Auf Fans ausgerichtete Zeremonie mit allen Akteuren des Spieltagskaders feiert bei WM 2026 Premiere

Neue 360-Grad-Zeremonie für alle Fans im Stadion – mit Nationalflaggen und Elementen auf dem Spielfeld für ein immersives Erlebnis für alle

Gemeinsamer WM-Moment im Mittelkreis für Startelf und Ersatzspieler während der Nationalhymnen

Bessere Einstimmung auf das Spiel mit neuen visuellen Elementen wie Einlaufbögen und Fähnchen plus zusätzliche Extras bei ausgewählten Partien

Die FIFA präsentiert eine mutige neue Zeremonie vor den Begegnungen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die darauf abzielt, die Verbindung zwischen Spielern und Fans zu vertiefen und diesen emotionalen Moment noch intensiver zu gestalten.

Die neue Zeremonie vor dem Anpfiff wurde mit Blick auf Fans und Mannschaften entwickelt und wird musikalisch von Titeln aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ begleitet. Das neue Konzept bietet ein immersives 360-Grad-Erlebnis, das das Stadion in eine Bühne für alle verwandelt. Unabhängig vom Sitzplatz hat somit jeder eine einzigartige und fesselnde Perspektive, wobei riesige Länderflaggen und Elemente auf dem Spielfeld so positioniert sind, dass sie das Publikum auf authentische und emotionale Weise einbeziehen.

Die Akteure betreten das Spielfeld von der Seite, die ihrem Spielertunnel am nächsten liegt, durch einen Einlaufbogen und werden dabei von Kindern und Jugendlichen aus dem Jugendprogramm begleitet. Die Zeremonie vor der Partie wird durch eine Reihe zusätzlicher visueller Elemente bereichert, darunter ein Banner im Mittelkreis, kleine Nationalflaggen sowie das charakteristische FIFA-Logo auf dem Spielfeld.

Alle Spieler, die sich im Kader für den Spieltag befinden, werden also im Rampenlicht stehen. Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann, wenn er sein Land auf der grössten Fussballbühne der Welt vertritt.

„Mit der WM-Erweiterung wollen wir auch die Art und Weise, wie der Fussball erlebt wird, revolutionieren“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Wenn sich sämtliche Akteure und Schiedsrichter während der Nationalhymnen im Mittelkreis gegenüberstehen, entsteht ein Moment der Zusammengehörigkeit, des Stolzes und der Emotionen, der ganz den Mannschaften und allen im Stadion gehört. Bei der Endrunde stehen wirklich alle Spieler und alle Fans im Mittelpunkt, was sich auch in dieser neuen Zeremonie vor dem Anpfiff widerspiegelt.“

Nach den Hymnen dreht sich dann alles um die traditionellen Rituale vor dem Spiel, wie beispielsweise das Händeschütteln und die Fotos der beiden Startformationen. Anschliessend führen die Kapitäne wie immer den Münzwurf durch.

Im weiteren Verlauf des Turniers wird die Zeremonie vor dem Anpfiff um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert. Zudem werden im Rahmen des Jugendprogramms und im Spielertunnel dank der Beteiligung von adidas, Coca-Cola, Kia, Mengniu, Quaker und Qatar Airways sowohl traditionelle als auch neue Werbeauftritte der Geschäftspartner der FIFA zu sehen