Immersives Erlebnis für blinde und sehbehinderte Fans bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Innovativer Ausbau der Fan-Inklusion bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Erstmalige Nutzung haptischer Geräte durch blinde und sehbehinderte Fans für besseres Spielerlebnis bei einer FIFA-Veranstaltung

Spielsimulation in Echtzeit; Geräte kostenlos verfügbar in Atlanta, Philadelphia und Seattle

Alle Fussballfans kennen das Gefühl: Das ganze Stadion hält den Atem an, wenn eine Mannschaft zum Angriff ansetzt. Es gibt kein vergleichbares Geräusch oder Gefühl.

Doch nicht alle können diese Gänsehautatmosphäre vollständig miterleben. Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ arbeitet der Weltfussballverband deshalb mit zwei innovativen Unternehmen zusammen, um blinden und sehbehinderten Fans ein interaktiveres Erlebnis zu ermöglichen.

Neu können Fans ein Spiel auf Haptik-Geräten verfolgen, die von Unternehmen wie Field of Vision (Irland) und OneCourt (USA) entwickelt wurden. Diese kombinieren Echtzeitdaten der Teams und Ligen mit ausgeklügelter Technik und einer Vibrationstechnologie, wie sie in Mobiltelefonen eingesetzt wird. Damit können Fans die Spannung und Dynamik eines Spiels förmlich spüren.

Die Geräte, die die Linien und Strukturen eines Fussballfelds nachbilden, stehen blinden und sehbehinderten Fans der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ bei Spielen in Atlanta, Philadelphia und Seattle kostenlos zur Verfügung. Die FIFA nutzt das Sommerturnier als ideale Plattform für den erstmaligen Einsatz der neuen Technologie. Die erste Ausgabe des erweiterten Klubturniers ist mit Spielern aus 81 Ländern und 32 Eliteteams aus allen sechs Konföderationen der inklusivste Wettbewerb in der Geschichte der FIFA. Diese Inklusion erstreckt sich nun auch auf die Tribünen.

„Ich bin bei Sportveranstaltungen schon eingenickt, weil mir so langweilig war und ich keine Ahnung hatte, was los war, wenn ich nicht ständig bei jemandem nachfragte. Und jetzt sitze ich auf glühenden Kohlen und warte gespannt, was als Nächstes passiert“, beschrieb Anthony Ferraro seine Erfahrung mit einem solchen Haptik-Gerät während des Spiels Seattle Sounders FC gegen Botafogo im Lumen Field.

Dank diesem neuen Gerät fühlt sich das Fanerlebnis für Ferraro im Vergleich zu vorher wie Tag und Nacht an: „Es ist Spannung pur. Was kommt als Nächstes? Statt hier im Halbschlaf zu sitzen und sich nach einem riesigen Aufschrei im Stadion zu fragen, was passiert ist, kann man nun den ganzen Spielaufbau bis zum Torabschluss miterleben, und erfährt sofort, warum hier gerade alle völlig ausflippen. Man wird Teil dieses Erlebnisses.“

Auf der anderen Seite des Landes lud Field of Vision Schülerinnen und Schüler einer Blindenschule in Philadelphia zum Spiel Manchester City gegen Wydad AC im Lincoln Financial Field ein. Die von Field of Vision eingesetzte Technologie besteht aus einer Tafel mit einem kleinen magnetischen Ring, der den Ball darstellt und sich auf dem simulierten Spielfeld hin- und herbewegt. Beide Ausführungen bieten zudem die Möglichkeit für Audiokommentare und eine Art haptische Sprache, die verschiedene Spielzüge und -szenen mittels spezifischer Vibrationen kommuniziert. Der Nutzer erhält sofort eine Rückmeldung, ob es einen Pass oder ein Tackling gab und ob ein Schuss ins Tor ging oder sein Ziel verfehlte.

Die Technologie wurde für mehrere Sportarten entwickelt, hat ihren Ursprung aber im Fussball. Inspiriert wurde der Gründer von OneCourt während seines Studiums an der Universität von Washington durch ein Foto einer Frau, die ihrem blinden Begleiter half, ein Spiel zu verfolgen, indem sie seine Hände über ein flaches Brett bewegte.

In Seattle, wo die Geräte in Zusammenarbeit mit SeattleFWC26 bereitgestellt wurden, nutzte RJ Lenhart-Warabiminami erstmals im Stadion ein solches Gerät und bezeichnete das Erlebnis als „absolut unglaublich“. Sie hatte schon in der Vergangenheit Sportveranstaltungen besucht, bekam jedoch nie das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Bei der Klub-WM konnte sie nun endlich mit allen anderen zusammen jubeln.

„Früher musste ich warten, bis alle fertig gejubelt haben, bevor ich mir das Geschehene erklären lassen konnte. Aber mit der Zeit wurde es einfach zur Belastung“, meinte sie. „Ich liebe Sportveranstaltungen, vor allem als Teil einer Gruppe. Es ist einfach ein komplett anderes Gefühl, wenn ich das Gerät in der Hand halte und genau das Gleiche erleben kann wie alle anderen im selben Moment.“