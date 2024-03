Frauenfussball in ozeanischer Fussballhochburg im Aufwind

Ausserdem waren die Salomon-Inseln Ende letzten Jahres Gastgeber der alle vier Jahre stattfindenden und zahlreiche Sportarten umfassenden Pacific Games und boten sich somit als Austragungsort der OFC Women's Champions League an, die am Samstag zu Ende ging.

Nicht nur die Salomon-Inseln befinden sich im Aufschwung, sondern die gesamte Pazifik-Region. Bei der zweiten Auflage der OFC Women's Champions League waren diesen Monat acht Teams am Start, drei mehr als bei der Premiere letztes Jahr in Papua-Neuguinea.

Das Turnier wurde per Livestream auf FIFA+ übertragen und endete mit einem 1:0-Sieg von Auckland United gegen Hekari United. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Bree Johnson in der ersten Halbzeit, und der Meister Papua-Neuguineas belegte zum zweiten Mal in Folge den zweiten Platz. Das Ausscheiden des Kontinentalmeisters AS Academy Féminine vor der K.-o.-Phase und eine ganze Reihe enger Spiele zeigen deutlich, dass der Konkurrenzdruck in der Region gestiegen ist.