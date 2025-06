Der Los Angeles Football Club freut sich sehr über die Teilnahme an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

„Die Teilnahme an der FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist für uns ein absolutes Highlight. Wir sind überglücklich, dabei zu sein, den LAFC und unsere Liga repräsentieren zu dürfen und natürlich für alle Verantwortlichen sowie das gesamte Umfeld des LAFC spielen zu können“, sagte der kolumbianische Verteidiger Eddie Segura nach dem 2:1-Sieg seiner Farben im BMO-Stadion in Los Angeles gegen Club América aus Mexiko. „Es fühlt sich einfach grossartig an. Das war ein umkämpftes Spiel, und nun haben wir uns für das Turnier qualifiziert, auf das der ganze Verein so hart hingearbeitet hat. Die Eigentümergruppe hat erheblich investiert, um den LAFC weiterzuentwickeln, seine Marke zu fördern und gleichzeitig die MLS weltweit zu vertreten“, sagte der US-amerikanische Verteidiger Aaron Long. „Für uns ist es ein aussergewöhnlicher Erfolg. Wir wollten unbedingt gewinnen. Es fühlt sich einfach gut an, zu wissen, dass wir uns gegen eine starke Mannschaft durchsetzen konnten.

In Gruppe D des Turniers trifft die Mannschaft von Steven Cherundolo zuerst am 16. Juni in Atlanta auf den FC Chelsea aus England, anschliessend am 20. Juni in Nashville auf den Espérance Sportive de Tunisie aus Tunesien und schliesslich am 24. Juni in Orlando auf den CR Flamengo aus Brasilien. Die weltweit grösste und umfassendste Vereinsmeisterschaft der Geschichte beginnt am Samstag, den 14. Juni im Hard Rock Stadium in Miami, wenn die ägyptische Topmannschaft Al Ahly FC auf Inter Miami CF trifft.