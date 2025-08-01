Mehr Wachstum für den Frauenfussball (August 2025)

Die FIFA bietet 13 Programme zur Förderung des Frauenfussballs für Mitgliedsverbände an

Ein weiterer arbeitsreicher Monat für die Entwicklung des Frauenfussballs weltweit, in dem vier Kontinentalmeisterinnen gekrönt wurden

Inside FIFA wirft einen Blick auf die jüngsten Entwicklungsarbeiten im Rahmen der Strategieprogramme für den Frauenfussball, die Geschichte schreiben sollen

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Entwicklungsprogramme unterstützt, für die alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) Fördermittel beim Weltfussballverband beantragen können. Die FIFA hat kürzlich ihr FIFA-Entwicklungsprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier. Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit zu etablieren.

Simbabwe

Der simbabwische Fussballverband (ZIFA) hat sein Engagement für den Frauenfussball bekräftigt und erklärt, dass dieser „im Mittelpunkt der Zukunftsvision der ZIFA“ steht, während ihre FIFA-Frauenfussballstrategie 2024-2027 Gestalt annimmt. Simbabwe kann sich mit einer der ersten Frauen-Nationalmannschaften Afrikas rühmen, die 1991 ihr Debüt gab. Derzeit ist die ZIFA in verschiedenen Bereichen aktiv. Nach einem arbeitsreichen Jahr 2024 wurden kürzlich zusätzliche Aktivitäten im Rahmen des FIFA-Programms „Football for Schools“ (F4S) durchgeführt, während Anfang des Jahres mit der von FIFA Forward unterstützten Renovierung des ZIFA Village in Mount Hampden begonnen wurde.

Die ZIFA koordinierte vier regionale Konsultationen mit Interessengruppen zur Strategie für den Frauenfussball, um die erste Strategie für den Frauenfussball in Simbabwe auf den Weg zu bringen, die von der ZIFA als entscheidender Schritt zur Transformation des Frauenfussballs in Simbabwe angesehen wird. Die regionalen Konsultationen begannen in Simbabwes Hauptstadt Harare und wurden in Gweru, Bulawayo und Masvingo fortgesetzt. Simbabwe strebt an, seine nationale Strategie für den Frauenfussball im September zu starten. „Frauenfussball ist nicht nur eine Priorität, sondern ein zentraler Bestandteil der Zukunftsvision der ZIFA. Als Führung der ZIFA stehen wir voll und ganz hinter der Entwicklung dieses Plans, der uns zweifellos zu einem starken, strukturierten und nachhaltigen Frauenfussball führen wird“, sagte ZIFA-Präsidentin Nqobile Magwizi.

Honduras

Der honduranische Fussballverband (FFH) ist weiterhin sehr aktiv beim Aufbau einer starken Plattform für den Frauenfussball. Im vergangenen Monat fanden mit technischer und strategischer Unterstützung der entsprechenden FIFA-Programme Aktivitäten im Zusammenhang mit den Initiativen Frauenfussballstrategie, Frauenfussballkampagne, Ligaentwicklung statt. Ein ehrgeiziger Aktionsplan zur Stärkung des Frauenfussballs an der Basis ist Teil der Frauenfussballstrategie des FFH, die mit einer Dreijahresvision entwickelt wird und im Januar 2026 offiziell vorgestellt werden soll. Ein Workshop in der Hauptstadt Tegucigalpa brachte eine große Anzahl von Beteiligten zusammen, wobei ein offener Dialog und gemeinsame Planung im Mittelpunkt standen.

Die jüngste einer Reihe von Aktivitäten im Rahmen der Frauenfussballkampagne der FFH fand in der Gemeinde Cantarranas statt. Mehr als 40 Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren – viele von ihnen zum ersten Mal auf einem Fussballplatz – nahmen mit Freude und Engagement an einer Veranstaltung teil, die technisches Training, Wertevermittlung, Spiel und Gemeinschaft miteinander verband. Vertreter der FIFA waren vor Ort, als in der Hauptstadt ein Workshop mit Vertretern von Vereinen der Altersklassen U-13, U-15, U-17 und U-20 im Rahmen der Liga-Entwicklungsarbeit des FFH stattfand.

Macau

Am 2. August wurde in Macau Geschichte geschrieben, als die Frauenfussballstrategie vorgestellt wurde. Die Veranstaltung war die erste von der FIFA finanzierte Initiative in Macau, die sich speziell der Förderung des Frauenfussballs widmet. Der Workshop mit über 100 Teilnehmern schärfte das Bewusstsein für die aktuelle Situation des Frauenfussballs in Macau und spielte eine wichtige Rolle für dessen weiteres Wachstum. Der MFA plant, weitere Projekte zu beantragen, um den Frauenfussball in der Region weiter zu stärken und voranzubringen: „Wir sind der FIFA für ihre Unterstützung bei der Entwicklung des Frauenfussballs sehr dankbar. Mit der Hilfe der FIFA glauben wir, dass sich der Frauenfussball in Macau weiter verbessern wird.“

Ruanda

Der ruandische Fussballverband (FERWAFA) hat im vergangenen Monat mit zwei großen Aktionen seinen starken Fokus auf den Aufbau des Frauenfussballs fortgesetzt. Mit Unterstützung der Frauenfussballkampagne brachte die FERWAFA Leben, Energie und Inspiration in den Bezirk Rubavu. Der unterhaltsame und interaktive Tag stand ganz im Zeichen der U-13- und U-15-Spielerinnen und war bereits die vierte Veranstaltung dieser Art, die in den letzten zwölf Monaten in dem ostafrikanischen Land stattfand. Zu den zahlreichen Experten, die an diesem Tag ihr Fachwissen weitergaben, gehörten Nationalspielerinnen und technische Expertinnen der FIFA für Frauenfussball. „Mit dieser Möglichkeit, dank der großzügigen Unterstützung der FIFA landesweite Festivals zu veranstalten, verpflichten wir uns nicht nur, die Teilnahme zu fördern, sondern auch Talente zu entdecken und zu fördern, die die Zukunft des Frauenfussballs in Ruanda prägen werden“, sagte Ancille Munyankaka, FERWAFA-Beauftragte für Frauenfussball.

Die Aufmerksamkeit richtete sich auch abseits des Spielfelds auf zwei dreitägige Workshops zur Kompetenzförderung von Funktionären, , die in Rubavu und Kigali stattfanden. Ziel war es, den Verwaltungsfachleuten der Frauenligen der Division 1 und Division 2 die notwendigen Instrumente an die Hand zu geben, um ihre Vereine professionell und nachhaltig zu führen. Der Workshop, an dem 70 Personen teilnahmen, ist eine Fortsetzung wichtiger Initiativen im Rahmen der Partnerschaft zwischen FERWAFA und der FIFA, zu denen die Erstellung eines strategischen Plans für den Frauenfussball in Ruanda, die Einführung von Club-Lizenzierungsvorschriften für Frauenmannschaften und die laufenden landesweiten Kampagnen für den Frauenfussball gehören. „Dieser Workshop ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was passiert, wenn Zielstrebigkeit und Partnerschaft aufeinander treffen. Es geht nicht nur darum, Management zu lernen, sondern auch darum, Führungsqualitäten zu wecken. Dies ist nicht nur ein Workshop, sondern eine Absichtserklärung, ein unerschütterliches Versprechen, den Frauenfussball mit Integrität und einer langfristigen Vision voranzubringen“, sagte Munyankaka.

Südafrika

Der südafrikanische Fussballverband (SAFA) veranstaltete anlässlich des südafrikanischen Nationalfeiertags für Frauen in Polokwane ein gut besuchtes Festival im Rahmen der Frauenfussballkampagne.

Das Festival steht im Einklang mit der langfristigen Fussballstrategie der SAFA, die darauf abzielt, wichtige Lücken in der Entwicklung des Fussballs zu schließen, indem junge Mädchen, insbesondere aus benachteiligten und unterversorgten Gemeinden, einbezogen werden.

Über 100 Mädchen nahmen an dem Festival teil, das den Fussball fördern, zu Inklusion inspirieren und Nachwuchstalente für die zukünftige Entwicklung entdecken sollte. Im Rahmen der Veranstaltung fand auch ein Workshop zum Thema Schutz statt, an dem 30 lokale Trainer teilnahmen.

„Der Name unserer Kampagne ‚SAFA/FIFA Women's Football Campaign‘ spiegelt die Leidenschaft und den Einsatz wider, die wir in diesen Sport stecken“, sagte Lydia Monyepao-Yele, Geschäftsführerin der SAFA. „Es geht um die Freude, die durch das harte Training und die Ausdauer entsteht, die nötig sind, um Herausforderungen zu meistern. Wir feiern diese Hingabe. Wir feiern den einfachen, kraftvollen Akt, aus Liebe zum Spiel zu spielen.“

Karibik

Die FIFA hat sich mit der Caribbean Football Union (CFU) – unterstützt vom Trinidad and Tobago Football Association (TTFA) – zusammengetan, um im Rahmen der Frauenfussballkampagne ein Mädchenfussballfestival zu veranstalten. Viele der 65 Mädchen im Alter von zwei bis 14 Jahren starteten ihre Fussballkarriere bei der Veranstaltung im Hasely Crawford Stadium in Trinidad. Die jungen Spielerinnen hatten die Gelegenheit, gemeinsam mit der ehemaligen jamaikanischen Nationalspielerin Tashana Vincent sowie den trinidadischen Spielerinnen Kennya Cordner, Kimika Forbes und Victoria Swift an unterhaltsamen Aktivitäten teilzunehmen. Das Festival fand im Vorfeld der CFU U-14 Challenge Series Girls statt, an der 23 Teams aus der gesamten Karibik teilnehmen. Das Turnier bringt fast 500 junge Fussballerinnen für zehn Tage voller Wettkämpfe und kulturellem Austausch zusammen.

Afghanistan

Die afghanische Frauen-Flüchtlingsmannschaft arbeitet weiter auf einen Meilenstein hin: Internationale Spiele sind für später in diesem Jahr geplant. Unter der Leitung der erfahrenen schottischen Trainerin Pauline Hamill fand Ende letzten Monats in Sydney das erste von drei weltweiten internationalen Sichtungscamps statt.

Afghanisches Frauenflüchtlingsteam veranstaltet erstes Talent-ID-Camp in Sydney 02:24

Das Camp folgt der Entscheidung des FIFA-Rats, die Gründung einer Flüchtlingsmannschaft als Teil der dreigliedrigen FIFA-Aktionsstrategie für den afghanischen Frauenfussball zu genehmigen. Die Unterstützung für die afghanischen Spielerinnen umfasst individuell zugeschnittene Leistungen wie die Bereitstellung von Ausrüstung und den Aufbau von Kontakten zu lokalen Vereinen, die Erleichterung des Zugangs zu Beratung, Medien- und Social-Media-Schulungen und vieles mehr.

Kontinentalmeister legen Grundstein für Weltmeisterschaft

In einem ereignisreichen Monat mit internationalen Spielen rund um den Globus konnten drei Kontinentalmeister – Brasilien, England und Nigeria – ihre Titel verteidigen, während ein neuer Name in die Trophäe des OFC Women’s Nations Cup eingraviert wurde. Der Weg zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ wird in den kommenden sechs Monaten an Dynamik gewinnen.

In Südamerika beginnt im Oktober der Kampf um die beiden direkten Startplätze und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Gastgeberland Brasilien. England wird zweifellos noch im Hoch sein, wenn im Februar die Qualifikation für die Europameisterschaft mit elf direkten Startplätzen beginnt.

Während die afrikanischen Vorqualifikationsrunden bereits im Februar begonnen haben, wird Nigeria im Oktober mit einem Eröffnungsspiel gegen Benin um die Teilnahme an der WM 2027 in Brasilien kämpfen.