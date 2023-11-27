FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds vergibt erstmals Fördermittel an gemeinnützige Organisationen, die Kindern weltweit Zugang zu Bildung und Fussball ermöglichen

Insgesamt 27 wohltätige Organisationen in zehn Ländern mit Erhalt von Fördergeldern zur Unterstützung von Kindern in benachteiligten Gemeinden

2025 ins Leben gerufener FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds mit Ziel von USD 100 Millionen für bessere Bildungs- und Fussballperspektiven für Kinder weltweit

Ab sofort Möglichkeit zur Einreichung von Bewerbungen für die nächste Förderrunde sowie Ausbau des Engagements globaler Partner und Spender in den Bereichen Sport und Bildung

Die FIFA und Global Citizen gaben heute die ersten Empfänger der Fördermittel aus dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds bekannt. Insgesamt 27 gemeinnützige Organisationen aus zehn Ländern erhielten Fördermittel zwischen USD 50.000 und 250.000, um ihre wichtige Arbeit bei der Bereitstellung nachhaltiger Bildungs- und Fussballprogramme für Kinder in benachteiligten Gemeinden weltweit zu unterstützen.

Der FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds will bis zum Ende der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ USD 100 Millionen mobilisieren, um weltweit mehr Kindern Zugang zu Bildung und Fussball zu ermöglichen. Bislang hat der Fonds mehr als USD 30 Millionen durch Spenden gemeinnütziger Stiftungen, führender Marken und Unternehmen, privater Geldgeber und durch Ticketverkäufe im Zusammenhang mit wichtigen Musik- und Sportveranstaltungen gesammelt. Dazu gehören unter anderem die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und die bevorstehende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

Die ersten Empfänger der Fördermittel aus dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds machen deutlich, wie dringend Hilfe weltweit benötigt wird und welche Chancen es gibt, wirklich etwas zu bewirken. Die ausgewählten Organisationen erreichen zusammen Tausende von Kindern auf der ganzen Welt, auch in Regionen, in denen weniger als 15% der Schüler die Sekundarstufe abschliessen und die Armutsquote bei über 60% liegt. Diese Zahlen zeigen, wie dringend konkrete Investitionen sind.

Der FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds will mit bewährten, von den Gemeinden selbst getragenen Initiativen für Bildung, Sport und lokales Engagement den Zugang zu Bildungsangeboten erweitern, Lernerfolge verbessern und Kindern in den am stärksten benachteiligten Kommunen der Welt neue Perspektiven eröffnen.

„Der Fussball kann Menschen vereinen, inspirieren und dauerhafte Veränderungen bewirken. Mit dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds nutzen wir diese Stärke, um in die Zukunft von Kindern auf der ganzen Welt zu investieren“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Diese Organisationen leisten oft unter schwierigsten Bedingungen aussergewöhnliche Arbeit, um Kindern Zugang zu Bildung und den Lebenskompetenzen zu verschaffen, die der Fussball vermittelt. Gemeinsam mit Global Citizen möchten wir dieses Engagement ausweiten und noch viel mehr Kindern helfen, ihr Potenzial zu entfalten.“

Zu den ersten Empfängern von Fördergeldern aus dem FIFA/Global‑Citizen‑Bildungsfonds gehören:

Weitere Informationen zum FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds und den ersten Empfängern von Fördergeldern gibt es unter globalcitizen.org/education-fund-grantees.

Ab sofort können Bewerbungen für die zweite Förderrunde des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds eingereicht werden. Weltweit können Organisationen, die Kindern in benachteiligten Gemeinden Zugang zu Bildung und Sport ermöglichen, unter globalcitizen.org/education-fund-apply Fördermittel zwischen USD 50.000 und 250.000 beantragen.

Hugh Evans, Geschäftsführer und Mitbegründer von Global Citizen, sagte dazu: „Für Kinder, die in extremer Armut aufwachsen, ist der Zugang zu Bildung nicht nur eine Chance, ihr Leben zu verändern, sondern kann ihnen sogar das Leben retten. Der FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds bewirkt weitreichende Veränderungen – nicht nur in Klassenzimmern oder auf Sportplätzen, sondern auch in den Gemeinden, wo sich die Lebensqualität verbessert und der Kreislauf der Armut durchbrochen wird. Ich gratuliere den ersten Empfängern von Fördermitteln von ganzem Herzen und danke ihnen für ihre bemerkenswerte Arbeit.“

„Es ist uns eine grosse Ehre, an einer so bedeutenden Initiative mitwirken zu dürfen. Sie ist in der Lage, das Leben von Kindern weltweit zu verändern und ihnen den Zugang zu Bildung zu erleichtern“, so Joseph Mrak III, Geschäftsführer von Foundation Source. „Seit mehr als 25 Jahren sind wir davon überzeugt, dass gemeinnützige Arbeit mehr als nur gute Absichten erfordert. „Damit Spenden auch wirklich bei denjenigen ankommen, die sie am dringendsten brauchen, ist eine solide Compliance-Infrastruktur mit stabilen Betriebsabläufen unerlässlich.

Zu den ersten Unterstützern des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds gehört auch die Bank of America, die als offizieller Bankpartner der diesjährigen Endrunde und als Hausbank des Fonds fungiert. Weitere Spenden kommen von der „FIFA Collect“-Plattform und aus dem Ticketverkauf der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. In den kommenden Monaten werden weitere Spendenzusagen von Wohltätigkeitsorganisationen, Unternehmen und Privatpersonen erwartet.

Zum nicht treuhänderischen Beirat des FIFA/Global Citizen Bildungsfonds gehören FIFA-Präsident Gianni Infantino, Geschäftsführer und Mitbegründer von Global Citizen Hugh Evans, der australische Schauspieler Hugh Jackman, die US-amerikanische Unternehmerin Ivanka Trump, der kanadische Musiker The Weeknd, die kolumbianische Sängerin Shakira, die US-Tennisikone Serena Williams, die brasilianische Fussballlegende Kaká sowie Vizepräsident der Bank of America Jim DeMare.

Die Hälfte der für den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds gesammelten Mittel geht an das FIFA-Programm „Football for Schools“ (F4S). Bei dieser Initiative geht es darum, über den Fussball weltweit Lebenskompetenzen, Bildung und die Entwicklung von Gemeinschaften zu fördern.

Die ersten Empfänger von Fördergeldern aus dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds wurden in einem strengen, mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt, um die Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit der Projekte sicherzustellen. Aus über 3.500 Bewerbungen, die im Rahmen einer weltweiten Ausschreibung eingereicht wurden, prüfte Foundation Source in einem unabhängigen Auswahlverfahren die Förderfähigkeit und die Einhaltung der Vorgaben, bevor die Programmverantwortlichen von Global Citizen anhand eines strengen Bewertungsrahmens eine Vorauswahl der besten Kandidaten trafen.