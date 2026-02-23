Spielplan der FIFA Series 2026™ jetzt verfügbar

Offizieller Spielplan für die FIFA Series 2026™ im März und April veröffentlicht

Zwölf Gruppen mit insgesamt 48 Teams (Männer und Frauen) aus allen sechs Konföderationen, elf FIFA-Mitgliedsverbände Austragungsorte

Globale Übertragung der Spiele für Fans rund um die Welt

Die FIFA hat heute den offiziellen Spielplan für die FIFA Series 2026™ veröffentlicht und damit den nächsten wichtigen Meilenstein gesetzt, um Männer- und Frauennationalteams weltweit noch stärker zu fördern.

Nach der erfolgreichen Pilotausgabe 2024 sowie der Bestätigung der Gastgeber und der Gruppen im Januar 2026 bietet der Spielplan den teilnehmenden Mitgliedsverbänden, Interessengruppen und Fans eine umfassende Übersicht über die kommenden Spiele, die während des internationalen Spielfensters im März und April 2026 ausgetragen werden.

Die FIFA Series™ wurde vom FIFA-Rat im Dezember 2022 bewilligt und ist voll auf die strategischen FIFA-Ziele für den Weltfussball 2023–2027 abgestimmt. Sie ermöglicht bedeutungsvolle internationale Freundschaftsspiele zwischen Nationalteams verschiedener Konföderationen, die ansonsten nicht gegeneinander spielen könnten, und fördert so die Fussballentwicklung auf und neben dem Platz.

2026 sind 48 Nationalteams mit von der Partie, d. h. fast ein Viertel der 211 FIFA-Mitgliedsverbände, die in zwölf Vierergruppen spielen. Gastgeber sind elf FIFA-Mitgliedsverbände, wobei Ruanda zwei Gruppen beherbergt. Bei den Männern sind es insgesamt neun Gruppen, bei den Frauen deren drei. Alle sechs Konföderationen sind vertreten.

Am Start sind unterschiedlich starke Nationalteams von etablierten Mannschaften bis hin zu aufstrebenden Fussballnationen. Die FIFA bekräftigt damit ihr Engagement für eine inklusive und nachhaltige Entwicklung des globalen Fussballs. Alle Spiele der FIFA Series 2026™ werden weltweit übertragen. Die teilnehmenden Nationalteams stehen damit vor einem globalen Publikum noch stärker im Rampenlicht.

Bei allen Spielen handelt es sich um internationale Freundschaftsspiele, wobei sich die teilnehmenden Mitgliedsverbände auf unterschiedliche Wettbewerbsformate geeinigt haben, die entweder Halbfinale und Finale oder im Voraus festgelegte Begegnungen vorsehen. Bei einem Unentschieden gibt es keine Verlängerung, sondern direkt ein Elfmeterschiessen. In jeder Gruppe gibt es unabhängig vom Format einen Gruppensieger. Die FIFA begrüsst die individuellen Formate, da sie die Spiele für Fans noch attraktiver macht und allen beteiligten Teams eine wertvolle sportliche Chance bietet.