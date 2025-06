Dank FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mehr Länder auf globaler Fussballbühne

„Ein für mich magischer Moment und sicherlich das schönste Tor meiner Karriere, was die Emotionen angeht. Als ich sah, wie der Ball reinging, hatte ich Gänsehaut“, sagte Bouanga, der in Frankreich geboren wurde und in der Ligue 1 für Lorient, Nîmes und Saint-Étienne spielte, ehe er 2022 zum Los Angeles Football Club stiess. „Es war ein tolles Gefühl, das ganze Stadion jubeln und meine Familie so glücklich zu sehen. Mit der ganzen Mannschaft an einem Strang zu ziehen, das Spiel erst auszugleichen und dann das entscheidende Tor zu schiessen, war ein ganz besonderer und unvergesslicher Moment für mich.“ „Ich bin sehr stolz, an diesem wichtigen Turnier mit den 32 besten Klubs der Welt teilzunehmen. Die Tatsache, dass wir uns im letzten Moment noch qualifizieren konnten, stört mich nicht, denn es war ein Finale, das wir gewinnen mussten und schliesslich gewonnen haben, und das ist fantastisch für Los Angeles.“ Zum Vergleich: Bisher haben insgesamt 80 Nationen an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen – ein Land weniger als bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ vertreten sein werden.