Chile nimmt mit einem langfristigen Ziel vor Augen an der FIFA Series 2026™ teil

Chile trifft in Auckland auf Gastgeber Neuseeland und Kap Verde, die beide für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft qualifiziert sind

Nationaltrainer Nicolás Córdova spricht über die Fortschritte der Nationalmannschaft, die Nachwuchsförderung und die Bedeutung internationaler Wettbewerbe

Chile profitiert von der Unterstützung durch das Talententförderungs- und das Forward-Programm der FIFA

Als Nicolás Córdova im August 2023 das Amt des Cheftrainers der chilenischen Junioren-Nationalmannschaften übernahm, ahnte er noch nicht, dass er sich zweieinhalb Jahre später in Neuseeland wiederfinden würde, um die A-Nationalmannschaft bei ihrem Debüt in der FIFA Series™ zu betreuen.

Córdova wurde engagiert, um einen ehrgeizigen, langfristigen Entwicklungsplan auszuarbeiten, der bis heute als Leitprinzip gilt. Das Scheitern Chiles bei der Qualifikation für die dritte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Folge im Juli des vergangenen Jahres führte jedoch zum Rücktritt des ehemaligen Trainers Ricardo Gareca. Daraufhin ernannte der chilenische Fussballverband (FFCh) Córdova zum neuen Trainer für die Amtszeit bis Mitte 2026.

Die beeindruckenden Leistungen von La Roja bei den FIFA Fussball-Weltmeisterschaften in Südafrika 2010 und Brasilien 2014 sowie die Copa-América-Titel in den Jahren 2015 und 2016 scheinen mittlerweile in weiter Ferne zu liegen. Damals wurde die Mannschaft von einer goldenen Generation angeführt, zu der unter anderem Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel und Claudio Bravo gehörten.

„Wir befinden uns mitten in einer Übergangsphase. Jahrelang hat uns diese Spielergruppe so viel Freude bereitet, aber leider ist es uns nie gelungen, in ihre Fußstapfen zu treten und gleichzeitig auf höchstem Niveau zu spielen”, erklärte Córdova. „Irgendwann musste ein solcher Übergang stattfinden, und jetzt stecken wir mittendrin. Das wird Zeit brauchen.

Deshalb ist es für Chile so wichtig, an der FIFA-Series teilzunehmen und gegen Mannschaften zu spielen, die sich für die kommende Weltmeisterschaft qualifiziert haben“, fügte Córdova hinzu. Dessen Mannschaft tritt am Freitag, dem 27. März, gegen Kap Verde und am Montag, dem 30. März, gegen den Gastgeber Neuseeland an.

„Die Möglichkeit, an solchen internationalen Turnieren auswärts teilzunehmen, ist in einer Zeit, in der das Durchschnittsalter unseres Kaders von 30 auf 24 Jahre gesunken ist, entscheidend. Wir haben sechs Spieler im Alter von 19 bis 21 Jahren mitgebracht. Für sie wird es eine wirklich wertvolle Erfahrung sein.“

Vier dieser Spieler vertraten La Roja bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™, die damals von Córdova angeführt wurde. Dies sind Torhüter Sebastián Mella, die Verteidiger Ian Garguez und Felipe Faúndez sowie Mittelfeldspieler Lautaro Millán.

„Aus fussballerischer Sicht hat die Mannschaft gut gespielt, aber emotional hatten wir zu kämpfen“, erklärte Córdova mit Blick auf das Turnier im vergangenen Jahr. „Zu Hause vor 40.000 Zuschauern zu spielen, war fantastisch, aber wir waren mental nicht auf diesen Anlass vorbereitet. Auch wenn es schwer ist, dieses Gefühl in Freundschaftsspielen nachzuempfinden, gilt: Je mehr Wettkämpfe unsere Spieler schon in jungen Jahren bestreiten, desto besser sind sie darauf vorbereitet, mit allem fertig zu werden, was auf sie zukommt – sowohl fussballerisch als auch emotional.“

Deshalb bezeichnete Córdova die Entscheidung der FIFA, die FIFA U-17-Weltmeisterschaft ab 2025 jährlich auszurichten, als „wunderbar“, zumal sich Chile für dieses Turnier qualifiziert hat. „Wir haben die Zahlen durchgerechnet und festgestellt, dass ein Spieler auf U-17-Ebene nun zwischen 30 und 35 Spiele bestreiten kann. Das bedeutet, dass wir Programme entwickeln können, um einen Spieler vom U-15-Kader bis in die A-Nationalmannschaft zu bringen“, so Córdova.

„Auch wenn diese Struktur noch in der Entwicklung ist, ist das unser Ziel. Wir wollen so viele Spieler wie möglich durch jede Phase des Prozesses begleiten, damit sie in jüngerem Alter die A-Nationalmannschaft erreichen und besser vorbereitet sind.“

Córdova möchte die Rolle hervorheben, die das FIFA-Talentförderprogramm im Projekt des FFCh spielt. „Drei Monate nach meinem Amtsantritt nahm ich zusammen mit den zehn CONMEBOL-Mitgliedsnationen an einem FIFA-Seminar in Uruguay teil. Aus diesen Gesprächen sind Ideen entstanden, die wir in unsere bestehenden Pläne einfließen lassen konnten. Dadurch war es uns möglich, unsere Pläne bei der FIFA einzureichen“, erklärte er.

„Wir haben in diesem Jahr bereits zehn Mikrozyklen absolviert, darunter den jüngsten in der vergangenen Woche. Wir waren an Orten wie Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Calera, Rancagua, Chillán und Concepción. All dies geschieht in Zusammenarbeit mit Vereinen der ersten und zweiten Liga. Das ist ein weiterer entscheidender Faktor, denn für eine nachhaltige Entwicklung brauchen wir auch die Vereine.

Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Sebastián Mella, der im März 2024 entdeckt wurde, bei der U-20-Weltmeisterschaft 2025 in jedem Spiel zum Einsatz kam und nun Teil der A-Nationalmannschaft ist. Aus den neun vorangegangenen Zyklen wurden 15 Spieler ausgewählt, um die Nationalmannschaft bei südamerikanischen Wettbewerben zu vertreten.“

Der Trainer ist voll des Lobes für die von der FFCh vorgenommenen Infrastrukturverbesserungen. Im vergangenen Jahr machte die chilenische Fussballentwicklung mit der Einweihung des José-Sulantay-Silva-Elitezentrums am selben Tag wie das Finale der U-20-Weltmeisterschaft einen großen Schritt nach vorne. FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der Veranstaltung teil.

Das Forward-Programm der FIFA leistete einen wesentlichen Beitrag zu dem von November 2022 bis September 2025 laufenden Renovierungsprojekt. „Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um unsere Arbeit zu erledigen. Das ist ein echtes Privileg. Es veranlasst uns, hohe Maßstäbe für uns selbst und auch für unsere Spieler zu setzen”, fügte der Trainer hinzu.

Córdova freut sich darüber, dass die Trainingsanlage nach Sulantay benannt wurde. Der Trainer ist für sein Engagement bei der Förderung junger Talente bekannt: „Es ist eine wohlverdiente Ehre, denn er hat die ‚goldene Generation‘ wirklich vorangebracht. Die Reise begann im Jahr 2006 mit der ersten Berufung von Spielern, die 1987 geboren wurden. Doch erst neun Jahre später, nachdem auch Spieler aus anderen Altersgruppen integriert worden waren, gewann die Mannschaft schließlich den Titel. Das geschah nicht über Nacht.“