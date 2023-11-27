Soziale Kampagnen der FIFA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

FIFA-Initiative „Fussball vereint die Welt“ zur Förderung von Frieden und Bildung
Kampagne gegen Rassismus als Zeichen der Nulltoleranzpolitik der FIFA
Weltweiter FIFA-Aufruf zu „Vereint für Frieden“, „Vereint für Bildung“ und „Be Active“ im Rahmen des Turniers
Ein Monat vor dem Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Donnerstag, 11. Juni, blickt die FIFA über das Spielfeld hinaus, um die globale Plattform des Turniers für soziale Anliegen zu nutzen und zu einer geeinten Welt beizutragen. Wie bei allen FIFA-Veranstaltungen laufen während der WM verschiedene soziale Kampagnen, die einen nachhaltigen sozialen Beitrag leisten sollen. Bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ konzentrieren sich die sozialen Kampagnen der FIFA auf die Förderung des Zusammenhalts, die Bekämpfung von Rassismus sowie die Motivation von Kindern und Jugendlichen, sich körperlich zu betätigen. Weitere wichtige Themen sind die Friedens- und Bildungsförderung. Die Kampagnenbotschaften werden auf den Grossbildschirmen und LED-Anzeigen in allen 16 Stadien zu sehen sein. Online stehen zusätzliche Inhalte und Ressourcen zur Verfügung.
„Die sozialen Kampagnen der FIFA präsentieren die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft als grossartiges Fest der Einheit, Vielfalt und Begeisterung. Mit den Kampagnen ,Fussball vereint die Welt‘, gegen Rassismus sowie ,Be Active‘ baut die FIFA mithilfe des Fussballs Brücken und setzt ein starkes Zeichen für Frieden, Bildung, ein gesundes Leben sowie gegen Rassismus“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wir laden die weltweite Fussballgemeinschaft dazu ein, sich uns anzuschliessen und diese wichtigen Anliegen zu unterstützen, die über den Fussball und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft hinausgehen.“
„Fussball vereint die Welt“ als wichtigste FIFA-Kampagne zeigt, wie sehr der Fussball die Menschen eint und wie das gemeinsame Fussballerlebnis zwischenmenschliche Nähe schafft. Seit dem Start bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ hat die Kampagne weltweit Millionen von Menschen erreicht und begeistert. Mit der Unterstützung mehrerer Spieler verdeutlicht die Kampagne bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, wie der Fussball die Menschen zum grössten Team der Welt vereint, und vermittelt gleichzeitig zwei wichtige Botschaften:
„Vereint für Frieden“ unterstreicht die Rolle des Fussballs bei der Förderung des Dialogs, des Respekts und des sozialen Zusammenhalts und ruft die weltweite Fussballgemeinschaft dazu auf, die Reihen zu schliessen und sich für Frieden zu engagieren. Die Kampagne läuft während der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Alle 48 teilnehmenden Teams sowie die Spieloffiziellen werden am Ärmel ihrer Trikots ein Abzeichen mit der Aufschrift „Vereint für Frieden“ tragen. Unter dem Dach der Kampagnen werden weitere wirkungsvolle und inspirierende Initiativen zusammengefasst, wie das Flüchtlingsprogramm der FIFA-Stiftung (zusammen mit dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR)).
„Vereint für Bildung“ macht deutlich, wie der Fussball Menschen stärken und die Fussballgemeinschaft dazu ermutigen kann, weltweit Bildungsinitiativen zu unterstützen. Die Kampagne ist während der Achtel-, Viertel- und Halbfinalspiele zu sehen. Die Spieler tragen auf ihren Ärmeln wiederum ein entsprechendes Abzeichen. Die Kampagne fördert zudem das Engagement für Initiativen wie den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds und das FIFA-Programm „Football for Schools“.
Mit der Kampagne gegen Rassismus unterstreicht die FIFA des Weiteren ihre Nulltoleranz gegenüber Rassismus im Fussball und in der Gesellschaft. Unter dem Motto „Zuhören, Flagge zeigen und engagieren“ ruft die diesjährige Kampagne die Fans dazu auf, Opfern rassistischer Übergriffe zuzuhören, gegen Übergriffe Flagge zu zeigen und sich weiterhin für den Kampf gegen Rassismus zu engagieren. Getreu der globalen FIFA-Motion gegen Rassismus, die von allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden unterstützt wird, erhält die Kampagne einen stärkeren Bildungsfokus und ist bei allen 104 WM-Spielen präsent. Mitgliedsverbänden, Amateurklubs und Schulen stehen zudem Schulungspakete zur Verfügung. Der Spielerausschuss gegen Diskriminierung wird den übergeordneten Kampf der FIFA gegen Rassismus mit persönlichen Auftritten und gemeinsamen Aktivitäten weiterhin unterstützen. Beim 76. FIFA-Kongress letzten Monat in Vancouver (Kanada) hat der FIFA-Präsident über den Stand der fünf Pfeiler der globalen Motion gegen Rassismus informiert. Mit „Be Active“ werden alle, insbesondere Kinder, spielerisch dazu animiert, sich zu bewegen und sich mehr körperlich zu betätigen. Seit dem Start bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ist die Initiative fester Bestandteil von FIFA-Turnieren und hat so weltweit schon mehr als 2,6 Milliarden Menschen erreicht und über zwei Millionen Fans durch Aktionen in den Stadien, in den sozialen Medien und bei Sonderveranstaltungen direkt angesprochen. Die offiziellen Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Maple™, Zayu™ und Clutch™, rufen die Fans zu gemeinsamen „Be Active“-Trainings auf, die barrierefrei sind und allen Spass bereiten sollen. Dance-Cams in den Stadien sollen die Zuschauer ferner dazu motivieren, sich ebenfalls zu bewegen. Weitere Attraktionen sind die „Be Active“-Trainings an verschiedenen Standorten. Die Kampagne unterstreicht die Empfehlung der WHO, wonach sich Kinder für ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden täglich mindestens 60 Minuten lang körperlich betätigen sollen.
Soziale Kampagnen der FIFA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
01/05
Football Unites the World
02/05
Unite for Peace
In the build-up to the FIFA World Cup 2026, FIFA will welcome the return of World Football Week (21-25 May 2026) with a global invitation to every football fan to join the fun with Be Active, whether by taking part in the dance workout or by organising their own events or football-themed group exercises.
Paket zur Weltfussballwoche (21.–25. Mai 2026).