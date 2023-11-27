Shakira und Burna Boy veröffentlichen gemeinsam „Dai Dai“, den offiziellen Song der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, zugunsten des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds

Globale Klänge und geballte Energie in „Dai Dai“ von Shakira und Burna Boy für ein mitreissendes Fest von Fussball, Kultur und Einheit

Tantiemen aus dem Song zugunsten des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds

Song ab sofort auf allen grossen Streamingdiensten verfügbar

Mit der heutigen Veröffentlichung des offiziellen, von Sony Music Latin produzierten Songs „Dai Dai“ von Shakira und Burna Boy erreicht die Vorfreude auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ einen weiteren Höhepunkt. Der Song ist ab sofort auf allen grossen Streamingdiensten verfügbar und versprüht die Energie, die Leidenschaft und den globalen Geist, die die grösste Show auf Erden auszeichnen.

„Dai Dai“ ist der offizielle Song der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und unterstützt den FIFA/Global‑Citizen‑Bildungsfonds, der bis zum Abschluss des Turniers USD 100 Millionen mobilisieren will, um Kindern weltweit Zugang zu hochwertigen Bildungs- und Fussballprogrammen zu ermöglichen.

Gemeinsam mit Global Citizen und der FIFA setzt sich Shakira dafür ein, Bildung für Kinder in benachteiligten Gemeinden zu fördern. Die Tantiemen, die Shakira mit dem Song „Dai Dai“ erzielt, werden an den FIFA/Global‑Citizen‑Bildungsfonds gespendet. Zudem unterstützt Sony Music die Initiative, indem das Unternehmen die ersten USD 250 000 an Spenden aufstockt.

Shakira wird zudem während der Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Sonntag, 19. Juli, auftreten. Zum ersten Mal in der Geschichte der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ wird das Finale von einer Halbzeitshow begleitet. Dabei kommen internationale Künstler im Zeichen von Sport, Kultur und sozialem Engagement zusammen und vereinen ihre Kräfte, um den FIFA/Global‑Citizen‑Bildungsfonds zu unterstützen.