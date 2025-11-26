Mehr Wachstum für den Frauenfussball (November 2025)

Die FIFA bietet 13 Programme zur Förderung des Frauenfussballs für Mitgliedsverbände an

Ein weiterer arbeitsreicher Monat für die Entwicklung des Frauenfussballs weltweit im Rahmen zahlreicher Förderprogramme des Weltfussballverbandes

Bedeutsame Rückkehr Afghanistans auf die internationale Bühne und historischer Moment auf den Philippinen

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Entwicklungsprogramme unterstützt, für die alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) Fördermittel beim Weltfussballverband beantragen können.

Anfang des Jahres hat die FIFA ihr FIFA-Entwicklungsprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier.

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit zu etablieren.

Spanien

Ende November war in Málaga viel los, denn die andalusische Stadt war Gastgeber des ersten Moduls des Ausbildungskurses für Frauenfussball des spanischen Fussballverbands RFEF im Rahmen des FIFA-Programms zur Weiterbildung von Funktionären. Die Veranstaltung fand zeitgleich mit dem Halbfinale der UEFA Nations League zwischen Spanien und Schweden im Estadio La Rosaleda in Málaga statt. Der Weltmeister gewann das Spiel mit 4:0 und qualifizierte sich damit für das Finale in diesem Monat, in dem La Roja gegen Deutschland die Titelverteidigung anstrebt.

RFEF-Präsident Rafael Louzán bekräftigte das Engagement seiner Organisation für die weitere Förderung des Frauenfussballs: „Worte und Gesten reichen nicht aus, nur durch klare und entschlossene Maßnahmen können wir den Frauenfussball vollständig etablieren. Es gibt ein starkes und unaufhaltsames Engagement für diese Sache.”

Gr iechenland

Im Rahmen der FIFA-Frauenfussballkampagne veranstaltete Griechenland ein weiteres Festival für Mädchen, um die Teilnehmerzahlen im Frauenfussball weiter zu steigern. Es ist die jüngste Veranstaltung einer Reihe, die der griechische Fussballverband (EPO) für Mädchen im Alter von 10 bis 16 Jahren organisiert hat. Dieses Festival fand in der kleinen Region Lakonien statt und zielte darauf ab, nicht registrierte Mädchen zur Teilnahme zu motivieren. Mehr als 100 Mädchen nahmen daran teil.

Uganda

Die Vereine der FUFA Women Super League (FWSL) erhielten von der Federation of Uganda Football Associations (FUFA) mit Unterstützung des FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen eine bedeutende Aufstockung ihrer medizinischen und technischen Ausrüstung.

Im Rahmen einer Zeremonie im FUFA-Komplex in Mengo wurde die Ausrüstung an alle 12 FWSL-Vereine übergeben. Jeder Verein erhielt eine medizinische Ausrüstung, darunter Tragen und voll ausgestattete medizinische Taschen, sowie technische Ausrüstung wie Bälle und Taktiktafeln. Dies folgt auf die stark unterstützten FIFA-Frauenfussballkampagnen, die Anfang dieses Jahres in dem ostafrikanischen Land durchgeführt wurden.

„Dank der kontinuierlichen Unterstützung der FIFA und der strategischen Umsetzung dieses Programms durch die FUFA ist Uganda heute für viele afrikanische Nationen ein Vorbild für die strukturierte Entwicklung des Frauenfussballs”, sagte Edgar Watson Suubi, Geschäftsführer der FUFA. „Die FUFA ist weiterhin bestrebt, diesen Fortschritt aufrechtzuerhalten, indem sie auf den Grundlagen des Programms aufbaut, um die Möglichkeiten zu erweitern, den Ligabetrieb zu verbessern und Inklusion und Exzellenz zu fördern.”

Burundi

Beim FIFA-Workshop zur Weiterbildung von Funktionären, den der Fussballverband von Burundi (FFB) veranstaltete, standen Empowerment, Wissensaustausch und die Erhöhung der Anzahl weiblicher Führungskräfte im Mittelpunkt.

Die fünftägige Veranstaltung fand in der größten Stadt des Landes, Bujumbura, statt und wurde von der FIFA-Expertin Marie Anielle Collet sowie lokalen Dozenten geleitet. In der produktiven Woche wurden Themen wie Führung, Finanzen, Marketing, Kommunikation, Sponsoring, Vereinslizenzierung, strategische Planung, Schutzmaßnahmen und die Gesundheit von Sportlerinnen behandelt.

FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft Philippinen 2025™

Am Freitag, dem 21. November 2025, startete mit der mit Spannung erwarteten ersten Ausgabe der FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™ das neueste Turnier des Weltfussballverbandes. Es ist auch das erste Mal, dass die Philippinen ein Turnier der FIFA ausrichten. Austragungsort dieses Meilenstein-Events ist die PhilSports Arena in Manila.

Marokko und Argentinien hatten die Ehre, das erste Spiel des neuen Turniers auszutragen. Ana Ontiveros erzielte das erste Tor des Turniers und die Südamerikanerinnen gewannen mit 6:0. Später am Abend traten die Gastgeberinnen gegen Polen an, wobei FIFA-Präsident Gianni Infantino anwesend war. Dank einer Reihe von späten Toren sicherten sich die Gäste einen Sieg mit dem gleichen Ergebnis.

Regionaler FIFA-Frauenfussball-Workshop für CAF-Mitgliedsverbände

Alle 54 Mitgliedsverbände der CAF (MAs) wurden nach Rabat in Marokko eingeladen, um gemeinsam den Frauenfussball voranzubringen. Es handelte sich um den fünften von sechs Workshops dieser Art für die MAs der AFC, Concacaf und CONMEBOL im Jahr 2024 sowie für die UEFA im September 2025 im Home of FIFA.

Aletha Massaquoi, Managerin für Frauenfussball beim liberianischen Fussballverband, sagte: „Der Workshop war wie ein Märchen, das Wirklichkeit geworden ist. Es war einfach unglaublich. Ich lebe den Traum, den wohl jedes Mädchen in Liberia leben möchte. Es war toll, einige alte Bekannte wiederzusehen, Kontakte zu pflegen und neue Beziehungen aufzubauen. Ich habe Führungsqualitäten erworben und gelernt, wie ich meinen Einfluss nutzen kann. Außerdem nehme ich die Geschichten der Mädchen mit, erzähle meine eigene Geschichte und spreche über den Frauenfußball im Allgemeinen sowie darüber, wie wir die Geschichte Afrikas verbessern können.“

FIFA-Frauenfussball-Regionalseminar für Afrika in Rabat, Marokko Previous 01 / 08 The gathering brought together representatives from all 54 FIFA Member Associations in CAF to collaborate and share knowledge 02 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa listen to a presentation 03 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 04 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa pose for a group photo 05 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 06 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 07 / 08 Group photo during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa in Rabat, Morocco 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for selfies Next

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Qualifikation

Die Vorbereitungen für die FIFA-Frauenweltmeisterschaft Brasilien 2027™ in Südamerika laufen auf Hochtouren und die Qualifikationsspiele der CONMEBOL haben bereits begonnen. Bemerkenswert ist, dass die CONMEBOL mit Unterstützung der FIFA erstmals einen eigenständigen Wettbewerb ausrichtet. In der CONMEBOL Women's Nations League kämpfen die Teams in Hin- und Rückspielen um die Qualifikation, wodurch mehr Wettkampfmöglichkeiten in Südamerika geschaffen werden. Nach zwei Spielrunden ist Kolumbien das einzige Land mit einer perfekten Bilanz, während Chile, Argentinien und Venezuela jeweils vier Punkte auf dem Konto haben. Da Brasilien nicht teilnimmt, kämpfen neun Nationen um zwei automatische Startplätze für die erste FIFA-Frauenweltmeisterschaft, die auf dem südamerikanischen Kontinent ausgetragen wird. Die beiden nächstplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die interkontinentalen Play-offs.

Auf der anderen Seite des Pazifiks finden diese Woche auf den Cookinseln die ersten Spiele der OFC-Qualifikation statt, an denen auch die polynesischen Nachbarstaaten Amerikanisch-Samoa, Tahiti und Tonga teilnehmen. Ein Land wird sich für die zweite Runde mit acht Mannschaften im nächsten Jahr qualifizieren. Der Gesamtsieger qualifiziert sich für die WM 2027 in Brasilien, der Zweitplatzierte für die interkonföderalen Play-offs.

Für die Concacaf beginnt die Vorrunde der Concacaf W-Meisterschaft 2026 noch in diesem Monat. Mit Unterstützung der FIFA nehmen so viele Mannschaften wie nie zuvor an den Qualifikationsspielen teil: 29 Nationen kämpfen um die Qualifikation für die neu gestaltete Meisterschaft im nächsten Jahr. Nach Abschluss der Qualifikationsspiele werden die sechs Gruppensieger zusammen mit den Vereinigten Staaten und Kanada (den beiden bestplatzierten Mannschaften) an der Endrunde mit acht Mannschaften teilnehmen. Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, zwei weitere Mannschaften nehmen an den interkontinentalen Play-offs teil.

Unterdessen fand in Europa am 4. November die Auslosung der UEFA für die Qualifikationsrunde statt. Dabei wurden Spanien und England, die sich im Finale von Australien & Neuseeland 2023 gegenüberstanden, erneut in eine Gruppe gelost. Es stehen elf direkte Qualifikationsplätze sowie ein Ticket für die interkontinentalen Play-offs zur Verfügung.

FIFA Unites Women’s Series

Bei einem inspirierenden und wegweisenden Vier-Nationen-Turnier in Marokko war Afghanistan durch Afghan Women United im Rahmen der FIFA Unites: Women's Series 2025 zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder auf der internationalen Bühne vertreten. Die Teilnahme der Mannschaft, für die ein 7:0-Sieg gegen Libyen der Höhepunkt war, war Teil der mehrgleisigen FIFA-Strategie für den afghanischen Frauenfussball.

Indien

Das erfolgreiche Jahr für den indischen Frauenfussball setzte sich im letzten Monat fort, als sich das südasiatische Land für den AFC U17-Frauen-Asienpokal 2026 qualifizierte. Zuvor hatte sich Indien bereits für den AFC-Frauen-Asien-Pokal 2026 sowie den AFC U-20-Frauen-Asien-Pokal 2026 qualifiziert. Damit ist Indien das erste Land, das sich für alle drei Turniere im selben Zyklus qualifizieren konnte. Nun hat Indien die Möglichkeit, sich für die entsprechenden FIFA-Turniere zu qualifizieren.