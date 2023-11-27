Weitere Künstler für die Feierlichkeiten zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Los Angeles bekannt gegeben

Interpretation der US-Nationalhymne durch Dan + Shay und der paraguayischen Nationalhymne durch Purahei Soul

Auftritt des US-amerikanischen Schauspielers und Komikers Jason Sudeikis als Botschafter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Weitere musikalische Beiträge von Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla

Vor dem Auftaktspiel der USA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden Dan + Shay und Purahei Soul im Los-Angeles-Stadion während der Feierlichkeiten vor dem Spiel die Nationalhymnen der beiden teilnehmenden Nationen singen. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten begrüsst Jason Sudeikis als Botschafter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ die Fans in Los Angeles und feiert den verbindenden Geist des Fussballs auf der grössten Bühne der Welt.

Für einen ganz besonderen Moment vor dem Anpfiff am Freitag, 12. Juni, sorgen Dan + Shay und Purahei Soul, die die Nationalhymne des Gastgeberlandes bzw. Paraguays vortragen werden. Diese Darbietungen und der Auftritt des WM-Botschafters sind Teil der mit Stars gespickten Feierlichkeiten im Los-Angeles-Stadion. Dank Auftritten von Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema und Tyla soll die energiegeladene Feier die Dimensionen, die Ambitionen und den kulturellen Einfluss der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ widerspiegeln.

Die Fans im Stadion spielen bei der Eröffnungsfeier eine aktive Rolle und sollten sich frühzeitig einfinden, da die Show um 16:30 Uhr Ortszeit beginnt. Türöffnung ist vier Stunden vor Spielbeginn. Geboten werden verschiedenste Attraktionen wie exklusive Aktionen, Preise und Unterhaltung.