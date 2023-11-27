FIFA‑Präsident Gianni Infantino im Gespräch mit Brasiliens Sportminister vor historischem Anlass

Brasiliens Sportminister Paulo Henrique Cordeiro besuchte Miami, USA, zu Gesprächen über die bevorstehende FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ 2026 sowie die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ 2027 in Brasilien

Erstmals in Südamerika: Brasilien bereitet sich auf die zehnte FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ vor; Verabschiedung eines Bundesgesetzes treibt die Vorbereitungen weiter voran

Brasiliens Herrennationalmannschaft greift nach dem sechsten Titel bei der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™; zum Auftakt wartet am 13. Juni Marokko in New York New Jersey auf die Seleção

Während sich Brasilien mit grosser Vorfreude auf das Grossereignis vorbereitet, traf sich FIFA‑Präsident Gianni Infantino in Miami, USA, mit dem brasilianischen Sportminister Paulo Henrique Cordeiro. Bei den Gesprächen standen die Ambitionen der Seleção, den sechsten Stern bei der bevorstehenden FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ zu gewinnen, im Mittelpunkt. Darüber hinaus tauschte man sich über die aktuellen Fortschritte im Hinblick auf die mit Spannung erwartete FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft 2027™ aus.

Der Fussball ist in Brasilien tief in der Kultur verwurzelt, und nur wenige Nationen können mit der berühmten Leidenschaft und der Euphorie der Südamerikaner für den Sport mithalten. In den nächsten 13 Monaten schlägt der brasilianische Fussball ein neues Kapitel seiner Geschichte auf.

„Es hat mich sehr gefreut, mich mit dem brasilianischen Sportminister Paulo Henrique Cordeiro über den Fussball und dessen Rolle in der Gesellschaft, über das Engagement der Nation bei der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ und über die Ausrichtung der FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft 2027™ auszutauschen“, sagte Infantino.

„Als einziges Land, das bei jeder Ausgabe der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ dabei war, wird Brasilien einmal mehr Freude verbreiten und viel Leidenschaft, Emotionen und Vielfalt nach Nordamerika bringen. Im nächsten Jahr wird die Nation dann ihre einzigartige Fussballkultur demonstrieren, wenn erstmals eine FIFA Frauen‑WM in Südamerika ausgetragen wird.“

Während sich der FIFA‑Präsident mit dem Minister traf, bereitete sich die brasilianische Nationalmannschaft auf ihr mitreissendes Auftaktspiel bei der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ gegen Marokko am 13. Juni in New York/New Jersey vor. Millionen Brasilianer erinnern sich gerne an die letzte FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™, die in Nordamerika stattfand. Damals, im Jahr 1994, verhalf das dynamische Duo Romário und Bebeto zusammen mit einer robusten Verteidigung der Seleção zu ihrem vierten Titel. Unter der Leitung ihres renommierten Trainers Carlo Ancelotti hegt Brasilien grosse Hoffnungen, im kommenden Monat erneut den Fussballthron zu erklimmen.

Als Land, das so viele Legenden und Champions hervorgebracht hat, wird Brasilien der wegweisenden FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ 2027 mit seiner allgegenwärtigen Begeisterung für den Sport eine farbenfrohe Kulisse verleihen. Für den Frauenfussball ist Lateinamerika eine vielversprechende Region, denn die Begeisterung und Popularität des Sports nehmen dort aktuell stark zu. Während Brasilien mit dem Erreichen des Finales 2007 bei der FIFA Frauen‑WM und dem Gewinn der Silbermedaille vor zwei Jahren bereits neue Massstäbe gesetzt hat, wird das Turnier im nächsten Jahr dem Frauenfussball sowohl im eigenen Land als auch auf dem gesamten Kontinent einen grossen Schub verleihen.

„Minister Cordeiro berichtete von positiven Fortschritten bei der Vorbereitung auf das Turnier, das in Zusammenarbeit mit der Regierung und dem brasilianischen Fussballverband organisiert wird, um dem Frauenfussball eine Plattform bereitzustellen und den Sport ins Rampenlicht zu rücken. Gleichzeitig will man der FIFA dabei helfen, das langfristige Wachstum des Sports im Land, aber auch weltweit, zu gewährleisten“, erklärte der FIFA‑Präsident. „Ich bedanke mich beim Minister für seine Zeit, seine Kooperationsbereitschaft und seine Beiträge auf unserem Weg zu einem entscheidenden Wendepunkt für den Fussball in Amerika.“

Ein wichtiger Meilenstein wurde am 2. Juni erreicht, als Brasiliens Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, das Rahmengesetz für die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ 2027 verabschiedete. Das nationale Gesetz schafft die rechtlichen Grundlagen und regelt die notwendigen Mechanismen für die Austragung des Turniers. Dies umfasst unter anderem Massnahmen bezüglich der operativen Organisation, des Markenschutzes, des Empfangs von Delegationen, der Akkreditierung sowie weiterer erforderlicher Protokolle. Ausserdem sieht das Gesetz vor, die Pionierinnen anzuerkennen und zu entschädigen, die Brasilien bei der ersten FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ 1991 und beim FIFA‑Frauen‑Einladungsturnier 1988 vertraten; letztere Veranstaltung war ein Pilotprojekt, das von der Volksrepublik China ausgetragen wurde.

Im Namen der brasilianischen Regierung und der Bevölkerung des Landes danke ich Ihnen für die Gelegenheit, mich mit der FIFA und ihrem Präsidenten Gianni Infantino über die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ 2027 in Brasilien – der grössten und wichtigsten FIFA Frauen‑WM in der Geschichte – auszutauschen“, sagte Cordeiro.

Im Namen der brasilianischen Regierung und der Bevölkerung des Landes danke ich Ihnen für die Gelegenheit, mich mit der FIFA und ihrem Präsidenten Gianni Infantino über die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ 2027 in Brasilien – der grössten und wichtigsten FIFA Frauen‑WM in der Geschichte – auszutauschen“, sagte Cordeiro.

„Wir sprachen über Vorschriften und Regeln, die auf die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ Anwendung finden. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Regelungen und Vorschriften, die unter anderem das Personalmanagement, das bei der Veranstaltung eingesetzte Personal, die Nutzung der Spielstätten, die für die FIFA Frauen‑Weltmeisterschaft™ vorgesehen sind, steuerliche Fragen sowie weitere Rahmenanforderungen umfassen“, so der Sportminister. „Genau aus diesem Grund sind wir hier, um diese Themen anzusprechen und die Botschaften von Präsident Lula, der brasilianischen Regierung und der Bevölkerung Brasiliens zu übermitteln. Der Sportminister engagiert sich gemeinsam mit der FIFA dafür, das mit Spannung erwartete Turnier erfolgreich zu organisieren.“