Gianni Infantino: Halbzeitshow des WM-Finales wird „ans Herz gehen“

Historische Show am Sonntag, 19. Juli 2026, zur Bereicherung des grossen Finales und Unterstützung des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds

FIFA spendet für jedes verkaufte Ticket USD 1 an den Fonds, Anfangsziel USD 100 Millionen für bessere Bildungschancen

Produziert von Global Citizen mit Headlinern Shakira, Madonna und BTS und inszeniert von Coldplay-Gründer Chris Martin

Die historische Halbzeitshow des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird den Menschen laut FIFA-Präsident Gianni Infantino mit einer Kombination aus spektakulären Auftritten von Weltstars und humanitärem Engagement auf der „grössten Bühne aller Zeiten“ auf jeden Fall „ans Herz gehen“.

Die Halbzeitshow im New-York-New-Jersey-Stadion findet am Sonntag, 19. Juli 2026, statt, wird von Chris Martin, Mitbegründer von Coldplay, inszeniert und kann mit Stars wie Shakira, Madonna und BTS aufwarten. Sie wird für ein potenzielles Milliardenpublikum live übertragen. Mit dieser hochkarätigen Besetzung wird die Show das wichtigste Fussballspiel in ein beispielloses Fest verwandeln und gleichzeitig die so wichtige und beachtliche Bildungsarbeit, die die FIFA und Global Citizen leisten, in den Blickpunkt rücken.

Kurz nach Bekanntgabe des fantastischen Programms der Halbzeitshow am Donnerstag, 14. Mai 2026, stand Gianni Infantino an der Seite von Kaká und Shakira beim Strategiegipfel „Global Citizen NOW“ in New York (USA) auf der Bühne.

Global Citizen’s ambitious aims to alleviate extreme poverty while improving access to quality education and sport for children around the world have impacted nearly 1.3 billion people. To support these efforts, FIFA partnered with Global Citizen in September 2024 and specifically for the FIFA World Cup 2026, USD 1 will be donated from every ticket sold for the tournament to the FIFA Global Citizen Education Fund.

Global Citizen hat mit seinen ehrgeizigen Zielen, extreme Armut zu bekämpfen und Kindern rund um die Welt Zugang zu hochwertiger Bildung und Sportangeboten zu verschaffen, fast 1,3 Milliarden Menschen erreicht. Die FIFA unterstützt dieses Engagement und ist im September 2024 eine Partnerschaft mit Global Citizen eingegangen. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ geht von jedem verkauften Ticket USD 1 an den FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds.

„Die Auftritte von Shakira, Madonna und BTS am Tag des WM-Finales auf der grössten Bühne der Welt werden in Kombination mit dem noch viel wichtigeren guten Zweck noch bedeutender. Dadurch können wir Geld sammeln, um Kindern auf der ganzen Welt eine hochwertigere Bildung zukommen zu lassen, was das Ereignis noch bewegender macht“, so der FIFA-Präsident.

Shakira konnte dem nur zustimmen: „Seit meinem 18. Lebensjahr gibt es zwei Dinge, die ich mein Leben lang gemacht habe: Songs schreiben und Schulen bauen. Bei der [FIFA]-WM verschmelzen diese beiden Stränge nun endlich. Das freut mich wirklich sehr.“

Der kolumbianische Superstar hat die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ mit der Hymne Waka Waka bereits entscheidend geprägt und für das diesjährige Turnier einen neuen Song mit dem Titel Dai Dai herausgebracht. Der mitreissende Song, an dem auch Burna Boy beteiligt ist, ist der offizielle Song der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und kommt dem FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds zugute. Beim Umsatz werden dank der engen Verbindung zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ USD 100 Millionen anvisiert.

„Doch wir wollen uns damit nicht begnügen und auch nach der [FIFA]-WM weitermachen“, erklärte Infantino. „Für diesen guten Zweck müssen wir USD 1 Milliarde sammeln. Es gibt viele gute Zwecke auf der Welt, aber Bildung ist auf jeden Fall der wichtigste, denn sie prägt unsere Zukunft. Mit der richtigen Bildung kann jeder seine Situation etwas verbessern. Das greifen wir bei diesem Projekt auf, an dem wir mit Herz und Seele arbeiten.“

Kaká, ehemaliger Weltmeister und FIFA-Weltfussballer des Jahres, gehört ebenfalls dem Beirat des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds an.

„Was die FIFA da gerade gemeinsam mit Global Citizen auf die Beine stellt, ist wirklich schön, denn die [FIFA]-WM ist eine unglaubliche Bühne, auf der wir singen, laut sein und viele Wert vermitteln können. Diese Plattform können wir nutzen, um die Bildung voranzutreiben“, erklärte die brasilianische Fussballlegende. „Ich glaube, dass wir enorm viel bewegen können. Daher freue ich mich sehr, Teil dieser Gruppe zu sein, die mithilfe der WM Bildung auf der ganzen Welt fördert.“

Seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren ist es eines der wichtigsten Anliegen von Gianni Infantino, mit der grössten Sportveranstaltung der Welt ein Vermächtnis zu hinterlassen, das weit über Siege und Niederlagen hinausgeht.