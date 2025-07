FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ für gehörlose Fans durch amerikanische Gebärdensprache erlebbar

Dolmetscher in amerikanischer Gebärdensprache (ASL) bei Spielen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, damit gehörlose Fans Durchsagen, Musik und Spielatmosphäre verstehen und erleben können

Ziel der FIFA, allen Fans ein aussergewöhnliches Turniererlebnis zu bieten

Initiative Teil mehrerer barrierefreier Angebote bei der Klub-WM im Rahmen der FIFA-Strategie für soziale Verantwortung und Inklusion

„Stellen Sie sich vor, das ganze Spiel wäre ohne Ton – das wäre doch nur halb so schön, oder?“, meinte Ariel Agramonte während des Spiels der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zwischen Palmeiras und Chelsea FC im Lincoln Financial Field in Philadelphia. „Deshalb ist es grossartig, dass Gehörlose am ganzen Geschehen, dem Nervenkitzel und all der Energie teilhaben können.“

Agramonte ist einer der Dolmetscher für amerikanische Gebärdensprache (ASL), die die FIFA bei einigen Spielen während des Turniers zur Verfügung stellt, damit gehörlose Fans die Atmosphäre, die Leidenschaft und die Stimmung bei einem Fussballspiel miterleben können.

Andrea Kemp vom Georgia Center for the Deaf and Hard of Hearing (Zentrum für Menschen mit einer Hörbehinderung) sagte: „Es ist wirklich grossartig, dass die FIFA diesen barrierefreien Zugang ermöglicht. Egal ob gehörlos oder als Mitglied einer marginalisierten Gruppe – wenn wir an etwas teilnehmen, möchten wir auch wirklich eingebunden werden. Wir wollen in das Spiel eintauchen.“

FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ für gehörlose Fans erlebbar 03:15

Ein weitverbreiteter Irrglaube ist, dass gehörlose Menschen bei Sportveranstaltungen nichts verpassen, weil das Geschehen auf dem Spielfeld stattfindet. Tatsächlich erleben sie das Spiel jedoch nicht auf dieselbe Art und Weise wie Menschen ohne Hörbehinderung. „Sämtliche Informationen zum Geschehen wie Stadiondurchsagen, Torjubel, Stimmung, Trommellärm, Sprechchöre – all das können wir ihnen über die Gebärdensprache vermitteln“, sagte Agramonte und erklärte, wie Fans durch Handgesten von der Verdolmetschung profitieren.

Die ASL-Initiative ist Teil der FIFA-Mission, allen Fans, einschliesslich Menschen mit Behinderungen, ein herausragendes Turniererlebnis zu bieten.

„Menschen mit Behinderungen wollen dabei sein, mitmachen und von der FIFA eingebunden werden. Das ist aufregend für sie“, sagte Natalie Gross, FIFA-Koordinatorin für Barrierefreiheit, nach der Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München im Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta. „Nur weil man nichts sehen oder hören kann, heisst das noch lange nicht, dass man nicht ein Teil davon sein kann. Der Mensch hat noch weitere Sinne, und es gibt alternative Wege. Man braucht nur den richtigen Zugang.

„Unser Ziel bei der FIFA ist, diesen Zugang zu ermöglichen, damit Menschen nicht nur ein Spiel vor Ort besuchen können, sondern dass wir für sie ein echtes Erlebnis schaffen, einen unvergesslichen Moment, der sie ein Leben lang begleitet.“

Amerikanische Gebärdensprache ist eine eigenständige, natürliche Sprache, die dieselben linguistischen Merkmale aufweist wie gesprochene Sprachen und eine eigene Grammatik hat, die sich vom Englischen unterscheidet. Sie wird durch Hand- und Gesichtsbewegungen ausgedrückt und ist die Hauptsprache vieler nordamerikanischer Menschen mit Hörbehinderung sowie einiger hörender Menschen.

ASL-Dolmetscher übersetzen alles, was sich im Stadion abspielt – von Durchsagen bis hin zu Liedtexten musikalischer Darbietungen in der Halbzeitpause.

„Sie sind mit voller Leidenschaft bei der Sache und machen das Spiel zu einem Erlebnis. Wer noch nie Gebärdensprache gesehen hat, dem kann ich es nur empfehlen. Es ist äusserst unterhaltsam“, sagte Gross. „Sie sorgen dafür, dass Fans mit einer Hörbehinderung nichts verpassen, während sie selbst das Spiel geniessen.“

Brendan Quigley war einer der Fans, die von dieser Erfahrung profitierten. „Es ist wirklich gut und unterhaltsam. Ich finde es toll, Menschen zu haben, die Fussball genauso verstehen wie ich.“

ASL-Dolmetscher werden bei fünf Spielen während des Turniers in Atlanta, Miami, Philadelphia, Seattle und beim Finale in New York/New Jersey eingesetzt. Die Initiative ist Teil zahlreicher barrierefreier Angebote bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, darunter Audiodeskription, haptische Geräte, sensorische Pakete und vieles mehr, womit die FIFA ihr Engagement für soziale Verantwortung und Inklusion bei ihren Wettbewerben unterstreicht.