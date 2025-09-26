Mehr Wachstum für den Frauenfussball (September 2025)

Die FIFA bietet 13 Programme zur Förderung des Frauenfussballs für Mitgliedsverbände an

Ein weiterer arbeitsreicher Monat für die Entwicklung des Frauenfussballs weltweit

Die jüngsten Entwicklungsarbeiten sehen vor, das die Strategieprogramme für den Frauenfussball Geschichte schreiben soll

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Entwicklungsprogramme unterstützt, für die alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) Fördermittel beim Weltfussballverband beantragen können. Die FIFA hat kürzlich ihr FIFA-Entwicklungsprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier. Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit zu etablieren.

FIFA-Projekt zur Gesundheit von Frauen

Die konzertierten Bemühungen der FIFA zur Förderung des Frauenfussballs haben mit einer Initiative, die darauf abzielt, die geschlechtsspezifische Forschungslücke in Bezug auf Gesundheit und Leistung von Spielerinnen zu schließen, einen weiteren bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Das bahnbrechende FIFA-Projekt zur Gesundheit von Frauen soll ein umfassendes Verständnis der Sportlerin, ihres Umfelds und der maßgeschneiderten Unterstützung vermitteln, die sie benötigt, um Höchstleistungen zu erbringen.

Die FIFA-Module zur Gesundheitsaufklärung für Frauen, die später in diesem Jahr veröffentlicht werden und vier Wissensstufen umfassen, sollen alle Beteiligten im Frauenfussball unterstützen, von ehrenamtlichen Helfern an der Basis bis hin zu Trainern der Nationalmannschaften. Zu dieser Initiative wurden sieben Artikel veröffentlicht, die in einer Sonderausgabe des Sports Medicine Journal nachgelesen werden können.

Paraguay

Der paraguayische Fussballverband (APF) setzte seine konzertierten Bemühungen zum Aufbau des Frauenfussballs von Grund auf fort. In Asunción fand das erste Festival des zweiten Zyklus der Frauenfussballkampagne, des APF statt, an dem etwa 60 Mädchen teilnahmen. Fünf weitere Festivals sollen noch in verschiedenen Regionen Paraguays stattfinden.

Im Anschluss an das Festival fand im CARDIF-Zentrum der APF, das von FIFA Forward finanziert wird, ein Seminar zum Thema Weiterbildung von Funktionären statt. An der zweitägigen Veranstaltung nahmen rund 40 Verwaltungsvertreter und Manager von Erstligavereinen teil. Im Mittelpunkt standen Themen wie die Bedeutung von Frauenprogrammen in Vereinen, strategische Planung, Führung, Kommunikation, Marketing, Schutzmaßnahmen und Vereinslizenzen.

Tadschikistan

Der tadschikische Fussballverband (FFT) hat eine ehrgeizige Frauenfussballkampagne ins Leben gerufen, um Mädchen und Frauen mehr Möglichkeiten zu bieten, sich auf allen Ebenen, von der Basis bis zur Elite, am Fussball zu beteiligen. Das Programm konzentriert sich auf drei Hauptsäulen: Steigerung der Beteiligung, Stärkung der Wettbewerbsstrukturen und Inspiration künftiger Generationen durch Vorbilder.

Die Ambitionen des FFT wurden im vergangenen Monat durch fünf FIFA-Frauenfussballkampagnen unterstrichen, die in dem zentralasiatischen Land durchgeführt wurden und an denen über 700 Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren teilnahmen. Viele der Teilnehmerinnen hatten dabei zum ersten Mal die Gelegenheit, sich mit dem Fussball zu beschäftigen.

Botswana

Die Botswana Football Association (BFA) bekräftigte ihr kontinuierliches Engagement für den Frauenfussball mit der Ausrichtung einer Frauenfussballkampagne und einem damit verbundenen Workshop für Trainer und Trainerinnen in Selibe-Phikwe. Der dreitägige Auffrischungskurs für den Breitensport kombinierte Theorie und Praxis für die 40 Teilnehmer und wurde von Barobi Nwako, der technischen Entwicklungsbeauftragten für den Frauenfussball des BFA, geleitet.

Die Teilnehmer des Kurses nahmen an einer wichtigen Schulung zum Thema Schutzmaßnahmen teil, die von Galeboe Gaboeme, FIFA-BFA-Beauftragte für Schutzmaßnahmen, geleitet wurde und den Schutz und das Wohlergehen aller Beteiligten im Fussball stärkt.

Die Trainer konnten dann die im Unterricht erworbenen Fähigkeiten auf dem Spielfeld bei einem Grassroots-Festival anwenden, bei dem 100 junge Spielerinnen und Spieler mit Trainern zu einem lebhaften und unterhaltsamen Tag für alle zusammenkamen.

Die BFA begrüßte auch die FIFA-Expertin für Frauenfussball, Lorena Soto aus Paraguay, die das südafrikanische Land besuchte, um die Initiative zu unterstützen und die Umsetzung der Kampagne zu beobachten.

Äthiopien

Das langfristige Ziel des äthiopischen Fussballverbands (EFF), den Frauenfussball in Vereinen zu professionalisieren, stand im Mittelpunkt eines zweitägigen Klublizenzierung-Workshops in der Hauptstadt Addis Abeba. Der EFF betreibt derzeit zwei Frauenligen: die 2012 gegründete Ethiopian Women’s Premier League und die 2017 ins Leben gerufene Ethiopian Women’s Super League. Dank einer stetigen Expansion umfassen die beiden Ligen mittlerweile 28 Mannschaften, und auch die Teilnehmer- und Zuschauerzahlen steigen.

Die EFF hat mit der schrittweisen Einführung von Klublizenzierung begonnen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der Erfüllung von Mindestkriterien liegt, um die Verwaltung von Vereinen und Ligen zu professionalisieren.

„Wir setzen uns für die Förderung des Frauenfussballs ein, da wir fest davon überzeugt sind, dass er eine wichtige Grundlage für die Förderung von Talenten, die Popularisierung des Sports und die allgemeine Entwicklung des Fussballs in Äthiopien darstellt“, sagte Bahiru Tilahun Limenih, Generalsekretär der EFF.

Ägypten

Der Weg zu einer starken Frauenfussballstruktur in Ägypten hat Gestalt angenommen, nachdem der ägyptische Fussballverband (EFA) mit Unterstützung der FIFA seine erste Frauenfussballstrategie vorgestellt hat.

Die wegweisende Veranstaltung fand im Hauptsitz der EFA statt und umfasste einen Workshop, bei dem wichtige Interessengruppen zusammenkamen, um den Fahrplan vorzustellen und praktische Mechanismen für die Umsetzung zu skizzieren. Zu den Teilnehmern gehörten Frauenfussballvereine, Fachleute aus den Sportmedien, potenzielle Sponsoren und zuständige Behörden.

Liberia

Der liberianische Fussballverband (LFA) führte im August eine Reihe von Workshops für Vereinsverwalter, Lizenzbeauftragte, Sekretäre und Funktionäre von Unterverbänden aus sechs Bezirken durch, an denen insgesamt 237 Teilnehmer, darunter 27 Frauen, teilnahmen.

Das Klublizenzierungs-Programm der LFA ist eine wegweisende Initiative, die darauf abzielt, Frauenfussballvereine im ganzen Land zu professionalisieren. Das Programm bietet einen strukturierten Rahmen zur Stärkung der Vereinsverwaltung, der Infrastruktur und der technischen Entwicklung. Das Programm unterstützt direkt die zweite Säule (Kapazitätsaufbau) des Strategieplans der LFA und soll die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schaffen und auf dem relativ geringen Anteil von Frauen in diesem westafrikanischen Land aufbauen.

Indien

Der indische Fussballverband (AIFF) möchte den Frauenfussball in Indien nach den jüngsten Erfolgen auf internationaler Ebene weiter vorantreiben. Anfang dieses Jahres qualifizierte sich Indien zum ersten Mal seit 23 Jahren für die AFC-Frauen-Asienmeisterschaft, und erst letzten Monat erreichte die U-20-Nationalmannschaft nach 20 Jahren Abstinenz die AFC-U-20-Frauen-Asienmeisterschaft.

Mit Unterstützung der FIFA veranstaltete die AIFF in Neu-Delhi einen Workshop für weibliche Verwaltungsfachleute zum Thema "Weiterbildung von Funktionären". Über 50 Teilnehmerinnen, die regionale Gremien, Seniorenvereine und Frauenfussballakademien aus dem ganzen Land vertraten, kamen in der Hauptstadt zu einem dreitägigen Programm zusammen, das eine Vielzahl wichtiger Themenbereiche abdeckte.

Neha Chauhan, Leiterin der Frauenabteilung der AIFF, sagte: „Echter Fortschritt im Frauenfussball wird dann eintreten, wenn fähige Frauen an der Spitze stehen, und dieser Workshop ist ein Meilenstein auf diesem Weg.“

Regionaler FIFA-Frauenfussball-Workshop

Europa war der jüngste Kontinent, der von einem umfangreichen FIFA-Frauenfussball-Workshop profitierte. Alle 55 Mitgliedsverbände der Konföderation wurden zu dieser breit angelegten Veranstaltung eingeladen, die eine Reihe von Präsentationen, einen Gedankenaustausch und interaktive Sitzungen umfasste, die darauf zugeschnitten waren, jedem Land dabei zu helfen, sein maximales Potenzial auszuschöpfen.