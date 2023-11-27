FIFA präsentiert technische Studiengruppe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Technische Studiengruppe unter der Leitung von Arsène Wenger und Pascal Zuberbühler mit Otto Addo, Tobin Heath, Jürgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope, Aron Winter und Pablo Zabaleta

Fundierte Analysen des Expertenteams für alle 104 Partien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ™

Zum ersten Mal in der WM-Geschichte Einblicke in Echtzeit für Fans

Die FIFA hat die technische Studiengruppe (TSG) für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorgestellt, die bei allen Partien des Turniers topaktuelle Analysen liefern wird und so das Verständnis für den Sport verbessern soll. Die TSG wird von Arsène Wenger, dem FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, angeführt und besteht aus Otto Addo (Ghana), Tobin Heath (USA), Jürgen Klinsmann (Deutschland), Jayne Ludlow (Wales), Michael O’Neill (Nordirland), Gilberto Silva (Brasilien), Jon Dahl Tomasson (Dänemark), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Niederlande) und Pablo Zabaleta (Argentinien). Geleitet wird das Gremium von FIFA-Fussballexperte Pascal Zuberbühler und Tom Gardner, Leiter der Abteilung für Fussballleistungsanalyse und -daten (FPI). Die TSG wird von einem Team aus Fussballanalysten, Dateningenieuren, Datenwissenschaftlern und Leistungsanalysten unterstützt, die in Miami und Dallas sowie im britischen Manchester tätig sind. Während des Turniers teilt der Weltfussballverband die modernsten Statistiken und Leistungsdaten in der WM-Geschichte mit den weltweiten Zuschauern und Internetnutzern sowie mit den Mannschaften und Spielern vor Ort. Der vom FPI-Team der FIFA und Wenger entwickelte Dienst „Enhanced Football Intelligence“ bietet neue und spannende Einblicke und bereichert die Berichterstattung über alle Spiele des Turniers sowie deren Analysen durch einzigartige Bildmaterialien während und nach den Partien, die sowohl mittels AR-Technologien als auch in Form klassischer Grafiken präsentiert werden. „Die TSG hilft dabei, Trends im Fussball zu erkennen, künftige Generationen über die Entwicklungen im Fussball aufzuklären und dazu beizutragen, den Sport spannender zu machen, indem sie verdeutlicht, welche Qualitäten Spieler in Zukunft brauchen“, so Arsène Wenger.

„Dank einer Fülle von qualitativ hochwertigen Daten kann die TSG das Geschehen auf dem Platz so beschreiben, analysieren und interpretieren, dass sowohl Fachleute als auch Fussballfans davon begeistert sein werden. Wir erheben nicht nur mehr Daten als zuvor, sondern versuchen auch, die richtige Balance zwischen technischem Fachwissen und sonstigen Informationen zu finden. Gleichzeitig wollen wir unsere Analysen während des Turniers in Echtzeit teilen.“ Die TSG analysiert alle 104 Begegnungen der diesjährigen Endrunde aus einer einzigartigen taktischen Perspektive im Stadion sowie von ihrer eigens eingerichteten Zentrale in Miami aus. Den Experten stehen bei allen Spielen insgesamt je sechs Kameraperspektiven und Tausende von Daten live zur Verfügung. Die Mitglieder der TSG bestimmen zudem die Preisträger der verschiedenen Turnierauszeichnungen.

Herzstück der TSG ist das FIFA-Ausbildungszentrum, eine innovative Plattform, die Spielern und Trainern weltweit zur Verfügung steht. Zum ersten Mal überhaupt erhalten Fans während einer WM über die Social-Media-Kanäle und den YouTube-Kanal des FIFA-Ausbildungszentrums Einblicke in die Arbeit der TSG in Echtzeit.

Über die Mitglieder der TSG Otto Addo: 15 Länderspiele für Ghana, von Februar bis Dezember 2022 sowie von März 2024 bis März 2026 Trainer des Nationalteams seines Landes.

Tobin Heath: Gewinn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 2015 und 2019 sowie des Olympischen Fussballturniers 2008 in Peking und 2012 in London.

Jürgen Klinsmann: Weltmeister 1990 mit der BR Deutschland und Trainer der deutschen Nationalmannschaft, die 2006 auf heimischem Boden den dritten Platz belegte.

Jayne Ludlow: 61 Länderspiele für Wales und von 2014 bis 2021 Trainerin des Nationalteams ihres Landes.

Michael O’Neill: 31 Länderspiele für Nordirland und seit 2022 zum zweiten Mal Nationaltrainer seines Landes, nachdem er dieses Amt bereits von 2011 bis 2020 innehatte.

Gilberto Silva: Weltmeister mit Brasilien 2002 während seiner erfolgreichen Zeit von 2001 bis 2010 im Nationalteam, 244 Spiele für Arsenal.

Jon Dahl Tomasson: 112 Länderspiele für Dänemark und Gewinn der UEFA Champions League 2002/03 mit der AC Milan, Trainer u. a. bei den Blackburn Rovers und der schwedischen Nationalmannschaft.

Paulo Wanchope: 73 Länderspiele für Costa Rica und Trainer der Nationalmannschaft 2014 und 2015 sowie weiterer Teams.

Aron Winter: Gewinn der UEFA EURO 1988 als Spieler sowie Trainer u. a. beim Toronto FC und von Suriname.

Pablo Zabaleta: Goldmedaille mit Argentinien bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, über 330 Partien für Manchester City und derzeit Assistenztrainer der albanischen Nationalmannschaft.