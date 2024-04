FIFA-Legenden unterstützen Initiativen gegen Diskriminierung bei FIFA-Fussballgipfel

FIFA-Massnahmen: Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien und dreistufiges Verfahren zur Bekämpfung von Diskriminierung in Online-Kanälen und Stadien

Die FIFA-Legenden Gilberto Silva, Kaká und Alessandro Del Piero haben beim FIFA-Fussballgipfel in Dschidda (Saudiarabien) die Dringlichkeit von Massnahmen gegen die Diskriminierung von Fussballern in den Blickpunkt gerückt.

„Die sozialen Medien sind derzeit für viele Menschen eine grosse Belastung. Gerade im Fussball erleben wir das sehr häufig. Das gilt für Spieler, Schiedsrichter, Fussballverbände, Funktionäre, die Fans – einfach für alle“, erklärte Gilberto Silva bei einer Fragerunde, bei der er über seine persönlichen Erfahrungen und die Methoden zur noch intensiveren Bekämpfung von diskriminierendem Verhalten im Fussball sprach. „Jeder leidet darunter, insbesondere aber Teenager, junge Menschen, die wegen der ständigen Anfeindungen, denen sie ausgesetzt sind, mit grossen Ängsten und psychischen Problemen zu kämpfen haben. Das hat für sie schon zu vielen Problemen geführt, weil sie sich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren können. Gemeinsam müssen wir all dem so schnell wie möglich einen Riegel vorschieben. Wir alle hier können unseren Teil dazu beitragen, dass diese Online-Anfeindungen aufhören.“

Im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wurde dann als nächster Schritt im Kampf gegen Diskriminierung in Zusammenarbeit mit der FIFPRO der „Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien“ eingerichtet, um Kommentare auf den verschiedenen Online-Plattformen zu überwachen und zu moderieren. Mittlerweile ist der Dienst bei acht FIFA-Turnieren zum Einsatz gekommen, darunter auch die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™, wo er sich sehr positiv ausgewirkt hat.

„Für die Spieler ist es wirklich wichtig, physisch, mental und seelisch bereit zu sein“, so Kaká. „Wenn es dann in den sozialen Medien Kritik hagelt, meistens mit Hass und diskriminierenden Kommentaren, wirkt sich das negativ auf sie aus.“

Der Dienst zum Schutz vor Anfeindungen in den sozialen Medien steht allen Spielern und Trainern zur Verfügung und schützt vor Online-Anfeindungen und Hassrede, indem es beleidigende Kommentare vor Spielern und Trainern und deren Followern verbirgt. Über den Dienst hat die FIFA den entsprechenden Plattformen, Verbänden und Behörden während der WM 2022 in Katar fast 20 000 Beiträge und Kommentare gemeldet und weitere 7000 bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland.

„Manchmal übertreiben die Leute und müssen bei einem so wichtigen Thema wie Diskriminierung die Konsequenzen tragen“, so Del Piero. „Daher ist das, was wir jeden Tag tun und was der Rest der Welt versucht zu tun, wirklich sehr wichtig. Wir müssen diese Dinge so weit wie möglich eindämmen und schliesslich – hoffentlich – ganz ausmerzen.“