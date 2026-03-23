Überarbeiteter Spielplan der FIFA Series 2026™ sieht die Aufnahme einer vierten Frauengruppe vor, die in Kenia ausgetragen wird

Die bedeutendste Änderung im Spielplan ist die Aufnahme einer vierten Frauengruppe in Kenia. Im Nyayo National Stadium in Nairobi empfangen die Gastgeberinnen, die Harambee Starlets, Australien und Indien aus der Asiatischen Fussballkonföderation (AFC) sowie Malawi aus der Afrikanischen Fussballkonföderation (CAF). Kenia trifft am 11. April auf Indien, nachdem Australien zuvor gegen Malawi gespielt hat. Das Spiel um den dritten Platz und das Finale finden vier Tage später statt. Die drei bereits festgelegten Frauengruppen finden in Brasilien, dem Austragungsort der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™, sowie in der Elfenbeinküste und Thailand statt. Um den Rückzügen Kuwaits und Omans aufgrund außergewöhnlicher Umstände Rechnung zu tragen, wurden die Spielpläne bei den Männern in Aserbaidschan und Kasachstan angepasst. In Aserbaidschan trifft der Gastgeber am 27. März auf die Mannschaft aus St. Lucia (CONCACAF) und am 30. März auf Sierra Leone (Afrika). In Kasachstan spielen die Gastgeber, die Hawks, vom 25. bis zum 31. März in einem Dreier-Turnier gegen die afrikanischen Nationen Komoren und Namibia. Der Spielplan der Männer für die FIFA Series 2026 in Australien, Indonesien, Neuseeland, Puerto Rico, Ruanda – dem einzigen Austragungsort der FIFA-Serie, an dem zwei Gruppen spielen – und Usbekistan bleibt unverändert. Die FIFA Series 2026 soll Mannschaften mit den unterschiedlichsten Leistungsprofilen zusammenbringen – von etablierten internationalen Teams bis hin zu aufstrebenden Nationen – und damit das Engagement der FIFA für eine inklusive und nachhaltige Entwicklung des Weltfussballs untermauern. Fünf teilnehmende Herrenmannschaften haben sich bereits für die bevorstehende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifiziert: Australien, Kap Verde, Curaçao, Neuseeland und Usbekistan. Die im Dezember 2022 vom FIFA-Rat genehmigte FIFA Series fördert zudem die ganzheitliche Entwicklung des Fussballs über den Platz hinaus. Die ausrichtenden und teilnehmenden Mitgliedsverbände profitieren von praktischen Erfahrungen in den Bereichen Veranstaltungsdurchführung, operative Planung, Schiedsrichterentwicklung und Wettbewerbsorganisation. Dabei werden die Bedingungen großer internationaler Turniere nachgebildet und die Kapazitäten in verschiedenen Funktionsbereichen gestärkt. Alle Spiele der FIFA Series 2026 werden weltweit übertragen. Dadurch erhalten Fans auf der ganzen Welt einen besseren Zugang und die Sichtbarkeit der teilnehmenden Mannschaften wird gesteigert. Der aktualisierte Spielplan der FIFA Series 2026 ist jetzt hier verfügbar.