchen, ihre Träume zu verwirklichen und den Status einer Spielerin der thailändischen Nationalmannschaft zu erreichen. Davon profitiert auch die thailändische Nationalmannschaft, da sich ihr Pool an Talenten im Frauenfussball erweitert“, beschreibt die FAT-Präsidentin, die am 7. Oktober 2025 als erste Frau zur Vorsitzenden des FIFA-Entwicklungskomitees ernannt wurde.

„Der Jugendbereich hat für den Verband höchste Priorität, da er als unverzichtbare Grundlage für den Erfolg der A-Nationalmannschaft gilt. Wir sind der FIFA dankbar, dass sie zahlreiche Projekte zur Unterstützung des Frauenfussballs initiiert hat. Dazu gehört auch das FIFA-Talentförderprogramm, das der Verband derzeit umsetzt. Im Rahmen dieses Projekts werden Mädchen aus allen sieben Regionen des Landes gescoutet, um eine Datenbank aufzubauen und sie ab der U-17-Altersklasse gezielt für die Nationalmannschaft weiterzuentwickeln. Daher stehen Jugend und Chancengleichheit im Zentrum unserer Prioritäten."

Madam Pang ist überzeugt, dass jedes Land der Welt den „ultimativen Traum“ verfolgt, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Auch sie selbst teilt diesen Traum und hofft, die thailändische Nationalmannschaft eines Tages bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu sehen. Während die Frauen 2015 und 2019 dabei waren, konnten sich die Männer bisher noch nie qualifizieren.