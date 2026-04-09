Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA Fussball- Weltmeisterschaft 2026™

Insgesamt 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffizielle aus allen sechs Konföderationen und 50 FIFA-Mitgliedsverbänden für das Turnier in Nordamerika aufgeboten

Auswahlverfahren basierend auf Qualität und Beständigkeit der Leistungen auf höchstem Niveau

Anforderungen der bahnbrechenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 104 Spielen in drei Gastgeberländern seitens aller aufgebotenen Spieloffiziellen erfüllt

Nach einem sorgfältigen und umfassenden Auswahlverfahren, das sich über drei Jahre erstreckte, hat die FIFA die Liste der Spieloffiziellen für die Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ veröffentlicht.

Aufgeboten wurden 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffizielle aus allen sechs Konföderationen und 50 FIFA-Mitgliedsverbänden. Es ist das bislang grösste Aufgebot an Spieloffiziellen in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Bei der Auswahl galten die bewährten Qualitätskriterien. Ebenfalls berücksichtigt wurde die Beständigkeit der Leistungen der Kandidaten bei FIFA-Turnieren sowie bei internationalen und nationalen Wettbewerben in den letzten Jahren.

Pierluigi Collina, FIFA-Schiedsrichterdirektor und Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, sagte: „Es wurden die besten Spieloffiziellen ausgewählt. Sie gehören zu einem grösseren Pool von Spieloffiziellen, die in den letzten drei Jahren identifiziert und beobachtet wurden. Sie haben Seminare besucht und Spiele bei FIFA-Turnieren geleitet.Zudem wurden ihre Leistungen in nationalen und internationalen Spielen regelmässig beurteilt. Die ausgewählten Spieloffiziellen wurden und werden von unseren Fitnesstrainern und unserem medizinischen Personal, einschliesslich Physiotherapeuten und eines Psychologen, umfassend betreut. Wir setzen alles daran, dass sie am 31. Mai in optimaler körperlicher und geistiger Verfassung in Miami ankommen.“

„Noch nie hat es eine so grosse FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gegeben wie dieses Jahr. 48 Teams werden verteilt über das grösste geografische Gebiet in der Geschichte des Turniers 104 Spiele austragen“, so Collina weiter.„Entsprechend wird es auch das grösste Schiedsrichterteam der Geschichte sein, mit 41 Spieloffiziellen mehr als bei der WM 2022 in Katar. Jeder von ihnen muss für seinen Einsatz bereit sein und aktiv zu einer erfolgreichen Spielleitung bei dieser WM beitragen. Mit dem Aufgebot von sechs Frauen setzen wir den vor vier Jahren in Katar begonnenen Trend fort, um Frauen im Schiedsrichterwesen noch stärker zu fördern.“

An den täglichen Trainingseinheiten der Spieloffiziellen während des Turniers werden auch lokale Spieler teilnehmen. Collina erklärte: „Wie schon früher bei FIFA-Turnieren stellen unsere Spielanalysten den Spieloffiziellen alle Informationen zur Verfügung, die diese für eine optimale Spielvorbereitung benötigen. Wir werden alles unternehmen, damit unsere Spieloffiziellen optimal vorbereitet sind. Wir sind überzeugt, dass sie den Herausforderungen dieses bahnbrechenden Turniers gewachsen sein werden.“

„Wie bei früheren Weltmeisterschaften werden die Spieloffiziellen bei ihren Entscheidungen durch wichtige Hilfsmittel unterstützt, etwa die Torlinientechnologie, eine Weiterentwicklung der halbautomatischen Abseitstechnologie und die Technologie mit vernetztem Ball. Zudem können Fans zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers das Spielgeschehen aus der Perspektive des Schiedsrichters verfolgen“, betonte Collina.

Massimo Busacca, Direktor der FIFA-Schiedsrichtersubdivision, fügte hinzu: „Der Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 hat unmittelbar nach dem WM-Finale 2022 in Katar mit einem strukturierten Programm aus Seminaren, Workshops und fortlaufenden Beobachtungen begonnen. In diesem Zeitraum wurden alle Kandidaten von Instrukteuren, Fitnesstrainern, Ärzten und Physiotherapeuten der FIFA eng begleitet, damit sie beim Turnier höchste Standards erreichen.“

Das Schiedsrichterquartier befindet sich in Miami, wo die aufgebotenen Spieloffiziellen ab dem 31. Mai an einem zehntägigen Vorbereitungsseminar teilnehmen. Nach dem Seminar ziehen die Video-Spieloffiziellen nach Dallas um, wo sich das internationale Sendezentrum befindet, während die Schiedsrichter, Schiedsrichterassistenten und das Hilfspersonal in Miami bleibt.

Nach der Veröffentlichung der Liste der Spieloffiziellen freut sich die FIFA auf die Einsätze der besten Spieloffiziellen der Welt bei dieser historischen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Das Massnahmenpaket zur Verbesserung des Spielflusses und zur Eindämmung von Spielverzögerungen, das der International Football Association Board bei seiner 140. Jahresversammlung im Februar verabschiedet hat, wird bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft ebenso umgesetzt wie die drei genehmigten Anpassungen des VAR-Protokolls.

Nach erfolgreichen Tests mit Schiedsrichter-Bodycams bei der letztjährigen FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wird eine KI-basierte Stabilisierungssoftware das in Echtzeit aufgenommene Bildmaterial glätten und die durch schnelle Bewegungen verursachte Bewegungsunschärfe reduzieren, um den Fans einen noch besseren Einblick in das Spielgeschehen aus der Perspektive des Schiedsrichters zu bieten.