Arsène Wenger zu Besuch im International Broadcast Centre im texanischen Dallas

Wenger beeindruckt von der hohen Präzision, Konzentration und Professionalität bei allen Abläufen im IBC FIFA-Chef für globale Fussballentwicklung hob nahtlose Zusammenarbeit zwischen seinen

Leistungsanalyse-Teams und der FIFA-Innovationsabteilung beim Umwandeln von Daten in brauchbare Fussballerkenntnisse hervor

Arsène Wenger, FIFA-Chef für globale Fussballentwicklung, besuchte das International Broadcast Centre (IBC) im texanischen Dallas, um sich einen detaillierten Einblick in die technologische und operative Infrastruktur zu verschaffen, die als Grundlage für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ dient. Begleitet wurde er unter anderem vom stellvertretenden Chef für globale Fussballentwicklung, Steven Martens, während er von FIFA-Innovationsdirektor Johannes Holzmüller und dessen Team empfangen wurde.

Im Rahmen des Besuchs besichtigte Wenger wichtige Bereiche der Anlage, wobei sein Augenmerk vor allem der Technologisierung und Innovation im Bereich Fussball galt. Ein absolutes Highlight dieser Tour war der Video Operations Room (VOR), wo er eine ausführliche Erklärung zu den VAR-Prozessen und Arbeitsabläufen erhielt. Dabei zeigte sich Wenger beeindruckt von der Professionalität und Konzentration, die in diesem Umfeld gefragt sind.

Das IBC dient als zentrale Drehscheibe für den weltweiten Sendebetrieb und die technische Umsetzung. Hier kommen modernste Systeme zusammen, die die Art und Weise verändern, wie Partien analysiert, geleitet und von Fans weltweit erlebt werden. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems ist die Fussballdatenplattform, die vom „Football Data Hub“ betrieben wird. Dort werden Leistungsdaten und KI-Tools, die von Wengers globalem Fussballentwicklungsteam in enger Zusammenarbeit mit dem FIFA-Innovationsteam entwickelt wurden, dazu genutzt, Rohdaten in klare und nützliche Fussballerkenntnisse für verschiedene Zielgruppen umzuwandeln – darunter Fans im Stadion und zu Hause sowie die Technische Studiengruppe der FIFA.

Die Plattform erfasst mithilfe verschiedener Programme offizielle Turnier- und Spieldaten und stellt sie über eine einheitliche Benutzeroberfläche zur Verfügung. Durch die Kombination von Wettbewerbsinformationen, Live-Spieldaten und synchronisierten Videos ermöglicht sie es den Nutzern, Partien in Echtzeit zu analysieren und gezielte Leistungsmesswerte zu erhalten. Die Fussballkompetenz, auf der diese Erkenntnisse basieren, wird von Wengers Team vorangetrieben, das eine Schlüsselrolle bei der Interpretation der Daten und der Gestaltung ihrer Anwendung bei sämtlichen Veranstaltungen spielt. „Die Qualität der Beobachtungen, der Schlussfolgerungen und der von uns erstellten Daten ist wirklich beeindruckend. Es ist unglaublich, wie schnell wir auf alle Fragen reagieren können, besonders gegenüber den Trainern nach den Spielen“, so Wenger. „Die KI beschleunigt natürlich unsere Arbeit. So können wir mehr Daten teilen und die Leute besser informieren.“

Wenger würdigte die umfassenden Bemühungen der im IBC tätigen Teams und lobte ihren Beitrag zum bisherigen Erfolg des Turniers. „Das ist fantastische Teamarbeit. Alle im IBC tätigen Mitarbeiter leisten hervorragende Arbeit“ sagte er. „Ich bin beeindruckt von der Präzision und der komplexen Natur der Arbeit. Das erforderliche Mass an Konzentration ist echt bemerkenswert. Man spürt wirklich den aufrichtigen Wunsch, die Menschen zu informieren. Jedes Mal, wenn ich das IBC besuche, sehe ich, dass wir auf sehr beeindruckende Weise von einem Wettbewerb zum nächsten übergehen.“