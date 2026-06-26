FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ inklusivstes Turnier aller Zeiten

Dienste für blinde und sehbehinderte Fans wie Audiodeskription und Haptik-Geräte

Jillian Sloane, Spielerin des kanadischen Blindenfussball-Nationalteams, unter den Nutzern

Die meisten Fussballfans, die bei einem WM-Spiel ins Stadion strömen, wissen, welcher Anblick sie erwartet: eine wogende Menschenmenge, geschwenkte Flaggen und Banner, spektakuläre Szenen auf dem Grossbildschirm und natürlich das Geschehen auf dem Rasen.

Für blinde und sehbehinderte Fans bleiben solche Kulissen jedoch meistens im Verborgenen. Sie sind auf Begleiter angewiesen, die das Spielgeschehen für sie beschreiben, oder auf ungeeignete Reportagen, die auf Sehende ausgelegt sind.

Erst in den letzten Jahren wurden allmählich Massnahmen umgesetzt, die auch Fans mit Behinderungen ein fantastisches Spieltagserlebnis garantieren sollen. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ profitieren sie nun von speziellen Angeboten.

Der Fussball ist jetzt für alle da – mit Audiodeskription (AD) und Haptik-Geräten können blinde und sehbehinderte Fans ein absolut immersives Stadionerlebnis geniessen.

Audiodeskription und Haptik-Geräte machen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für sehbehinderte Fans erlebbar 02:15

„Der Fussball bringt alle zusammen. Also sollte auch die Atmosphäre hier mit den Trikots, unterschiedlichen Kulturen, Songs und Flaggen für alle erlebbar sein – auch für Menschen, die gar nicht sehen können oder deren Sehvermögen im Laufe der Jahre nachgelassen hat“, so Peter Schaad, AD-Kommentator bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

„Wir wollen sie am Spiel teilhaben lassen. Alle Fussballfans sind aus dem gleichen Grund hier: Sie wollen etwas Einzigartiges erleben. Wenn wir die Ereignisse hier im Detail für sie beschreiben, haben sie nach dem Spiel hoffentlich das Gefühl, das Geschehen genauso erlebt zu haben wie alle anderen.

In diesem Bereich gibt es viel Arbeit in Film und Fernsehen, aber es ist fantastisch, diesen Job live im Sport zu machen. Ich bin der FIFA dankbar, dass sie dieses Angebot auf diesem Niveau macht. Ich hoffe, es bleibt dabei, denn der Nutzen ist wirklich gross.“

Für Jillian Sloane, Spielerin des kanadischen Blindenfussball-Nationalteams, sorgen Angebote wie Audiodeskription und Haptik-Geräte dafür, dass sie sich bei der WM willkommen fühlt.

„Das ist wirklich wichtig, denn Menschen mit Behinderungen haben nicht immer die gleichen Möglichkeiten wie ihre Mitmenschen ohne Behinderungen“, erklärte sie.

„Jetzt gibt es immer mehr Dinge wie die Audiodeskription und Haptik-Geräte, die uns am Fussball teilhaben lassen, und zwar am gesamten Erlebnis. Darum hat sich früher nie jemand gekümmert.

Ich habe das Gefühl, dass wir endlich in diesem Umfeld willkommen sind und dass wirklich versucht wird, uns so gut wie möglich teilhaben zu lassen. Das ist ein Riesenfortschritt für die Barrierefreiheit.“

Sloane hatte mit einer interaktiven Aktion für den Blindenfussball in der Science World (Vancouver) – ganz in der Nähe der Ausstellung des FIFA-Museums im gleichen Gebäude – bereits eine Verbindung zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hergestellt. Sie wollte damit auf das kanadische Blindenfussball-Nationalteam der Frauen aufmerksam machen und Spenden sammeln.

Dank des AD-Kommentars, der bei allen Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und bei der Abschlussfeier verfügbar ist, kann sie nun noch tiefer ins Turnier eintauchen. Die Kommentatoren liefern zusätzlich zu den üblichen Kommentaren eine Beschreibung wichtiger visueller Informationen über Situationen, die sich während des Spiels ereignen. Dazu gehören z. B. Körpersprache, Mimik, Szenen auf dem Spielfeld und Ballbewegungen.

„Als ich erfahren habe, dass die FIFA-WM nach Kanada kommt, [war ich begeistert]. Bei der Partie Kanada gegen Katar dabei zu sein, die wir 6:0 gewonnen haben, war einfach irre. Es war so toll, das über die Audiodeskription mitzuerleben“, so Sloane weiter.

„Ich kann so viele Spiele verfolgen, wie ich will, und fühle mich wirklich als Teil des Ganzen. Vorher konnte ich weder das Spielfeld, noch den Bildschirm oder die Spiele sehen. Jetzt kann ich wirklich daran teilhaben und bin mittendrin.“

Bei allen Partien in Kanada werden Live-Kommentare auf Englisch und Französisch angeboten. Bei Spielen in den USA und in Mexiko sind Live-Kommentare auf Englisch und Spanisch verfügbar. Alle Fans haben über die „FIFA Audio Description“-App Zugang zur AD-Live-Übertragung; die App ist im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich.

Nach der erfolgreichen Einführung von Haptik-Geräten bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ sind sie nun auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bei einigen Spielen in den Stadien von Dallas (Texas), New York/New Jersey, Seattle (Washington) und Vancouver (British Columbia) wieder im Einsatz.

Die haptischen Geräte ermöglichen blinden und sehbehinderten Fans, das Spiel in Echtzeit mitzuerleben, und wandeln Spielsituationen in taktiles und akustisches Feedback um, um jedes Tor, jeden Zweikampf und jeden Moment des Spiels auf den Tribünen greifbar zu machen.

„Es ist aufgebaut wie ein normales Fussballfeld mit Bällen, der Spielfeldzone, dem Tornetz und dem Strafraum. Alles ist etwas erhöht aufgebracht, sodass ich es ertasten kann. Der Ball ist wie ein kleiner Punkt, der vibriert und sich bewegt, sodass ich seinen Weg verfolgen kann.“

Die Kombination aus der akustischen Kulisse der Zuschauer auf den Rängen, AD-Kommentar und Haptik-Gerät sorgt für ein absolut immersives Erlebnis.

„Es war toll. Mit der Audiodeskription und dem Haptik-Gerät kann ich das Spiel wie jeder andere in Echtzeit verfolgen und muss nicht immer jemanden fragen, was gerade passiert. Ich kann einfach die Audiodeskription hören und das Haptik-Gerät dazunehmen. Das ist wirklich fantastisch.” Das dauerhafte Versprechen der FIFA, niemanden auszuschliessen Diese Initiative knüpft nahtlos an den Einsatz der FIFA für gesellschaftliche Verantwortung und ein offenes Miteinander an. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird dieses Angebot durch zusätzliche Dienste für Barrierefreiheit noch weiter ausgebaut. Dazu gehören geschulte Mitarbeiter vor Ort, die Fans, die empfindlich auf Reizüberflutung reagieren, zur Seite stehen, sowie Unterstützung für Besucher mit anderen Einschränkungen. Die diesjährige WM ist das erste Turnier, bei dem alle Spiele live in Gebärdensprache übersetzt werden. Die Übertragungen stehen Fans innerhalb und ausserhalb der Stadien zur Verfügung.