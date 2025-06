Der Los Angeles Football Club feiert die Qualifikation für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ nach einem dramatischen Comeback in der Nachspielzeit

Damit sichert sich der Los Angeles Football Club den 32. und letzten Startplatz bei der historischen FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Mit ihrem Erfolg qualifizierten sich die Schwarz-Goldenen vom LAFC für Gruppe D, in der sie gegen den FC Chelsea aus England, Espérance Sportive de Tunis aus Tunesien und CR Flamengo aus Brasilien antreten werden

Die Fans sorgten im BMO-Stadion während eines aufregenden Spiels für eine aussergewöhnliche Stimmung und lieferten zugleich einen Vorgeschmack auf den neuen Wettbewerb, der in elf US-amerikanischen Städten ausgetragen wird

Am Samstagabend qualifizierte sich der Los Angeles Football Club für den 32. und letzten Startplatz bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Der LAFC sicherte sich die Teilnahme an der Finalrunde der Klub-Weltmeisterschaft in einem mitreissenden Spiel und setzte sich in der Nachspielzeit im BMO-Stadion in Kalifornien durch, nachdem das Team erst in der 89. Minute den Ausgleich erzielt hatte. Vor ausverkauftem Haus und einer beeindruckenden, lautstarken Kulisse von 20.714 Zuschauern sicherten sich die Schwarz-Goldenen das Ticket für Gruppe D, in der sie Concacaf und die USA vertreten werden – ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Erfolgsgeschichte des Vereins.

In Gruppe D des neuen FIFA-Wettbewerbs mit 32 Teams trifft der Los Angeles Football Club auf den FC Chelsea aus England, Espérance Sportive de Tunis aus Tunesien und CR Flamengo aus Brasilien. Das Turnier beginnt am 14. Juni im Hard Rock Stadium in Miami mit dem Auftaktspiel zwischen der ägyptischen Topmannschaft Al Ahly und Inter Miami CF. Die Mannschaft von Steve Cherundolo wird ihre Gruppenspiele in Atlanta am 16. Juni, in Nashville am 20. Juni und in Orlando am 24. Juni bestreiten. Tickets für diese Paarungen sowie alle weiteren Partien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sind unter FIFA.com/tickets erhältlich. Ausserdem werden alle Spiele des Turniers weltweit live und kostenlos auf DAZN.com übertragen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino beglückwünschte den Los Angeles Football Club zur Qualifikation für die Erstausgabe des Turniers, bei dem die erfolgreichsten Vereinsmannschaften aus allen Kontinenten der Welt zusammentreffen werden, um über einen Zeitraum von 30 Tagen einen inspirierenden Wettbewerb der Extraklasse auszutragen.