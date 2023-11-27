Die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ bietet bei allen Spielen Gebärdensprache sowie weitere barrierefreie Angebote an, um dieses globale Fussballfest allen Fans zugänglich zu machen

FIFA bietet sensorische Dienstleistungen,[ML1] audiodeskriptive Kommentare, taktile Übertragungstafeln und mehr

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erstes FIFA-Turnier überhaupt mit Gebärdensprache bei allen Spielen

Initiative ist Teil des kontinuierlichen Engagements der FIFA für soziale Verantwortung und Inklusion

Die FIFA setzt sich dafür ein, dass alle Fans – darunter auch Menschen mit Behinderungen sowie ihre Familien und Freunde – bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ein unvergessliches Erlebnis geniessen.

Mit erstmals 48 teilnehmenden Mannschaften wird die diesjährige WM das inklusivste Turnier in der Geschichte des Wettbewerbs sein. Dabei sollen nicht nur die teilnehmenden Länder gefördert, sondern auch die Barrierefreiheit für Fans mit Behinderungen verbessert werden — und zwar durch erweiterte Angebote, die das Erlebnis an den Spieltagen zu unvergesslichen Momenten machen.

Einige Initiativen greifen auf bereits erprobte Angebote zurück, die sich bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bewährt haben, wie zum Beispiel sensorische Taschen für Reizreduktion und audiodeskriptive Kommentare. Eine wichtige Neuerung und zugleich eine Premiere bei einem FIFA‑Turnier ist die Bereitstellung von Gebärdensprache bei allen Spielen, sowohl im Stadion als auch ausserhalb davon. Dies ermöglicht es den Fans, das Geschehen und die Spannung durch Live‑Kommentare mitzuerleben und wichtige Audiohinweise zu erhalten.

Im Vorfeld der grössten FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ aller Zeiten erhöht der Weltfussballverband die Standards für Inklusion und stellt umfassende barrierefreie Angebote sowie Unterstützung für Fans bereit, damit alle das Turnier uneingeschränkt miterleben können.

Gebärdensprachdolmetschung

Der Live‑Kommentar in Gebärdensprache geht über die herkömmliche Verdolmetschung hinaus und ermöglicht gehörlosen sowie schwerhörigen Fans durch gezielte visuelle und sprachliche Vermittlung ein intensives Erlebnis, bei dem die gesamte Energie des Spiels spürbar wird. Die engagierten FIFA‑Dolmetscher transportieren nicht nur den Spielverlauf live, sondern stellen ausserdem wichtige akustische Signale wie Pfiffe, Fangesänge und Jubel sowie emotionale Stimmungswechsel im Stadion zur Verfügung und ermöglichen so den Fans, jeden Moment des Spiels in Echtzeit zu erleben.

Um der diversen Gemeinschaft der Fussballfans gerecht zu werden, wird bei allen Gruppenspielen in den USA und in Kanada eine Verdolmetschung in die amerikanische Gebärdensprache (ASL) bereitgestellt, während bei Begegnungen in Mexiko die mexikanische Gebärdensprache (LSM) angeboten wird. Während der K.O.-Runde wird bei den meisten Partien ASL angeboten und bei ausgewählten Spielen mit Beteiligung spanischsprachiger Länder LSM zur Verfügung gestellt.

Fans können über die offizielle FIFA‑Turnier‑App einfach auf die gebärdensprachliche Übertragung zugreifen, indem sie die folgenden Schritte befolgen:

1. Laden Sie die FIFA World Cup 2026™‑App herunter und installieren Sie sie auf einem beliebigen Mobilgerät.2. Gehen Sie in der App auf „Stadion“.3. Wählen Sie das Stadion aus, in dem das Spiel stattfindet.4. Öffnen Sie den Tab „barrierefreie Angebote“.5. Tippen Sie auf „Gebärdensprache“.6. Daraufhin öffnet sich automatisch ein YouTube-Link in Ihrem Webbrowser und die Übertragung beginnt sofort.

Damit stellt die FIFA erstmals in der Geschichte bei allen Turnierspielen eine Live‑Übertragung in Gebärdensprache zur Verfügung. Diese Initiative beruht auf dem erfolgreichen Einsatz von Live‑Verdolmetschung bei ausgewählten Spielen während der FIFA Klub‑Weltmeisterschaft 2025™. Dadurch können gehörlose und schwerhörige Fans diese Angebote über ihr eigenes Mobilgerät nutzen – sei es im Stadion, bei einem Public‑Viewing oder ganz bequem von zu Hause aus.

Da es sich hierbei um einen völlig neuartigen Live‑Service der FIFA handelt, kann es zu geringfügigen Verzögerungen kommen, und die Gebärdensprachübertragung ist möglicherweise nicht immer vollständig synchron mit dem Spielgeschehen. Die FIFA bittet die Fans um Verständnis, da das gesamte Team live daran arbeitet, ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Da es sich hierbei um einen völlig neuartigen Live‑Service der FIFA handelt, kann es zu geringfügigen Verzögerungen kommen, und die Gebärdensprachübertragung ist möglicherweise nicht immer vollständig synchron mit dem Spielgeschehen. Die FIFA bittet die Fans um Verständnis, da das gesamte Team live daran arbeitet, ihnen das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Untertitel

Im Stadion werden gehörlose und schwerhörige Fans Untertitel bereitgestellt, damit sie gesprochene Inhalte während der Partien über Anzeigetafeln, Fernsehbildschirme und Links in der App verfolgen können.

Akustische Bildbeschreibung

Das Audio Descriptive Commentary (ADC) – die akustische Bildbeschreibung für sehbehinderte Zuschauer – wird bei allen Spielen der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ sowie bei den Eröffnungs‑ und Abschlussfeiern angeboten. Dieser Service verbessert das Stadionerlebnis für blinde und sehbehinderte Fans. Die Kommentatoren liefern zusätzlich zu den üblichen Kommentaren eine Beschreibung wichtiger visueller Informationen über Situationen, die sich während des Spiels ereignen. Dazu gehören z. B. Körpersprache, Mimik, Szenen auf dem Spielfeld und Ballbewegungen.

Bei allen Partien in Kanada werden Live‑Kommentare auf Englisch und Französisch angeboten. Bei Spielen in den USA und in Mexiko werden Live‑Kommentare auf Englisch und Spanisch zur Verfügung gestellt. Alle Fans haben über die FIFA Audio Description‑App Zugang zur ADC‑Live‑Übertragung; die App ist im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich.

Barrierefreie Innovationen

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt bei der Klub‑Weltmeisterschaft 2025 stellt die FIFA auch bei der Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ haptische Geräte bereit. Diese sind bei ausgewählten Spielen in den Stadien in Dallas, New York/New Jersey, Seattle und Vancouver verfügbar.

Diese haptischen Geräte ermöglichen blinden und sehbehinderten Fans, das Spiel in Echtzeit mitzuerleben, und wandeln Spielsituationen in taktiles und akustisches Feedback um, um jedes Tor, jeden Zweikampf und jeden Moment des Spiels auf den Tribünen greifbar zu machen.

Sensorische Taschen und Räume

Für einige Fussballfans können der Lärm und die Begeisterung der Menge während eines Spiels jedoch überwältigend sein. Die FIFA ist stolz darauf, dass die diesjährige WM erstmals von KultureCity — der weltweit führenden gemeinnützigen Organisation für sensorische Barrierefreiheit und Akzeptanz — als „Sensory Inclusive“ ausgezeichnet wurde.

Um sicherzustellen, dass alle Fans das Spiel uneingeschränkt geniessen können, arbeitet die FIFA eng mit KultureCity zusammen, um in den Stadien der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ sensorische Taschen bereitzustellen. Diese Taschen enthalten Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, Antistress‑Spielzeug und Kommunikationsgeräte und sind an Fan‑Infopunkten erhältlich. Man kann sich auch mit den Social Stories und den Kommunikationstools in der KultureCity-App auf den Spieltag vorbereiten.

Neben den sensorischen Taschen richten alle WM‑Stadien in Zusammenarbeit mit Hisense einen Sensory Room ein. Diese Räume wurden speziell gestaltet und bieten gedimmtes Licht, Schallschutz, strukturierte Kunstwerke und bequeme Sitzgelegenheiten sowie Hisense-Fernseher mit beruhigenden visuellen Inhalten. Die Einrichtungen bieten den Fans eine ruhige und unterstützende Umgebung, in die sie sich während der Spiele zurückziehen können. Weitere Informationen zu diesen Räumen und ihren Standorten finden Fans auf der Stadionseite in der FIFA‑Turnier‑App.

Mobilitätshilfe

Bei allen Spielen bieten wir Mobilitätshilfe für Rollstuhlfahrer, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Personen mit sonstigen Behinderungen an, die Unterstützung benötigen, um vom Stadioneingang zu ihren Plätzen zu gelangen. In allen Stadien stehen spezielle Mitarbeiter zur Verfügung, die Rollstuhlfahrer bei der Suche nach ihrem Platz und bei der Orientierung im Stadion behilflich sind.

Barrierefreiheit der Turnier-App

Die FIFA-Turnier-App wurde unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit entwickelt, damit alle Fans ein möglichst inklusives Spielerlebnis geniessen können.

Die App bietet unter anderem folgende barrierefreie Funktionen:

- Einstellbare Schriftgrösse für bessere Lesbarkeit

- Anpassbarer Farbkontrast für bessere Sichtbarkeit

- Untertitel zu Videos für gehörlose und schwerhörige Nutzer

Jedes Stadion verfügt sowohl in der App als auch auf FIFA.com über einen eigenen Bereich, in dem man sich über die barrierefreien Angebote vor Ort informieren kann. Dazu gehören weitere Informationen zu Mobilitätshilfen, sensorischen Dienstleistungen, barrierefreien Sitzplätzen und der Verfügbarkeit von Diensten wie Untertiteln für Hörgeschädigte.