Madonna, Shakira und BTS gemeinsam als Headliner der historischen Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Allererste Halbzeitshow bei einem Endspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ von Chris Martin von Coldplay inszeniert

Von Global Citizen produzierte Show kommt FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds zugute

Historisches Ereignis bringt Fussball, Musik und soziales Engagement auf der weltweit grössten Bühne zusammen

Zum ersten Mal überhaupt treffen Fussball, Musik und soziales Engagement auf dem Höhepunkt der weltweit grössten Sportveranstaltung aufeinander.

Die FIFA und Global Citizen gaben heute bekannt, dass Madonna, Shakira und BTS gemeinsam als Headliner der historischen Halbzeitshow des WM-Finales auftreten werden, das am Sonntag, 19. Juli, im New-York-New-Jersey-Stadion stattfindet. Die für Millionen Fans auf der ganzen Welt live übertragene Show wird von Chris Martin von Coldplay inszeniert.

Die Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ kommt dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds zugute, einer Initiative, über die USD 100 Millionen aufgebracht werden sollen, um Kindern weltweit den Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussballangeboten zu erleichtern. Bislang wurden bereits mehr als USD 30 Millionen gesammelt. Da von jeder verkauften Eintrittskarte für die Partien der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ USD 1 für soziale Projekte auf der ganzen Welt gespendet wird, gewinnt die Initiative weiter an Dynamik.

überwindet, und wir sind stolz darauf, dass sie bei der allerersten Halbzeitshow eines WM-Endspiels dabei sind, die von Chris Martin von Coldplay inszeniert wird“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Wenn am 19. Juli im New-York-New-Jersey-Stadion das wichtigste Fussballspiel der Welt stattfindet, unterstützt dieses historische Ereignis auch eine grossartige Initiative: den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds und unser gemeinsames Ziel, Kindern weltweit den Zugang zu guter Bildung und Chancen im Fussball zu erleichtern.“ „Es wird ein Fest des Fussballs, der Einheit und der Menschlichkeit sein, dessen Resonanz weit über den Schlusspfiff hinausreichen wird.“

Figuren aus der Sesamstrasse und die Muppets, die seit Generationen Kindern weltweit Freude am Lernen vermitteln, werden ebenfalls Teil der Show sein. Ihr Mitwirken bekräftigt das Ziel der Halbzeitshow des WM-Finales, Kindern weltweit Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen.

Die Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird von Global Citizen in Zusammenarbeit mit Live Nation und Done + Dusted produziert. In einem Kurzfilm stellte Chris Martin von Coldplay die hochkarätige Besetzung vor und erklärte, dass es bei der Show „vor allem um das Miteinander gehen wird … und alle eingeladen sind“.

„Es bedeutet mir sehr viel, beim WM-Finale zugunsten des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds aufzutreten. Ohne Bildung wird Kindern von vornherein die Chance verwehrt, [etwas aus ihrem Leben zu machen]. Jedes Kind verdient den Zugang zu hochwertiger Bildung – denn Bildung eröffnet neue Möglichkeiten und sorgt für einen nachhaltigen Wandel“, erklärte Madonna.

„Es gibt zwei Dinge, die ich mein Leben lang gemacht habe: Songs schreiben und Schulen bauen. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft verschmelzen diese beiden Stränge nun. Ich werde gemeinsam mit Madonna und BTS auf der Bühne stehen und „Dai Dai“ darbieten, den Song, den ich für diese WM kreiert habe – und für die Kinder rund um die Welt, die wir über den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds erreichen werden. Jetzt hoffe ich, dass die grosse Bedeutung von Investitionen in die Kinderbildung auf der grössten Bühne der Welt im Zentrum der Aufmerksamkeit steht“, so Shakira, Mitglied des Beirats des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds.

„Musik ist die universelle Sprache der Hoffnung und Harmonie. Wir fühlen uns geehrt, dies im Rahmen der WM zu unterstreichen, indem wir weltweit Millionen von Zuschauern für die Unterstützung von Kinderbildung begeistern“, erklärte BTS.

Anfang dieser Woche gaben die FIFA und Global Citizen die ersten Organisationen bekannt, die Fördermittel aus dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds erhalten. Damit werden Programme unterstützt, die Kindern in benachteiligten Gemeinden in zehn Ländern Zugang zu Bildung und Fussball ermöglichen.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist das Ereignis, das weltweit die stärksten Bande zwischen den Menschen knüpft.“ Gemeinsam mit der FIFA und unserem Kurator Chris Martin von Coldplay wollten wir das erste Halbzeit-Event der Geschichte schaffen, beim dem der Fokus auf einem nachhaltigen Vermächtnis für Kinder in aller Welt liegt“, sagte Hugh Evans, Mitgründer und Geschäftsführer von Global Citizen. „Indem wir weltbekannte Künstler, den Fussball und ein gemeinsames Engagement für Bildung zusammenbringen, haben wir die Chance, einem prägenden kulturellen Ereignis durch den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds eine enorme Wirkung zu verleihen. Ich hoffe, dass dieser historische Moment auch in einem Jahrzehnt noch positive Auswirkungen auf das Leben von Millionen Menschen haben wird.“

Der FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds will mit bewährten, von den Gemeinden selbst getragenen Initiativen für Bildung, Sport und lokales Engagement den Zugang zu Bildungsangeboten erweitern, Lernerfolge verbessern und Kindern in einigen besonders benachteiligten Kommunen der Welt neue Perspektiven eröffnen. Weitere Informationen zum FIFA/Global‑Citizen‑Bildungsfonds und zu den ersten Fördergeldempfängern gibt es unterglobalcitizen.org/education-fund-grantees.

Dem nicht-treuhänderischen Beirat des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds gehören FIFA-Präsident Gianni Infantino, der Mitgründer und CEO von Global Citizen, Hugh Evans, die kolumbianische Singer-Songwriterin Shakira, der australische Schauspieler Hugh Jackman, die US-amerikanische Geschäftsfrau Ivanka Trump, der kanadische Musiker TheWeeknd, die US-Tennisikone Serena Williams, die brasilianische Fussballlegende Kaká sowie Jim DeMare, Vizepräsident der Bank of America, an.