Koordination und Zusammenarbeit rund um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ nehmen in Atlanta an Fahrt auf

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: Team-Workshop in Atlanta, USA

Mehr als 300 Delegierte aus aller Welt waren anwesend, während der Countdown für dieses bahnbrechende und gesellschaftlich bedeutsame Sportereignis weiterläuft

Vertreter der Teams erhielten Informationen und Unterstützung für eine reibungslose Teilnahme am Turnier in Kanada, Mexiko und den USA

Die Planung und Vorbereitung für das grösste gesellschaftlich bedeutsame Sportereignis aller Zeiten geht in der US-Stadt Atlanta weiter. An diesem Spielort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ kamen über 300 Delegierte aus aller Welt zusammen, um am alle vier Jahre stattfindenden Team-Workshop vor dem Turnier teilzunehmen.

Der zweitägige Team-Workshop begann am Dienstag, dem 3. März und damit zeitgleich mit dem Meilenstein „100 Tage bis zum Anpfiff“. Er bot den Vertretern der Organisationsteams verschiedene Foren zum Austausch mit ihren Kollegen von der FIFA und den Nationalmannschaften.

Von der Organisation der Partien über die Bereitstellung von Mannschaftseinrichtungen, Dienstleistungen und Logistik für die Teams bis hin zu Sicherheit, Übertragung, Medien- und Werbeangelegenheiten und vielem mehr – trotz der Anstrengungen sind diese Tage enorm wichtig, um Beziehungen aufzubauen und zu festigen sowie das Wissen und Verständnis zu vertiefen, das für die Ausrichtung der weltweit wichtigsten Sportveranstaltung erforderlich ist.

„Dieser Team-Workshop im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist ein wichtiger Meilenstein. Er ist die letzte Gelegenheit, vor Beginn des Turniers noch einmal persönlich über alle operativen Details zu sprechen und sich auszutauschen“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino am ersten Tag in einer Videobotschaft an die Delegierten.

„Ich kann Ihnen versichern, dass wir alle bei der FIFA uns auf das grösste Sportereignis der Geschichte vorbereiten und entschlossen sind, jedem einzelnen Team, jedem Spieler, jedem Offiziellen und jedem Mitgliedsverband ein erstklassiges Umfeld zu bieten.“

„Sie als Vertreter der Teams sind in den nächsten Tagen in Atlanta, weil Sie für die operative Arbeit Ihrer jeweiligen Mitgliedsverbände verantwortlich sind. Während die ganze Welt oft nur die Namen auf dem Spielberichtsbogen sieht, wissen wir, dass der Erfolg der bisher inklusivsten WM von der Sorgfalt und Kompetenz der Mitarbeiter hinter den Kulissen abhängt.“

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird aller Voraussicht nach Rekorde auf und neben dem Platz brechen. Mehr als 6,5 Millionen Fans werden die Stadien der 16 Spielorte füllen, und über sechs Milliarden Menschen werden die 104 Begegnungen in Kanada, Mexiko und den USA über verschiedene Medien verfolgen.

Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA, erklärte, dass der Erfolg des Turniers von einem gemeinsamen, teamorientierten Ansatz in den drei Gastgeberländern abhängen werde.

„Dies ist die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die vollständig unter der Kontrolle des Weltverbands steht. Daher sind hier in Atlanta die Verantwortlichen für Teamkoordination, die Beauftragten für Teamsicherheit, die Veranstaltungsmanager, die Verantwortlichen für die Partien und alle anderen anwesend, mit denen Ihre Teams in Kontakt stehen werden“, erklärte er.

„Wir verfügen bei der FIFA über zahlreiche Mitarbeiter und gehen in allen Bereichen, von der Logistik über die Sicherheit bis hin zu den Transport- und Reiseangelegenheiten, sehr detailliert vor.

„Dies ist jedoch nur dank eines dezentralen Ansatzes möglich. Wir werden in allen Städten Teams haben, die sich um die Abläufe vor Ort kümmern, aber auch ein zentrales Operationszentrum in Miami, das alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Turnier überwacht. Dank dieser Kombination aus lokalen Ressourcen, starken Partnerschaften und einer zentralen Leitung schaffen wir die organisatorischen Voraussetzungen, damit Sie sich auf die sportlichen Leistungen konzentrieren können.“