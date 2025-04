Beeindruckendes Debüt Australiens in der FIFA-Frauen-Futsal-Weltrangliste, Armenien und Polen bei den Männern erstmals in den Top 20

Bei den Spielen für die Frauenrangliste wurde weltweit eine deutliche Zunahme verzeichnet. So wurden 2025 bereits 111 Spiele ausgetragen. Das sind fast doppelt so viele wie in der Vorjahresperiode. Das Spitzenquartett ist seit der letzten Ausgabe im Oktober 2024 aber unverändert. Brasilien führt die Rangliste weiterhin an, gefolgt von Spanien, Portugal und Argentinien. Dahinter folgen neu Thailand (5, plus 1) und Italien (6, plus 2). Grösste Aufsteiger sind Marokko (47, plus 18), Norwegen (53, plus 15), Tschechien (45, plus 12), Frankreich (49, plus 11) und die Slowakei (40, plus 10).