Feinschliff der Wettbewerbsoffiziellen vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Zweitägiges Seminar in Miami zum Abschluss der Vorbereitung der FIFA-Wettbewerbsoffiziellen

Erfahrenes Team, das für den reibungslosen Ablauf der Spiele in allen 16 Stadien sorgen soll

Alle sechs Konföderationen im multinationalen, mehrsprachigen Team vertreten

Vor ihrem Einsatz in den jeweiligen Stadien bei der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams nahmen die FIFA-Wettbewerbsoffiziellen in Miami (USA) an einem zweitägigen Seminar teil, um letzte Feinabstimmungen für das beispiellose Turnier vorzunehmen.

Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden mehr als sechs Millionen Fans in 16 Stadien in Kanada, Mexiko und den USA erwartet, während weltweit weitere sechs Milliarden Menschen das Turnier verfolgen dürften.

Für einen reibungslosen Ablauf der Spiele setzt die FIFA auf ein Team von knapp 100 Wettbewerbsoffiziellen, die sich gemeinsam auf das grösste Sportspektakel der Welt vorbereitet haben.

Am Seminar nahmen neben Spieldirektoren, -koordinatoren und -kommissaren auch Personen teil, die hinter den Kulissen in den Spielort- und Turnierzentralen für einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs sorgen.

Sie kontrollieren u. a., dass die gesamte Wettbewerbsinfrastruktur bereit ist, Terminpläne eingehalten und das Regelwerk der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ konsequent durchgesetzt wird. Sie tragen so massgeblich zu einem reibungslosen Spielbetrieb für Teams, Spieler und Fans in den Stadien und vor den Bildschirmen weltweit bei.

Nach vier Onlinesitzungen im Vorfeld des Turniers sowie dem Treffen der Spieldirektoren beim Teamworkshop für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Anfang März 2025 in Atlanta (Georgia) konnten sie ihr Wissen in Florida auffrischen.

Für Luis Castro, Spieldirektor im Mexiko-Stadt-Stadion, in dem am Donnerstag, 11. Juni 2026, das Eröffnungsspiel ausgetragen wird, ist die Aufgabe ein Privileg. „Besonders ist nicht nur die Dimension des Turniers, sondern auch die Menschen dahinter. Als Wettbewerbsoffizieller arbeitet man mit talentierten Fachleuten aus allen sechs Konföderationen zusammen, die ein gemeinsames Ziel haben: Wir wollen dank Teamarbeit, Einsatz und Spitzenqualität ein herausragendes WM‑Erlebnis schaffen.“

Neben Themen rund um den Turnier-, Stadion- und Spielbetrieb umfasste das Seminar auch Informationen sowie Präsentationen zu Funktionsbereichen wie Teamdiensten, Medienbetrieb, Rundfunk/Fernsehen, Bereitstellung von Partnerrechten, Recht sowie Menschenrechten und Diskriminierungsbekämpfung.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist die grösste Show auf Erden – daran mitzuwirken, ist ebenso prägend wie inspirierend. Dank der Vorbereitung mit virtuellen und persönlichen Sitzungen vor dem Turnier verfügen wir über die nötigen Werkzeuge, das Wissen und das Selbstvertrauen, um auf höchstem Niveau zu performen“, so Matias Tettamanti, FIFA-Spieldirektor im Kansas-City-Stadion.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einer Gruppe von herausragenden Fachleuten ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten dieses historischen Turniers zu schaffen.“

Ein besonderes Augenmerk galt dem Austausch von Erfahrungen früherer Turniere. Die Teilnehmenden befassten sich zudem im Detail mit ihrer Rolle während der innovativen und spannenden FIFA-Feierlichkeiten, die vor jedem der 104 Spiele über die Bühne gehen.

In einer Videobotschaft hob FIFA-Präsident Gianni Infantino den positiven und nachhaltigen Einfluss der Wettbewerbsoffiziellen auf diesen historischen Moment der Fussballgeschichte hervor.

„Wie die 48 Teams, die 48 Trainer und die rund 1200 Spieler, die an dieser wegweisenden 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft teilnehmen, können auch Sie massgeblich zu einem weltweit unvergesslichen Ereignis beitragen“, betonte der FIFA-Präsident.

„Ich bin überzeugt, dass Sie als geschlossenes Team auftreten werden – vereint durch ein gemeinsames Ziel: diese FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zur grössten Show auf Erden zu machen. Freuen Sie sich auf die kommenden Herausforderungen, denn Sie haben das Privileg, diesen historischen Moment der Fussballgeschichte positiv und nachhaltig mitzugestalten.“ Die Spielleiter der 23. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bringen allesamt Erfahrung von früheren FIFA-Turnieren mit, etwa von der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ oder der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, und verfügen so über viel Know-how. Im Team der Wettbewerbsoffiziellen sind alle sechs Konföderationen (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC und UEFA), die FIFA, die Major League Soccer (MLS), der US-amerikanische und der katarische Fussballverband sowie weitere Fussballorganisationen vertreten. Die FIFA-Wettbewerbsoffiziellen sind ein Spiegelbild der aussergewöhnlichen Vielfalt des Turniers. Sie sprechen zahlreiche Sprachen und können so problemlos mit den multinationalen Teams, Spielern, Delegierten und Mitarbeitenden an ihren Spielorten zusammenarbeiten. Als multinationale, mehrsprachige Gruppe verfolgen sie ein gemeinsames Ziel und werden alles daransetzen, damit alle 104 Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ höchsten Ansprüchen genügen.