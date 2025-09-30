Liberia startet „FIFA Arena“-Projekt und eröffnet mit Hilfe des FIFA-Forward-Programms neues Stadion

Mini‑Spielfelder an zwei Schulen in Paynesville, Liberia, eingeweiht; Land zählt zu den ersten Nationen, die das Programm einführt

Mehr als 3000 Kinder profitieren von der Initiative

Neue Spielfelder und erneuerte Anlagen im Gompa Stadium eröffnet

Das „FIFA‑Arena“‑Projekt und das FIFA‑Forward‑Programm haben mit der Einweihung von zwei neuen Mini‑Spielfeldern an Schulen sowie der Eröffnung eines erneuerten Stadions im westafrikanischen Liberia einen wichtigen Beitrag zur Fussballinfrastruktur des Landes geleistet.

Das „FIFA‑Arena“‑Projekt wurde Anfang des Jahres gestartet und folgt einem Versprechen des FIFA‑Präsidenten Gianni Infantino beim internationalen Gipfeltreffen für Sport und nachhaltige Entwicklung in Paris im Juli 2024. Die Initiative wird derzeit weltweit ausgeweitet; Ziel ist es, bis zum FIFA‑Kongress 2031 mindestens 1000 neue Mini‑Spielfelder zu schaffen. Der FIFA‑Präsident sagte, Liberia nehme mit der Umsetzung des „FIFA‑Arena“‑Projekts unter den 211 Mitgliedsverbänden der FIFA eine Vorreiterrolle ein.

„Das Land gehört zu den ersten elf Nationen, die im Rahmen des ,FIFA‑Arena‘‑Projekts offiziell Mini‑Spielfelder einweihen. Damit leistet Liberia einen wichtigen Beitrag, der das Leben von Millionen Kindern verändern kann“, sagte Infantino in einer Videobotschaft, die bei der Einweihungszeremonie in Paynesville gezeigt wurde. Mehr als 3000 Kinder werden von den neuen Anlagen profitieren.

„Alle Mädchen und Jungen, die Fussball spielen wollen, verdienen einen sicheren Ort, an dem sie lernen, spielen und sich entfalten können. Das „FIFA‑Arena“‑Projekt hat es sich zum Ziel gemacht, sichere Spielorte für Kinder zu schaffen und genau das haben Sie in Liberia möglich gemacht.

„Sie gehören zu den Ersten, aber es werden noch viele weitere folgen. Unsere Arbeit hat gerade erst begonnen aber unser Ziel ist es, weltweit mindestens 1000 neue Mini‑Spielfelder zu errichten. Wir wollen das ,FIFA‑Arena‘‑Team weiter ausbauen, um einer Generation von Kindern weltweit die Möglichkeit zu geben, insbesondere jenen in benachteiligten Regionen — sei es in Innenstädten oder auf dem Land — mit Freude Fussball spielen zu können.“

Die neuen Anlagen befinden sich an der Bible Way Mission School im Bezirk Montserrado County sowie an der EBK Barracks School in Margibi County. Sie sind der Beleg für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der FIFA und dem liberischen Fussballverband (LFA), mit der der Breitensport und der Nachwuchsbereich für Mädchen und Jungen vorangetrieben wird; dabei steht die Schaffung von Mini‑Kunstrasenplätzen an Schulen und in Gemeinden im Zentrum.

„Ich freue mich sehr zu sehen, wie heute hier im Rahmen des ,FIFA‑Arena‘‑Projekts neue Mini‑Spielfelder für junge Talente in Liberia installiert werden“, sagte Gelson Fernandes, FIFA-Regionaldirektor in Afrika und stellvertretender FIFA-Direktor der Mitgliedsverbände, der gemeinsam mit dem FIFA‑Entwicklungsexperten El Hadji Diop an der Eröffnungszeremonie teilnahm.

„Diese neuen, nachhaltigen Einrichtungen schaffen ein sicheres und inspirierendes Umfeld für Kinder in Margibi und Montserrado County, in dem sie durch den Fussball lernen und sich weiterentwickeln können.

„Liberia geniesst dank Ballon‑d’Or‑Gewinners George Weah, der das Land international bekannt machte, einen besonderen Stellenwert in der Fussballgemeinschaft. Ich bin überzeugt, dass unter den jungen Talenten von heute einige in seine Fussstapfen treten können.

Diese Plätze sind mehr als nur Spielfelder; sie sind Plattformen, auf denen die Fussballträume junger Menschen beginnen können. Im Namen der FIFA wünsche ich allen jungen Menschen in Liberia sowohl auf dem Platz als auch daneben viel Erfolg. Wir stehen mit Stolz an der Seite des liberischen Fussballverbands, um in Zukunft noch mehr neue Möglichkeiten zu schaffen.“

Bei der Zeremonie wurde zudem ein drittes Spielfeld eingeweiht. Es handelt sich um einen von der FIFA zugelassenen Kunstrasenplatz im Grossfeldformat, der mit Fördergeldern aus der dritten Phase des FIFA‑Forward‑Entwicklungsprogramms finanziert und im Gompa Stadium installiert wurde.

Die Arbeiten, die am 4. November begonnen hatten, umfassen zudem eine umfangreiche Modernisierung des bestehenden Stadions, darunter die Installation einer Flutlichtanlage, eines unterirdischen Rasenbewässerungssystems, einer verbesserten Einzäunung sowie einer Überdachung für Zuschauer.

In der Anlage, die sich im Nordosten von Nimba County — dem zweitgrössten Bezirk Liberias — befindet, werden künftig mehrere Wettbewerbe der LFA ausgetragen, wie unter anderem auch Turniere im Nachwuchsbereich sowie im Breitensport. Dies ist Teil der umfangreichen Entwicklungsinitiative der LFA.

„Zunächst möchten wir dem inspirierenden Präsidenten des Weltfussballs, Gianni Infantino, unseren tiefsten Dank aussprechen. Er hat die Innovation im Fussball eingeführt und vorangetrieben“, sagte Mustapha Raji, Präsident der LFA, begleitet vom liberianischen Minister für Jugend und Sport, Stadtrat Jeror Cole Bangalu, der Verteidigungsministerin Brigadegeneral Geraldine Janet George und dem Stabschef der Streitkräfte von Liberia, Brigadegeneral Davidson Fayiah Forleh, bei der Zeremonie.