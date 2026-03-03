Präsentation des Turnierposters genau 100 Tage vor FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Offizielles Turnierposter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ letztes Stück in der Posterkollektion für das Turnier

Herausragendes Werk von Künstlertalenten aus den Austragungsländern Kanada, Mexiko und USA

Das Poster zeigt den wahren Geist, die Spannung und die Einheit dieses globalen Sportereignisses

Genau in 100 Tagen beginnt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Kanada, Mexiko und die USA werden die Welt bei der grössten Show auf Erden begrüssen. Insgesamt 104 Spiele stehen auf dem Programm. Anpfiff ist am 11. Juni im Mexiko-Stadt-Stadion. Höhepunkt ist das Finale am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion.

Anlässlich des 100-Tage-Countdowns präsentiert die FIFA das offizielle Turnierposter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, das den wahren Geist, die Begeisterung und den Zusammenhalt dieses Weltereignisses zelebriert. Das Poster ist eine Collage mit einem Spieler in der Mitte und illustriert die einzigartige Fähigkeit des Fussballs, die Welt zu vereinen. Es ist das letzte Stück der Posterkollektion der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und ergänzt die 16 offiziellen Poster der Spielorte, die im letzten Jahr veröffentlicht wurden.

Erstmals in der WM-Geschichte haben drei Künstler das offizielle Turnierposter gemeinsam gestaltet. Carson Ting (Kanada), Minerva GM (Mexiko) und Hank Willis Thomas (USA) haben mit ihrem Talent und ihrer Kreativität ein Werk geschaffen, das die Verbundenheit und Einheit während des Turniers unterstreicht. Mehr Informationen zum Turnierposter sind auf FIFA.com zu finden.

„In 100 Tagen wird die FIFA die Welt in Nordamerika bei der grössten Show auf Erden willkommen heissen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Das offizielle Turnierposter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 fängt die Energie, Vielfalt und gemeinsame Leidenschaft ein, die die inklusivste WM aller Zeiten ausmachen. Vom An- bis zum Schlusspfiff werden Milliarden von Fans in den Stadien und auf allen Kontinenten Momente erleben, die über den Fussball hinausgehen, Kulturen vereinen und die Einheit auf einer wahrhaft globalen Bühne zelebrieren.“

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™: Noch 100 Tage bis zum Anpfiff | FIFA-Präsident Gianni Infantino 02:15

Eine bahnbrechende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

100 Tage vor Turnierbeginn haben sich 42 Teams qualifiziert, darunter vier Debütanten: Curaçao, Jordanien, Kap Verde und Usbekistan. Die restlichen sechs Startplätze werden beim Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und den europäischen Play-offs vergeben, die diesen Monat im Fenster des internationalen Männerfussballkalenders (23.–31. März) ausgetragen werden.

Fans, die Tickets für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ kaufen möchten, werden auf die Last-Minute-Verkaufsphase verwiesen, die im April beginnt. Während dieser bis Turnierende dauernden Verkaufsphase sind Tickets solange Vorrat erhältlich. Fans, die sich sofort Tickets für bestimmte Spiele sichern möchten, und nach einem erstklassigen, exklusiven Spielerlebnis suchen, können auf FIFA.com/hospitality Hospitality-Pakete samt Tickets kaufen.