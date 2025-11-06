FIFA-Arena-Minifeld in Marokko ebnet den Weg für die Zukunft

FIFA-Arena-Minifeld in Marokko eingeweiht

Das nordafrikanische Land ist das vierte des Kontinents, das sich dem Pilotprogramm anschließt

Marokko investiert stark in sein Jugendfussballprogramm

Diese Investitionen zahlen sich aus: Im Oktober wurde die U-20-Nationalmannschaft Weltmeister. Bei den Frauen schafften die Lionnes de l’Atlas kürzlich zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Sprung aus der Gruppenphase der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™. Das Land hat sich eindeutig dafür entschieden, eine Zukunft für seinen Fussball aufzubauen.

Dazu gehört auch der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur. Um dies zu erreichen, sind geeignete Einrichtungen erforderlich. Am 5. November wurde daher in der Stadt Meknès ein Mini-Fussballplatz im Rahmen des FIFA-Arena-Programms eingeweiht. Die Veranstaltung war von großer Bedeutung.

Einweihung der FIFA-Arena in Marokko Previous 01 / 09 FIFA Arena Inauguration 02 / 09 FIFA Arena Inauguration 03 / 09 FIFA Arena Inauguration 04 / 09 FIFA Arena Inauguration 05 / 09 FIFA Arena Inauguration 06 / 09 FIFA Arena Inauguration 07 / 09 FIFA Arena Inauguration 08 / 09 FIFA Arena Inauguration 09 / 09 FIFA Arena Inauguration Next

„Ich möchte dem marokkanischen Fussballverband dafür danken, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, hier in Meknès, einer Region mit vielen Talenten, gemeinsam diese FIFA-Arena zu bauen und jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich durch den Fussball zu entfalten“, sagte Gelson Fernandes, FIFA-Direktor Mitgliedsverbände für Afrika. „Durch den Fussball und den Sport können wir wichtige Werte vermitteln. Wir freuen uns, bei dieser Entwicklung mit dem marokkanischen Verband zusammenzuarbeiten.“

Wer weiß? Vielleicht werden aus diesem Minispielfeld mit der Zeit zukünftige marokkanische Fussballlegenden hervorgehen, die zu Stars auf der internationalen Bühne werden. Elkhan Mammadov FIFA‑Direktor für die Mitgliedsverbände

Der Bau dieses Spielfelds ist Teil eines im Januar 2025 ins Leben gerufenen FIFA-Pilotprogramms, das die Integration durch Fussball fördern soll. Das Ziel besteht darin, weltweit Minispielfelder zu errichten und dabei Kindern und Jugendlichen aus ländlichen oder benachteiligten Gebieten den Vorzug zu geben. Bis 2031 sollen 1.000 Spielfelder gebaut werden, um Tausende zukünftige Fussballtalente zu fördern. „Kinder aus der Stadt Meknès, Jungen wie Mädchen, können nun diese Anlage nutzen, um Fussball zu spielen, aktiv zu bleiben und einen gesunden Lebensstil zu pflegen”, erklärte Elkhan Mammadov, FIFA‑Direktor für die Mitgliedsverbände. Marokko ist nach Algerien, Liberia und Niger das vierte afrikanische Land und das zwölfte weltweit, das von dem Projekt profitiert.

Tag der sozialen Verantwortung

Zum MAD-Jahrestreffen versammelten sich alle FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) in Rabat und nahmen an der Einweihungsfeier teil. Im Rahmen des Tages der sozialen Verantwortung verbrachten sie Zeit mit Schülern, verteilten Bälle, Bücher über eine gesunde Lebensweise und FIFA-Leibchen. Diese Initiative verdeutlicht das kontinuierliche Engagement der FIFA für soziale und bildungsbezogene Entwicklung durch Fussball.