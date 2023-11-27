Justin Bieber als Co-Headliner der Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bestätigt

Fussball, Musik und soziales Engagement im Zentrum der allerersten Halbzeitshow eines Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ am Sonntag, 19. Juli, im New-York-New-Jersey-Stadion

Weitere Auftritte von Burna Boy, Gustavo Dudamel und des PS22 Chorus gemeinsam mit Coldplay

Bereits über USD 50 Millionen gesammelt – darunter USD 1 für jedes verkaufte Ticket der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zur Unterstützung sozialer Projekte weltweit

Die FIFA und Global Citizen bestätigen den Auftritt von Superstar Justin Bieber als einer der Headliner der historischen Halbzeitshow im Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die am Sonntag, 19. Juli 2026, im New-York-New-Jersey-Stadion stattfindet.

Justin Bieber ergänzt das hochkarätige Line-up um Madonna, Shakira und BTS für die erste Halbzeitshow eines Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, überhaupt. Damit treten einige der grössten Musikstars der Welt bei einer einzigartigen Show auf, bei der Sport, Musik und soziales Engagement aufeinandertreffen. Ebenfalls Teil der elfminütigen Show sind Burna Boy, dessen Welthit „Dai Dai“ mit Shakira weiterhin die weltweiten Charts anführt, der international renommierte venezolanische Dirigent sowie Musik- und künstlerischer Leiter der New Yorker Philharmoniker, Gustavo Dudamel, sowie der mit einem Webby Award ausgezeichnete Grundschulchor der Public School 22 von Staten Island, der gemeinsam mit Coldplay auftritt.

„Wenn es etwas gibt, das die heutige Welt am dringendsten braucht, dann ist es Bildung. „Wir freuen uns, dass Justin Bieber gemeinsam mit Madonna, Shakira und BTS als Co-Headliner bei der Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auftreten wird, um den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds und damit unsere Mission zu unterstützen, Kindern auf der ganzen Welt besseren Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussball zu ermöglichen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Auch Burna Boy, Gustavo Dudamel sowie der PS22 Chorus zusammen mit Coldplay werden dabei sein und Milliarden von Menschen weltweit eine starke Botschaft der Einheit und Hoffnung senden. Wenn sich die Welt am Sonntag, 19. Juli 2026, im New-York-New-Jersey-Stadion zum bedeutendsten Fussballspiel der Geschichte versammelt, wird dieses bahnbrechende Spektakel unter der Leitung von Coldplays Chris Martin den Fussball, die Musik und unsere gemeinsamen Werte feiern und ein Vermächtnis hinterlassen, das weit über den Schlusspfiff hinausgeht.“

Die Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ unterstützt den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds, eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, USD 100 Millionen für einen besseren Zugang zu hochwertiger Bildung und Fussball für Millionen von Kindern weltweit zu sammeln. Bereits mehr als USD 50 Millionen wurden bisher mobilisiert, wobei USD 1 für jedes verkaufte Ticket der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den Fonds fliesst, um soziale Projekte auf der ganzen Welt zu unterstützen. „Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft bringt die Welt zusammen wie kaum ein anderes Ereignis. Ich freue mich sehr, Teil dieser Halbzeitshow zu sein – und noch mehr darüber, dass sie bereits jetzt dazu beiträgt, Kindern weltweit den Zugang zu Bildung zu erleichtern“, sagte Justin Bieber.

„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gehört zu den wenigen Veranstaltungen, die die ganze Welt wirklich vereinen. Afrika bei der ersten Halbzeitshow eines Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft vertreten zu dürfen, ist für mich Ehre und Verantwortung zugleich. Ich bin stolz, Teil einer Show zu sein, die nicht nur den Fussball und die Kultur feiert, sondern Kindern auf der ganzen Welt bessere Chancen durch Bildung ermöglicht“, ergänzte Burna Boy.

Auch Figuren aus der Sesamstrasse und der Muppet-Show, die seit Generationen Kinder auf der ganzen Welt mit Freude fürs Lernen begeistern, werden Teil des Spektakels sein. Ihr Auftritt unterstreicht das zentrale Anliegen, Kindern weltweit den Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen.

Die Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird von Global Citizen in Zusammenarbeit mit Live Nation und Done+Dusted produziert. In einem Kurzfilm zur Bekanntgabe der Künstler stellte Chris Martin von Coldplay das hochkarätige Line-up vor und erklärte, die Show stehe ganz im Zeichen des Zusammenhalts, und alle seien eingeladen.

Im Mai 2026 gaben die FIFA und Global Citizen die ersten Organisationen bekannt, die Fördermittel aus dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds erhalten. Unterstützt werden Programme in zehn Ländern, die Kindern in unterversorgten Gemeinden den Zugang zu Bildung und Fussball ermöglichen.

Mit der Förderung bewährter, lokal verankerter Programme, die Bildung, Sport und soziales Engagement vereinen, will der FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds den Zugang zu Bildung erweitern, Bildungschancen verbessern und Kindern in einigen der am stärksten benachteiligten Regionen der Welt neue Perspektiven eröffnen. Weitere Informationen zum FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds und zu den ersten Empfängern der Fördermittel sind unter globalcitizen.org verfügbar. Der nicht treuhänderisch tätige Beirat des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds umfasst FIFA-Präsident Gianni Infantino, den Mitbegründer und CEO von Global Citizen, Hugh Evans, die kolumbianische Sängerin und Songwriterin Shakira, den australischen Schauspieler Hugh Jackman, die US-amerikanische Geschäftsfrau und Unternehmerin Ivanka Trump, den kanadischen Sänger und Songwriter The Weeknd, die US-amerikanische Tennislegende Serena Williams, die brasilianische Fussballlegende Kaká sowie den Co-Präsidenten der Bank of America, Jim DeMare.

Im Rahmen der FIFA-Kampagne „Unite for Education“ (Vereint für Bildung) nutzt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ die Kraft des Fussballs, um weltweit den Zugang zu Bildung zu fördern und nachhaltige Wirkung über den Sport hinaus zu erzielen. Während der Achtel-, Viertel- und Halbfinalspiele tragen die Spieler auf ihren Ärmeln ein Abzeichen von „Unite for Education“, um auf Initiativen wie den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds, das „Football for Schools“-Programm der FIFA und die Bildungsprojekte der FIFA-Stiftung aufmerksam zu machen.