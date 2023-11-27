Weitere Ehrengäste für die Feierlichkeiten zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko-Stadt bekannt gegeben

Darbietung der mexikanischen Nationalhymne durch Alejandro Fernández sowie der südafrikanischen Nationalhymne durch Tyla

Auftritt der mexikanisch-amerikanischen und für den Oscar nominierten Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Salma Hayek Pinault als Botschafterin der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Gemeinsame Performance von Ryan Castro und J Balvin auf der globalen Bühne

Beim Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erwartet die Zuschauer im Mexiko-Stadt-Stadion bei der Eröffnungsfeier und den Feierlichkeiten vor dem Spiel ein hochkarätiges Ensemble aus Künstlern und Ehrengästen. Die Fans im Stadion spielen bei der Show eine aktive Rolle und sollten sich frühzeitig einfinden, da die Eröffnungsfeier um 11:30 Uhr Ortszeit beginnt. Türöffnung ist vier Stunden vor Spielbeginn. Geboten werden verschiedenste Attraktionen wie exklusive Aktionen, Preise und Unterhaltung.

Mit den Darbietungen der mexikanischen Nationalhymne durch Alejandro Fernández und der südafrikanischen Nationalhymne durch Tyla entsteht vor dem offiziellen Turnierauftakt ein bewegender Moment der Verbundenheit. Bei den Feierlichkeiten vor dem Spiel heisst Salma Hayek Pinault als Botschafterin der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ die Fans in Mexiko-Stadt willkommen und feiert den verbindenden Geist des Fussballs auf der Weltbühne. Zudem zeigen Ryan Castro und J Balvin nach ihren jüngsten gemeinsamen Projekten während der Eröffnungsfeier eine mitreissende Performance.

Die Feierlichkeiten zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko-Stadt sind ein Fest für Fussball, Musik und Kultur und markieren den Auftakt der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Bei der Eröffnungsfeier, die 90 Minuten vor dem Anpfiff im Mexiko-Stadt-Stadion stattfindet, vereint einige der grössten Stimmen der internationalen Musikszene und bringt das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Darbietungen von Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná und Shakira auf die Bühne.

Mit dem Turnierauftakt in Mexiko beginnt eine Reihe von Eröffnungsfeiern, die anschliessend in Kanada und den USA fortgeführt wird.