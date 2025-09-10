Zweite Ausgabe des CAFA Nations Cup mit Unterstützung der FIFA und Präsident Gianni Infantino erfolgreich beendet

Die FIFA stellte Finanzmittel, Fachwissen und institutionelle Unterstützung für das wachsende Turnier bereit, das gemeinsam von Usbekistan und Tadschikistan ausgerichtet wurde

FIFA-Präsident Gianni Infantino war am Montag beim Finale in Taschkent zu Gast, bei dem der Gastgeber Usbekistan mit einem Sieg in der Verlängerung gegen IR Iran seinen ersten regionalen Titel holte

Zwei Gastnationen, Indien und Oman, spielten um Rang drei, während die sechs Mitglieder der Central Asian Football Association (CAFA) um einen Platz auf der Weltbühne kämpften.

Nur eine Mannschaft konnte nach dem Finale des CAFA Nations Cup den Pokal in die Höhe stemmen. Bezeichnenderweise konnten sich jedoch beide Länder, die am 8. September im Endspiel standen, bereits für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ qualifizieren.

Bemerkenswert war, dass der IR Iran und Gastgeber Usbekistan im brandneuen Olympic City Stadium in Taschkent um den Titel kämpften, einem glänzenden Stadion mit 12.000 Plätzen, das in diesem Monat zum ersten Mal Athleten und Zuschauer willkommen hieß. Passenderweise war auch FIFA-Präsident Gianni Infantino unter den 11.842 Zuschauern. Die Unterstützung der FIFA für den CAFA Nations Cup 2025 war ein Beweis für ihr umfassendes Engagement, die Möglichkeiten und Standards in der gesamten Region zu verbessern.

Der Fussball in Zentralasien boomt und die zweite Ausgabe des CAFA Nations Cup – das Flaggschiff-Turnier für Männer-Nationalmannschaften, das von der Central Asian Football Association (CAFA) organisiert wird – war ein vielversprechendes Zeichen für die Zukunft.

„Aus fussballerischer Sicht sind die zentralasiatischen Länder noch recht jung. Die FIFA hat Zentralasien intensiv unterstützt, was zu einer rasanten Entwicklung des Fussballs in unserer Region geführt hat“, sagte Ravshan Irmatov, Vizepräsident des usbekischen Fussballverbands (UFA). „Daher möchten wir dem FIFA-Präsidenten, Herrn Gianni Infantino, unseren Dank aussprechen. Wir beteiligen uns an FIFA-Projekten und -Plänen, die auf die Entwicklung des modernen Fussballs abzielen.“

Usbekistan sicherte sich den Titel in Taschkent durch einen 1:0-Sieg gegen den Iran dank eines Kopfballtreffers des Verteidigers Khojiakbar Alijonov in der zweiten Verlängerung. Doch der zentralasiatische Fussball war der langfristige Gewinner. Der Fortschritt und das Potenzial waren deutlich zu spüren, als eine neue regionale Macht vor einer ausgelassenen, blau gekleideten Menge in einem neuen Stadion einen neuen Pokal in die Höhe reckte.

Die CAFA wurde im Januar 2015 gegründet, hat ihren Sitz in Duschanbe (Tadschikistan) und umfasst sechs Nationen. Sie ist die jüngste der fünf regionalen Organisationen der Asian Football Confederation (AFC). Der IR Iran und Afghanistan sind seit 1948 Mitglieder der FIFA, während die Kirgisische Republik, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan erst 1994, kurz nach ihrer Unabhängigkeit, der FIFA beitraten.

Obwohl Fussball in diesen Ländern beliebt ist, hat es einige Zeit gedauert, bis die erforderliche technische und physische Infrastruktur aufgebaut war. Die Aufmerksamkeit und Investitionen der FIFA, die durch das FIFA-Forward-Programm und „Football for Schools“ (F4S) verankert sind, haben einen entscheidenden Impuls gegeben.

CAFA Nations Cup beendet erfolgreiche zweite Ausgabe mit Unterstützung der FIFA 02:05

„Das Interesse am Fussball wächst derzeit in Zentralasien. Wir haben hier viele talentierte Spieler“, sagte der turkmenische Trainer Rovshen Meredov. „Unsere Region hat ein großes Potenzial, das noch nicht voll ausgeschöpft ist. Die FIFA wird eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Fussballs in dieser Region spielen.“

Am 1. September gab die FIFA ihre Absicht bekannt, den alle zwei Jahre stattfindenden CAFA Nations Cup zu unterstützen. In diesem Jahr wurde er gemeinsam von Usbekistan und Tadschikistan ausgerichtet. Diese Bemühungen werden durch Ziel 7 der strategischen Ziele der FIFA für den Weltfussball 2023–2027 untermauert. Dieses Ziel beinhaltet die Verpflichtung, neue, hochwertige internationale Wettbewerbe zu schaffen und aufrechtzuerhalten, insbesondere in bedürftigen Regionen.

„Turniere wie der CAFA Nations Cup bieten den Mannschaften eine einmalige Gelegenheit, sich mit anderen Nationen zu messen und den Fussball zu feiern,“ so FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Die FIFA unterstützt solche Wettbewerbe und arbeitet dabei eng mit den Konföderationen, regionalen Verbänden sowie den FIFA-Mitgliedsverbänden zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die Austragung wettbewerbsorientierter Begegnungen zwischen Nationalmannschaften und Vereinen in verschiedenen Regionen der Welt. Die FIFA unterstützt den CAFA dabei, das Turnier zu einer Plattform für Wachstum, Leidenschaft und unvergessliche Momente zu entwickeln.“

Der Erstausgabe des CAFA Nations Cup, der 2023 ausgetragen wurde und bei dem der Iran siegte, folgte auf die Einführung eines Seniorenturniers für Frauen im Jahr 2018 sowie einer ganzen Reihe von Jugendveranstaltungen für Männer und Frauen, zu denen auch Futsal gehörte.

„Wir hatten den Traum, dies zu verwirklichen”, sagte CAFA-Generalsekretär Ulugbek Karimov. „Damals hatten wir noch keine Erfahrung mit der Durchführung solcher Wettbewerbe, aber wir hatten große Ambitionen – kein Geld, aber große Träume.“

Nur zwei Jahre später ist das Wachstum des Turniers messbar und beeindruckend. Indien und Oman wurden als Gastteilnehmer aufgenommen, wodurch der CAFA Nations Cup auf acht Mannschaften und 14 Spiele anwuchs und seine Reichweite auf den Nahen Osten und Südasien ausweitete. Die Gäste spielten am Montag in Hisor, Tadschikistan, um die Bronzemedaille. Die indischen Blue Tigers setzten sich nach einem 1:1-Unentschieden im Elfmeterschießen durch. Die Spiele wurden weltweit auf FIFA+, dem Streamingdienst der FIFA, übertragen.

„Wir haben mehrere Verbesserungen vorgenommen, um diesen Wettbewerb für die Mannschaften und die Fans auf höchstem Niveau zu gestalten. Wir haben den Aufenthalt der Mannschaften komfortabler gestaltet“, erklärte Karimov. Das Niveau der Hotels und Stadien wurde erhöht. Und ... Zum ersten Mal haben wir außerdem das VAR-System für den gesamten Wettbewerb eingeführt.

Wir haben FIFA-Teams vor Ort in Tadschikistan und Usbekistan, darunter Mitarbeiter der FIFA-Wettbewerbsabteilung und der Medien- und Marketingabteilung. Sie kommen hierher, um ihr Fachwissen und ihre Kenntnisse mit uns zu teilen. Daher ist es für uns sehr wichtig, dass die FIFA uns unterstützt. Das bedeutet, dass unser Wettbewerb Teil des weltweiten Fussball-Ökosystems wird.“

Der CAFA Nations Cup rückt in den Fokus und seine wachsende Sichtbarkeit und sein zunehmendes Ansehen werden unweigerlich Spieler, Trainer und Funktionäre in der gesamten Region inspirieren. Doch er ist nicht der einzige Aspekt des zentralasiatischen Fussballs, der sich einen Platz in diesem Ökosystem verdient hat. Jahrelange sorgfältige Pflege und Investitionen haben eine vielversprechende Grundlage geschaffen, und die Fortschritte sind offensichtlich.

Bis 2026 wird FIFA Forward 3.0 den regionalen Verbänden wie der CAFA pro Vierjahreszyklus 5 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen, um sie bei der Organisation von Wettbewerben zu unterstützen. Das FIFA-Talentförderungsprogramm und die FIFA-Programme zur Frauenförderung tragen ebenfalls zur regionalen Entwicklung des Fussballs bei. Unterdessen zielen die FIFA-Forward-Fonds und F4S auf die Infrastruktur und den Breitensport ab.

„In unserem Nationalen Fussballzentrum, das vom FIFA-Forward-Programm profitiert, haben wir mit 4,2 Millionen US-Dollar aus FIFA-Mitteln vier Fussballplätze, das Stadion und die Umkleideräume renoviert sowie die gesamte Beleuchtungsanlage für FIFA-Wettbewerbe modernisiert“, sagte Irmatov. Er fügte hinzu, dass Usbekistan das Programm „F4S“ bereits in 1.500 Schulen umgesetzt habe.

„Das (Forward-)Programm der FIFA war eine große Unterstützung, da es uns ermöglichte, das Technische Zentrum in Duschanbe zu bauen. Dort trainiert unsere Nationalmannschaft“, sagte Furkatzhon Akhmedzhanov, Generalsekretär des Tadschikischen Fussballverbands (TFF).

„Wir arbeiten im Bereich Frauen- und Jugendfussball sehr eng mit der FIFA zusammen. Derzeit wird in Tadschikistan die Frauenfussballmeisterschaft in vier Altersklassen ausgetragen. Im Bereich Jugendfussball haben wir mehrere nationale Meisterschaften, die von der FIFA finanziell und gemäß ihren Kriterien unterstützt werden. In diesem Jahr haben wir zudem das Programm ‚Football for Schools‘ ins Leben gerufen. Ich persönlich halte ‚Football for Schools‘ für eines der erfolgreichsten Programme der FIFA, da es eine große Anziehungskraft hat.“

Urmat Abdukaimov, Trainer der Kirgisischen Republik, sagte: „Ich halte die Unterstützung durch die FIFA für äußerst wichtig. Die Unterstützung ist enorm. Sie hat nicht nur einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Fussballs in unserem Land, sondern in ganz Zentralasien. Ich halte alle Programme und Projekte, die die FIFA für unsere Region anbietet, für sehr wichtig. Erstens steigern sie die Beteiligung, da sich mehr Menschen und Kinder für den Fussball interessieren. Das ist die Grundlage für den Fussball in unserem Land.“

Allmählich zahlt sich die Investition aus. Während der IR Iran eine traditionelle asiatische Fussballmacht ist, schafften es neben Team Melli (Halbfinalist) auch Tadschikistan und Usbekistan in die K.-o.-Runde der AFC-Asienmeisterschaft 2023.

Bei der diesjährigen FIFA U-17-Weltmeisterschaft in Katar werden Tadschikistan und Usbekistan vertreten sein. Bei den Frauen wird Usbekistan zum sechsten und der IR Iran zum zweiten Mal am AFC Women's Asian Cup im nächsten Jahr teilnehmen.

Am bedeutendsten ist jedoch, dass Usbekistan sich nach der Qualifikation für das Olympische Fussballturnier 2024 in Paris im Juni neben dem Iran für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert hat. Nach mehreren knapp verpassten Chancen werden die Weißen Wölfe endlich ihren verdienten Platz in der Fussballelite einnehmen und damit den vier jüngeren Mitgliedern der CAFA eine beispiellose Aufmerksamkeit verschaffen – ganz zu schweigen von der unschätzbaren Inspiration.

„Ich glaube, dass die Menschen in den letzten zehn Jahren mehr denn je am Fussball interessiert sind. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass wir uns für die Olympischen Spiele und die (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Wir haben uns Schritt für Schritt dorthin gearbeitet. Es ist das Interesse der Menschen und der Jugend”, sagte der usbekische Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullaev.

Karimov verriet zudem, dass ein CAFA-Klubturnier in Planung ist und die Organisation den Nationen-Pokal 2027 auf „die nächste Stufe“ heben will.