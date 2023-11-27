Soziale Kampagnen der FIFA bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Ein Monat vor dem Beginn der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Donnerstag, 11. Juni, blickt die FIFA über das Spielfeld hinaus, um die globale Plattform des Turniers für soziale Anliegen zu nutzen und zu einer geeinten Welt beizutragen. Wie bei allen FIFA-Veranstaltungen laufen während der WM verschiedene soziale Kampagnen , die einen nachhaltigen sozialen Beitrag leisten sollen. Bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ konzentrieren sich die sozialen Kampagnen der FIFA auf die Förderung des Zusammenhalts, die Bekämpfung von Rassismus sowie die Motivation von Kindern und Jugendlichen, sich körperlich zu betätigen. Weitere wichtige Themen sind die Friedens- und Bildungsförderung. Die Kampagnenbotschaften werden auf den Grossbildschirmen und LED-Anzeigen in allen 16 Stadien zu sehen sein. Online stehen zusätzliche Inhalte und Ressourcen zur Verfügung.

„ Vereint für Frieden “ unterstreicht die Rolle des Fussballs bei der Förderung des Dialogs, des Respekts und des sozialen Zusammenhalts und ruft die weltweite Fussballgemeinschaft dazu auf, die Reihen zu schliessen und sich für Frieden zu engagieren. Die Kampagne läuft während der Gruppenphase der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ . Alle 48 teilnehmenden Teams sowie die Spieloffiziellen werden am Ärmel ihrer Trikots ein Abzeichen mit der Aufschrift „Vereint für Frieden“ tragen. Unter dem Dach der Kampagnen werden weitere wirkungsvolle und inspirierende Initiativen zusammengefasst, wie das Flüchtlingsprogramm der FIFA-Stiftung (zusammen mit dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR)).

Mit der Kampagne gegen Rassismus unterstreicht die FIFA des Weiteren ihre Nulltoleranz gegenüber Rassismus im Fussball und in der Gesellschaft. Unter dem Motto „Zuhören, Flagge zeigen und engagieren“ ruft die diesjährige Kampagne die Fans dazu auf, Opfern rassistischer Übergriffe zuzuhören, gegen Übergriffe Flagge zu zeigen und sich weiterhin für den Kampf gegen Rassismus zu engagieren. Getreu der globalen FIFA-Motion gegen Rassismus, die von allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden unterstützt wird, erhält die Kampagne einen stärkeren Bildungsfokus und ist bei allen 104 WM-Spielen präsent. Mitgliedsverbänden, Amateurklubs und Schulen stehen zudem Schulungspakete zur Verfügung. Der Spielerausschuss gegen Diskriminierung wird den übergeordneten Kampf der FIFA gegen Rassismus mit persönlichen Auftritten und gemeinsamen Aktivitäten weiterhin unterstützen. Beim 76. FIFA-Kongress letzten Monat in Vancouver (Kanada) hat der FIFA-Präsident über den Stand der fünf Pfeiler der globalen Motion gegen Rassismus informiert. Mit „Be Active“ werden alle, insbesondere Kinder, spielerisch dazu animiert, sich zu bewegen und sich mehr körperlich zu betätigen. Seit dem Start bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ist die Initiative fester Bestandteil von FIFA-Turnieren und hat so weltweit schon mehr als 2,6 Milliarden Menschen erreicht und über zwei Millionen Fans durch Aktionen in den Stadien, in den sozialen Medien und bei Sonderveranstaltungen direkt angesprochen. Die offiziellen Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Maple™, Zayu™ und Clutch™, rufen die Fans zu gemeinsamen „Be Active“-Trainings auf, die barrierefrei sind und allen Spass bereiten sollen. Dance-Cams in den Stadien sollen die Zuschauer ferner dazu motivieren, sich ebenfalls zu bewegen. Weitere Attraktionen sind die „Be Active“-Trainings an verschiedenen Standorten. Die Kampagne unterstreicht die Empfehlung der WHO, wonach sich Kinder für ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden täglich mindestens 60 Minuten lang körperlich betätigen sollen.