FIFA-Arena-Programm nimmt in Marokko Fahrt auf: Vereinbarung über 30 Minifelder

Bahnbrechende Vereinbarung von FIFA-Präsident Gianni Infantino, Management der OCP Group, marokkanischem Fussballverband und Regierungsvertretern unterzeichnet

OCP Group, ein führender Hersteller von Düngemitteln und Phosphatprodukten, unterstützt Bau von 30 FIFA-Arena-Minifeldern in Marokko

Bis zum FIFA-Kongress 2031 weltweit mindestens 1000 Minifelder in benachteiligten Gebieten in der Nähe von Schulen geplant

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Vereinbarung mit dem marokkanischen Fussballverband (FRMF), dem Ministerium für nationale Bildung, Vorschulerziehung und Sport des Königreichs Marokko und der OCP Group, einem weltweit führenden Hersteller von Düngemitteln und Phosphatprodukten, unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass die OCP Group den Bau von 30 FIFA-Arena-Minifeldern in dem nordafrikanischen Land unterstützt.

Das FIFA-Arena-Projekt wurde im Mai 2025 anlässlich des 75. FIFA-Kongresses in Asunción (Paraguay) von Infantino lanciert, nachdem er selbst im Juli 2024 beim Gipfeltreffen zum Thema Sport und nachhaltige Entwicklung in Paris ein dahin gehendes Versprechen gegeben hatte.

Das erste FIFA-Arena-Minifeld in Marokko, dem vierten Teilnehmerland in Afrika und dem zwölften weltweit, wurde am 5. November 2025 in Meknès eingeweiht. Dank der Vereinbarung wird die OCP Group nun einen Beitrag dazu leisten, dass die Initiative landesweit schneller umgesetzt werden kann.

„Gern gebe ich bekannt, dass die FIFA eine Vereinbarung unterzeichnet hat, die den Bau von 30 FIFA-Arena-Minifeldern in Marokko ermöglicht“, so Infantino bei der feierlichen Unterzeichnung, die im Vorfeld des Finales des Afrikanischen Nationen-Pokals 2025 im Afrika-Büro der FIFA in der marokkanischen Hauptstadt Rabat stattfand.

„Ich bedanke mich bei Fouzi Lekjaa, Präsident des marokkanischen Fussballverbands und Mitglied des FIFA-Rats, Mohamed Saad Berrada, Minister für nationale Bildung, Vorschulerziehung und Sport des Königreichs Marokko, und Mostafa Terrab, Vorsitzender und Geschäftsführer der OCP Group, für die Zusammenarbeit bei diesem besonderen Projekt.“

Im Rahmen des FIFA-Arena-Programms sollen in sozialen Brennpunkten Kunstrasenspielfelder in der Nähe von Schulen angelegt werden, um den Zugang zum Fussball für alle zu verbessern. Ziel ist der Bau von mindestens 1000 Minifeldern weltweit bis zum FIFA-Kongress 2031. Bis November 2025 hatten sich bereits 59 der 211 FIFA-Mitgliedsverbände dem Programm angeschlossen.

Gianni Infantino fügte hinzu: „[Die Minifelder] sollen einen sicheren, nachhaltigen Zugang zum Fussball bieten, und wir hoffen, dass wir gemeinsam eine positive Wirkung auf lokale Gemeinschaften erzielen können, die über das Spielfeld hinausgeht. Wir wollen Ehrgeiz und Hoffnung fördern und jungen Menschen Möglichkeiten bieten, durch den Fussball zu lernen.“

Der Weltfussballverband überwacht nicht nur den Bau der Minifelder, sondern stellt auch Fussbälle, Leibchen und Trainingsmaterial zur Verfügung. Durch eine enge Verzahnung mit dem FIFA-Projekt „Football for Schools“ wird gewährleistet, dass auf jedem Minifeld von Beginn an sinnvolle Fussballaktivitäten stattfinden.