FIFA ermöglicht allen Fans ein barrierefreies Erlebnis bei der ersten Klub-WM

FIFA bietet sensorische Unterstützung, audiodeskriptive Kommentare, taktile Übertragungstafeln und mehr

Die Besucher der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ können das Turnier mit 32 Teams dank kostenloser Barrierefreiheitsoptionen erleben

Die Initiative ist Teil des kontinuierlichen Engagements der FIFA für soziale Verantwortung und Inklusion

Wir setzen uns dafür ein, dass alle Fans – auch diejenigen mit Behinderungen – bei der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in diesem Jahr ein unvergessliches Erlebnis haben.

Mit barrierefreien Tickets und Sitzplätzen, Mobilitätshilfen, sensorischen Taschen und audiodeskriptiven Kommentaren arbeitet der Weltverband intensiv daran, allen Fans mit Behinderungen die Dienstleistungen und Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um dieses historische Ereignis in vollen Zügen geniessen zu können.

Bei diesem Turnier werden 32 der besten Vereine der Welt in 63 Spielen einen Monat lang um den Titel des Klubweltmeisters kämpfen. Es wird also ein echtes Highlight, bei dem die Besten der Besten aufeinandertreffen. Wer sich für die Teilnahme an diesem historischen, inklusiven und leistungsorientierten Vereinswettbewerb qualifizieren wollte, musste in den vergangenen Spielzeiten hervorragende Leistungen gezeigt haben.

Die Fans können sich auf spannende Partien in elf Austragungsorten in den USA freuen, die ganz im Zeichen des Fussballs stehen werden. Ob in Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Miami, Nashville, New York, New Jersey, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle oder Washington D.C. – überall werden Hilfsmittel bereitgestellt, damit wirklich jeder die Spiele geniessen kann.

Sensorische Taschen und Räume

Für einige Fans können der Lärm und die Begeisterung der Menge während eines Spiels jedoch überwältigend sein. Damit wirklich jeder Fan ein unvergessliches Erlebnis hat, stellt KultureCity an allen Austragungsorten der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ eine begrenzte Anzahl von sensorischen Taschen zur Verfügung, die mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern, Fidget-Tools und Kommunikationsgeräten ausgestattet sind. Diese Taschen sind an den Fanservice-Ständen verfügbar. Man kann sich auch mit den Social Stories und den Kommunikationstools in der KultureCity-App auf den Spieltag vorbereiten.

Abgesehen von den sensorischen Taschen gibt es in den meisten Stadien der FIFA Klub-WM auch sensorische Räume oder Bereiche von KultureCity. Das sind spezielle Räumlichkeiten mit verschiedenen Features wie gedämpfter Beleuchtung, Schallisolierung, Strukturkunst und bequemen Sitzgelegenheiten. Diese Räume bieten Fans einen ruhigen Rückzugsort während der Spiele. Weitere Infos gibt es auf der Stadionseite der FIFA Tournament App.

Tickets

Bei allen Spielen der diesjährigen Klub-WM werden barrierefreie Plätze zur Verfügung stehen. Dafür gibt es drei Kategorien: Plätze für Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen, Standardplätze mit leichtem Zugang sowie Komfortplätze mit leichtem Zugang. Tickets kann man auf FIFA.com/Tickets kaufen. Die verschiedenen barrierefreien Plätze lassen sich über die Filter finden.

Rollstuhlplätze sind so konzipiert, dass Besucher, die in ihrem eigenen Rollstuhl sitzen möchten oder müssen, dies tun können. Für Begleitpersonen stehen in der Regel Klappstühle zur Verfügung, die neben dem Rollstuhlplatz aufgestellt werden können.

Standardplätze mit leichtem Zugang sind im Prinzip Plätze mit beweglichen Armlehnen. Sie sind für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität gedacht, die keinen Rollstuhlplatz benötigen, aber einen Sitzplatz in der Nähe von barrierefreien Einrichtungen wie barrierefreien Toiletten benötigen. Um zu solchen Plätzen zu gelangen, müssen meist nur wenige Stufen überwunden werden. Zudem können die Armlehnen oft verschoben werden oder sind gar nicht vorhanden.

Komfortplätze mit leichtem Zugang sind ähnlich wie Standardplätze mit leichtem Zugang, bieten aber in der Regel mehr Beinfreiheit, sodass für Krücken, Gehstöcke oder sogar Begleittiere Platz ist. Ticketinhaber mit Begleittieren, die keine besonderen barrierefreien Sitzplätze benötigen, können auf jedem mit einem Ticket gekauften Platz sitzen und sind nicht auf diese drei Sitzplatzkategorien beschränkt.

Mobilitätshilfe

Bei allen Spielen bieten wir Mobilitätshilfe für Rollstuhlfahrer, Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Personen mit sonstigen Behinderungen an, die Unterstützung benötigen, um vom Stadioneingang zu ihren Plätzen zu gelangen. In allen Stadien stehen spezielle Mitarbeiter zur Verfügung, die Rollstuhlfahrer bei der Suche nach ihrem Platz behilflich sind.

Audiodeskriptive Kommentare

Audiodeskriptive Kommentare sind ein Service, mit dem blinde und sehbehinderte Fans sowie Personen mit sensorischer Empfindlichkeit ein besseres Stadionerlebnis erhalten. Die Kommentatoren liefern zusätzlich zu den üblichen Kommentaren eine Beschreibung wichtiger visueller Informationen über Dinge, die sich während des Spiels ereignen. Dazu gehören z. B. Körpersprache, Mimik, Szenen auf dem Spielfeld und Ballbewegungen. Bei den meisten Begegnungen der FIFA Klub-WM, auch bei der Eröffnungs- und Abschlussfeier, werden wir audiodeskriptive Kommentare auf Englisch und Spanisch anbieten.

Barrierefreie Innovationen

Bei der FIFA Klub-WM werden wir verschiedene Produkte einsetzen, um das Erlebnis für die Fans noch besser zu machen.

Mit Unterstützung von Seattle FWC2026 werden bei den Partien in Seattle und Atlanta taktile Übertragungstafeln für Fans und Leute aus der Umgebung zur Verfügung stehen.

Diese Tafeln vibrieren, sodass blinde oder sehbehinderte Fans das jeweilige Spiel in Echtzeit miterleben können. Die taktilen Übertragungstafeln können mit geschlossenen Rundfunkübertragungen oder audiodeskriptiven Beschreibungen kombiniert werden, um ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten.

Barrierefreiheit der Turnier-App

Die FIFA Tournament App wurde unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit entwickelt, damit alle Leute ein möglichst inklusives Spielerlebnis geniessen können.

Die App bietet unter anderem folgende barrierefreie Funktionen:

Einstellbare Schriftgrösse für bessere Lesbarkeit

Anpassbarer Farbkontrast für bessere Sichtbarkeit

Untertitel zu Videos für gehörlose und schwerhörige Nutzer

Jedes Stadion verfügt sowohl in der App als auch auf FIFA.com über einen eigenen Bereich, in dem man sich über die barrierefreien Angebote vor Ort informieren kann. Dazu gehören weitere Informationen zu Mobilitätshilfen, sensorischen Dienstleistungen, barrierefreien Sitzplätzen und der Verfügbarkeit von Diensten wie Untertiteln.